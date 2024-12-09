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Ванкувер – Тампа-Бэй — 2:4, обзор матча, Кучеров набрал три очка и приблизился к достижению Сан-Луи, видео

Волшебное возвращение Кучерова! Набрал три очка и приблизился к легенде «Тампы»
Максим Макаров
Волшебное возвращение Кучерова!
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«Молнии» переиграли на выезде «Ванкувер».

«Ванкувер» почти всю дистанцию идёт в зоне плей-офф, имея небольшой гандикап относительно «Колорадо» и «Калгари», но поймать тот темп, который демонстрировала команда в прошлом сезоне, пока не получается – уж слишком часто подопечные Токкета чередуют победы с поражениями.

«Тампа» же два матча провела без своего безоговорочного лидера Никиты Кучерова, и получилось это сделать вполне сносно – уверенная виктория над «Сан-Хосе» и почти спасённый матч с «Торонто».

Сегодня российский бомбардир вернулся в состав, однако первый период получился тяжёлым – «Ванкувер» владел территориальным преимуществом, несколько раз был близок к голу, но оборона держалась. Правда, не в моменте с шайбой Куинна Хьюза – капитан «косаток» обхитрил всех и неожиданно бросил из-под Кучерова с неудобной руки.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Зутер) – 16:08     1:1 Кучеров (Макдона, Пойнт) – 24:40     1:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 26:29 (pp)     2:2 Шервуд (Майерс, Рятю) – 44:52     2:3 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 56:04 (pp)     2:4 Пойнт – 59:42    

В начале второго периода Никита быстро исправился, сумев в касание замкнуть шикарный перевод Макдоны на правый фланг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Меньше чем через две минуты уже Кучеров выступил в роли ассистента для Брэйдена Пойнта, который замкнул передачу партнёра и не попал в стоящего на пятаке Хагеля, который перекрывал свободный угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Ванкувер» счёт в третьем периоде сравнял, но на 57-й минуте Ноа Юульсен неудачно сыграл и отправил, по сути, шайбу в свои ворота. Пойнт вскоре забросил в пустые ворота и установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:2 – «Тампа» одерживает волевую победу, а Никита Кучеров близок к очередному достижению – россиянин провёл 256-й многоочковый матч и остановился в одном шаге по этому показателю от Мартена Сан-Луи, у которого таких матчей 257 в форме «молний».

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