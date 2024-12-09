«В «Авангарде» подстраивался под кого-то. Надо было брать на себя». Интервью с Николишиным

Поражение в матче со СКА стало для «Барыса» восьмым подряд, при этом в четырёх из них казахстанская команда не смогла забросить ни одной шайбы.

Вскоре после финальной сирены с корреспондентом «Чемпионата» пообщался нападающий гостей Иван Николишин. В эксклюзивном интервью российский нападающий рассказал об эмоциях от затяжного пике «Барыса», приоткрыл детали обмена из «Авангарда» и объяснил его причину.

«Восемь поражений подряд — тяжело психологически»

— Хорошая игра со стороны обеих команд, счёт не отображает этого. Много моментов что у нас, что у них было. Вратари сыграли хорошо. Нам необходимо было играть хладнокровнее и реализовывать свои моменты. Хороший матч против сильного соперника. Жаль, что проиграли.

— Почему «Барыс» так дал прижать себя во втором периоде?

— Не думаю, что это мы дали. СКА здорово играет во вторых периодах, накладывает звенья. Это их заслуга, они взяли инициативу в свои руки.

— Как на команду повлиял отменённый гол?

— Никак. Понимали, что надо забивать. К сожалению, был небольшой офсайд. Пытались в концовке сравнять.

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— «Барыс» потерпел восемь поражений подряд. Как это переносит команда?

— Это тяжело психологически. За счёт командных действий должны выбираться из этой ямы. Никому не нравится проигрывать, будем после паузы исправлять ситуацию.

— Насколько эта пауза своевременна?

— Тяжело сказать. В прошлом году такого не было. Сейчас у нас будет пара выходных, после неё соберёмся и посмотрим, как скажется пауза.

«Какие вопросы могут быть к «Авангарду»?»

— Когда вы приходили в «Барыс», он выглядел одним образом, но ещё в период от перехода до дебюта всё в команде перевернулось. Насколько сильно вас удивили такие изменения?

— Я человек подневольный, трудно что-либо сказать по этому поводу.

— Успели ли пообщаться с Вячеславом Буцаевым о вашей роли до его увольнения? Видение нового штаба отличается от того, что видел он?

— Конечно, пообщались. Но затем тренера уволили, так в хоккее бывает. С новым тренером ничего особо не поменялось — меня брали на лидирующие позиции. Надо доказывать это своей игрой, помогать команде побеждать.

— После ухода из «Амура» вы сказали, что дело там было в человеческом отношении. Каким в этом плане получился обмен из «Авангарда»?

— Разные ситуации. С «Амуром» не было контракта. В «Авангарде» был контракт, клуб полностью распоряжался правами на меня. Я оказался не нужен в Омске, поэтому меня обменяли. Какие могут быть вопросы к ним?

— Был ли разговор с тренерским штабом и руководством перед уходом?

— Да, пообщался и с Сергеем Звягиным, и с руководством. Мне всё объяснили. Я понял, что до меня хотели донести. Это решение клуба, я за него не в ответе. Мне оставалось только принять его.

— Сергей Звягин говорил, что это решение менеджмента. Значит ли это, что он не хотел вашего ухода?

— Трудно сказать. Думаю, что да. Тренер тренирует, а генеральный менеджер отвечает за подбор игроков. Кажется, это так работает.

— Как считаете, что привело к вашему обмену из «Авангарда»?

— Нужно было просто играть в свою игру, а я пытался подстроиться под кого-то. Нужно было больше брать на себя и играть в свой хоккей.

Иван Николишин в «Авангарде» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Барыс» может выбраться только за счёт командных действий»

— Андрей Николишин в начале сезона соглашался с мнением, что ваша игра оставляет желать лучшего. Какой отзыв от него сейчас?

— Это лучше спросить у него. Честно, даже не знаю. Сам чувствую, что хорошо подготовился к сезону. Думаю, всё нормально.

— Если говорить более глобально, что пошло не так у «Авангарда» в целом на старте сезона?

— Думаю, сейчас неправильно об этом говорить. Я игрок «Барыса». Наверное, будет правильнее поговорить об этом в конце сезона.

— Как оцените работу с Галымом Мамбеталиевым?

— Тренировочный процесс выстроен отлично. Если честно выполняешь свою работу, то получаешь игровое время. Никаких вопросов.

— Каким видите выход из той ситуации, в которой оказался «Барыс»?

— Нужно достичь этого за счёт командных действий, через работу. Только так можно выбраться.