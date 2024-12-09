Кроме этого, Матвей стал первым новичком лиги в этом сезоне, который набрал 25 очков.

Ну что за рок-звезда! Мичков впервые подрался в НХЛ и дал автограф на пути в раздевалку

Для «Филадельфии» последняя неделя получилась не самой выдающейся. В матче с «Ютой» они потерпели третье поражение подряд (впервые с октября) и выпали из зоны плей-офф. Хотя есть и хорошие новости.

В состав сегодня вернулись вратарь Сэм Эрссон и защитник Джейми Драйсдейл, не игравшие почти месяц из-за травм. Швед пропустил четыре гола после 25 бросков, а Драйсдейл, сыгравший почти 19 минут, закончил матч с показателем полезности «+1» и забил гол, который, впрочем, отменили после просмотра.

Но главная хорошая новость не только сегодня, а по всему сезону – это Матвей Мичков. С какими бы сложностями он ни сталкивался, а в такой команде, как «Филадельфия», их немало, россиянин продолжает влюблять в себя болельщиков и завоёвывать репутацию восходящей звезды.

Матвей, которому сегодня исполняется 20 лет, отпраздновал юбилей, продлив свою результативную серию до четырёх матчей, за которые он набрал 8 (3+5) очков. Он поучаствовал в голе Оуэна Типпета во втором периоде и стал первым новичком НХЛ в этом сезоне, который преодолел планку в 25 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

С сезона-2007/2008 только два игрока в возрасте до 20 лет набирали больше очков за 60 минут на льду, чем Мичков (3,37), – это Коннор Макдэвид (3,46) и Стивен Стэмкос (3,39).

«Лётчики» дважды отыгрывались по ходу второго периода, но всё равно закончили его, уступая в счёте. В начале третьего отрезка они смогли вновь сравнять счёт, но «Юта» взяла запрос на помеху вратарю, и шайбу в итоге отменили.

За пять минут до сирены Морган Фрост при игре в большинстве проехал мимо шайбы в своей зоне, чем воспользовался Кевин Стенлунд и тут же реализовал выход один на один.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Самое же яркое событие случилось на последних секундах. Мичков, разозлённый поражением, получил тычок сзади от Барретта Хэйтона и полез с ним в драку. Он успел один раз врезать обидчику по лицу, пока их не растащили, и сказать пару ласковых.

ВИДЕО.

Хэйтон, кстати, не впервые выхватывает от россиян. На МЧМ-2020 он едва не получил от Григория Денисенко, когда не снял шлем на гимне России после разгромного поражения Канады со счётом 0:6.

Матвею выписали две минуты за грубость и дисциплинарный штраф до конца матча. По дороге в раздевалку российский нападающий с невозмутимым видом дал одному из болельщиков автограф. Ну что за рок-звезда!

ВИДЕО

Интересно, как на такое поведение отреагирует Джон Торторелла? Он такие вещи точно не любит – однажды отказался фотографироваться с фанатом на скамейке во время матча. Зато болельщикам такое точно понравилось.