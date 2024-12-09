«Локомотиву» скучно в регулярке, козыри СКА таят загадку. Итоги половины сезона КХЛ. Запад

Декабрьская пауза на Кубок Первого канала делит регулярку КХЛ на две части. Многие команды лиги добрались до отметки в 34 матча – пора подводить промежуточные итоги. Что мы поняли про клубы? А что ждать от них во второй части сезона? Начинаем с Западной конференции.

ХК «Сочи»

Что поняли?

В южном клубе ничего не меняется — возвращение на пост главного тренера клуба Сергея Зубова не превратило «Сочи» из аутсайдера в претендента на плей-офф. Конечно, были неплохие, даже качественные победы, яркие матчи, но всего этого слишком мало, чтобы быть конкурентным на нынешнем Западе КХЛ, а серии поражений и вовсе погружают команду на дно.

Понятно, что с составом «Сочи» тяжело на что-то претендовать, но, с другой стороны, мы видим примеры «Лады», «Нефтехимика», отчасти «Адмирала». В этих восточных клубах ростер тоже совсем не поражает воображение, однако их турнирное положение значительно лучше. И ведь «Сочи» уже не сослаться на какие-то дёрганья со стороны СКА – клуб в этом сезоне работает вполне автономно, по крайней мере, если говорить о спортивной части. Так что много вопросов к Зубову и другим людям в тренерском штабе.

Что ждать?

Вряд ли тут возможны какие-то сюрпризы. Максимум для «Сочи» — постараться опередить в таблице соперника по новосозданному дерби из Мытищ.

«Куньлунь»

Что поняли?

«Куньлунь», как и «Сочи», топчется на месте. Летом казалось, что приход амбициозного и гордого Михаила Кравца и интересная селекция выведут китайский клуб хоть на какой-то серьёзный уровень, однако «драконы» остаются прежними. Они могут почти идеально провести один-два матча, но затем обязательно уйдут в серию поражений, причём некоторые получатся весьма глупыми. Наверное, по-другому и не может быть в условиях, когда игрокам попросту нечего доказывать городу и болельщикам, а в клубе не так уж и спрашивают за результат.

Что ждать?

Борьбы с «Сочи» за 10-е место на Западе, не более того.

«Витязь»

Что поняли?

Что у «Витязя» в нынешнем сезоне совершенно нет стержня. Команда Павла Десяткова неплохо укомплектована для попадания в плей-офф, клуб периодически показывает быстрый и комбинационный хоккей, там умудрилась родиться одна из лучших троек сезона (Бучельников – Барак – Чехович). Но добиваться результата «Витязь» не умеет совершенно. То упустит преимущество по ходу матча, то выдаст серию поражений в тот момент, когда до зоны плей-офф рукой подать. Минское «Динамо» и «Торпедо» в этой регулярке дают массу шансов, чтобы обойти их в таблице, однако в нужный момент «витязи» словно превращаются из воина в сухонького старичка Святогора из мультфильма про Алёшу Поповича. Как итог – отставание в шесть очков от восьмого места к перерыву, хотя «Витязь» спокойно мог бы идти где-то в районе шестой строчки.

Иван Чехович и Дмитрий Бучельников Фото: photo.khl.ru

Что ждать?

Стержень не появится сам по себе, но команда Десяткова может пересмотреть подход к своему отношению к важным матчам, так что я ожидаю, что «Витязь» всё-таки включится по-настоящему в борьбу за плей-офф. Минск и «Торпедо» тоже играют через пень-колоду, поэтому тут в концовке регулярки может быть интересно.

«Торпедо»

Что поняли?

