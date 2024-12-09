«В «Авангарде» подстраивался под кого-то. Надо было брать на себя». Интервью с Николишиным

Поражение в матче со СКА стало для «Барыса» восьмым подряд, при этом в четырёх из них казахстанская команда не смогла забросить ни одной шайбы.
Вскоре после финальной сирены с корреспондентом «Чемпионата» пообщался нападающий гостей Иван Николишин. В эксклюзивном интервью российский нападающий рассказал об эмоциях от затяжного пике «Барыса», приоткрыл детали обмена из «Авангарда» и объяснил его причину.
«Восемь поражений подряд — тяжело психологически»
— Хорошая игра со стороны обеих команд, счёт не отображает этого. Много моментов что у нас, что у них было. Вратари сыграли хорошо. Нам необходимо было играть хладнокровнее и реализовывать свои моменты. Хороший матч против сильного соперника. Жаль, что проиграли.
— Почему «Барыс» так дал прижать себя во втором периоде?
— Не думаю, что это мы дали. СКА здорово играет во вторых периодах, накладывает звенья. Это их заслуга, они взяли инициативу в свои руки.
— Как на команду повлиял отменённый гол?
— Никак. Понимали, что надо забивать. К сожалению, был небольшой офсайд. Пытались в концовке сравнять.
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— «Барыс» потерпел восемь поражений подряд. Как это переносит команда?
— Это тяжело психологически. За счёт командных действий должны выбираться из этой ямы. Никому не нравится проигрывать, будем после паузы исправлять ситуацию.
— Насколько эта пауза своевременна?
— Тяжело сказать. В прошлом году такого не было. Сейчас у нас будет пара выходных, после неё соберёмся и посмотрим, как скажется пауза.
«Какие вопросы могут быть к «Авангарду»?»
— Когда вы приходили в «Барыс», он выглядел одним образом, но ещё в период от перехода до дебюта всё в команде перевернулось. Насколько сильно вас удивили такие изменения?
— Я человек подневольный, трудно что-либо сказать по этому поводу.
— Успели ли пообщаться с Вячеславом Буцаевым о вашей роли до его увольнения? Видение нового штаба отличается от того, что видел он?
— Конечно, пообщались. Но затем тренера уволили, так в хоккее бывает. С новым тренером ничего особо не поменялось — меня брали на лидирующие позиции. Надо доказывать это своей игрой, помогать команде побеждать.
— После ухода из «Амура» вы сказали, что дело там было в человеческом отношении. Каким в этом плане получился обмен из «Авангарда»?
— Разные ситуации. С «Амуром» не было контракта. В «Авангарде» был контракт, клуб полностью распоряжался правами на меня. Я оказался не нужен в Омске, поэтому меня обменяли. Какие могут быть вопросы к ним?
— Был ли разговор с тренерским штабом и руководством перед уходом?
— Да, пообщался и с Сергеем Звягиным, и с руководством. Мне всё объяснили. Я понял, что до меня хотели донести. Это решение клуба, я за него не в ответе. Мне оставалось только принять его.
— Сергей Звягин говорил, что это решение менеджмента. Значит ли это, что он не хотел вашего ухода?
— Трудно сказать. Думаю, что да. Тренер тренирует, а генеральный менеджер отвечает за подбор игроков. Кажется, это так работает.
— Как считаете, что привело к вашему обмену из «Авангарда»?
— Нужно было просто играть в свою игру, а я пытался подстроиться под кого-то. Нужно было больше брать на себя и играть в свой хоккей.
Иван Николишин в «Авангарде»
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
«Барыс» может выбраться только за счёт командных действий»
— Андрей Николишин в начале сезона соглашался с мнением, что ваша игра оставляет желать лучшего. Какой отзыв от него сейчас?
— Это лучше спросить у него. Честно, даже не знаю. Сам чувствую, что хорошо подготовился к сезону. Думаю, всё нормально.
— Если говорить более глобально, что пошло не так у «Авангарда» в целом на старте сезона?
— Думаю, сейчас неправильно об этом говорить. Я игрок «Барыса». Наверное, будет правильнее поговорить об этом в конце сезона.
— Как оцените работу с Галымом Мамбеталиевым?
— Тренировочный процесс выстроен отлично. Если честно выполняешь свою работу, то получаешь игровое время. Никаких вопросов.
— Каким видите выход из той ситуации, в которой оказался «Барыс»?
— Нужно достичь этого за счёт командных действий, через работу. Только так можно выбраться.