Что нижегородцы, как и ожидалось, окончательно превратились в авторский проект Игоря Ларионова, но пока не видно, что от этого «Торпедо» стало бы лучше. Да, всё прекрасно, когда нижегородцы ловят победную волну, когда у них получается играть в тот хоккей, которым Ларионов влюбил в его команду многих нейтральных болельщиков пару лет назад. Однако в матчах с серьёзными соперниками «Торпедо» часто буксует, и Ларионов, похоже, не воспринимает это как сигналы к тому, что нужно что-то менять. Удобнее обвинить соперника в строительстве «автобуса» и антихоккее либо гордо заявить, что «Торпедо» не готово сушить игру. Что ж, ради бога, но подобный подход не позволяет нижегородцам расти, а ведь и от романтичного флёра образца 2022 года уже почти ничего не осталось.

Что ждать?

В плей-офф «Торпедо», конечно, выйдет, но там пока видится, что первый раунд – потолок для этой команды.

Игорь Ларионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» Мн

Что поняли?

Что Минск – одна из самых загадочных команд лиги. «Динамо» может возить по хозяйскому льду «Авангард» или «Сибирь» при многочисленной поддержке болельщиков соперника и уверенно доводить дело до победы, а может проводить совершенно безвольные, пустые матчи — как в Мытищах или во Владивостоке. В домашних встречах тоже не угадаешь, в какой хоккей сыграет «Динамо», а ещё вечная загадка – проведёт Вадим Шипачёв матч в роли гения или в качестве статиста?

Дмитрий Квартальнов и сам не раз говорил, что его команде нужна стабильность, но, видимо, у тренера уже нет столько запала, чтобы выбивать необходимое из хоккеистов на каждодневной основе. Да ещё и в клубе, где никто не привык напрягаться ради борьбы за более высокие места.

Что ждать?

Периодические провалы и затмения, уверен, будут продолжаться, и именно они помешают Минску попробовать подняться куда-то в район топ-5 команд конференции. В плей-офф «Динамо» тоже выйдет, однако там трудно рассчитывать на сенсацию в их исполнении.

«Северсталь»

Что поняли?

«Северсталь» прошла испытание вторым годом, точно не стала хуже, однако не видно, что в чём-то череповчане и добавили под руководством Андрея Козырева. На месте шикарная игра в пас, много движения в чужой зоне и симпатичных комбинаций, в порядке лидеры Пилипенко, Аймурзин, Коростелёв, Ильин, Абросимов. Но за счёт чего «Северсталь» хочет улучшить результат прошлого сезона? В обороне по-прежнему по большей части проходной двор и очень много пространства для соперников, которым только надо правильно воспользоваться. А тут ещё, кстати, повалились матчи с нулём голов, и всё сложнее списывать это на недостаточную реализацию.

Что ждать?

Хочется верить, что небольшой кризис «Северстали» остался позади и после перерыва команда вернётся к хоккею образца сентября-октября. Актуальным останется вопрос кубковых настроек у этой команды, но не уверен, что цель «пошуметь весной» вообще ставят в Череповце. Клуб играет красиво, добивается положительных результатов, в плей-офф выходит стабильно – чего ещё надо? Для большего же в любом случае нужен больший бюджет, без него преодолеть первый раунд не получилось даже у Андрея Разина, хотя он не один год бился как лев.

СКА

Что поняли?

Пока ничего. В целом СКА похож на себя прошлогоднего. Удачно справился со слабым стартом, перепробовал кучу вратарей, мощно и не всегда логично использовал огромные возможности для ротации. Армейцы в основном действуют ярко, играют сами и дают играть сопернику, испытывают трудности в матчах с организованными командами — тут ничего нового.

Вопрос в том, каким СКА будет в плей-офф, и тут многое зависит от козырей команды Ротенберга — Евгения Кузнецова и Тони Деанджело. Либо они выведут СКА на новый уровень за счёт своей гениальности, либо прибьют ошибками и различными глупостями на площадке.

Что ждать?

Учитывая уровень конкуренции в верхах Запада, нет уверенности, что СКА закончит регулярку в топ-4. А тут ещё и скорый переезд на другую арену, что не лучшим образом сказалось на петербуржцах в прошлом сезоне. Однако итоговое место не сыграет большой роли, всё будет зависеть от того, насколько сможет или не сможет СКА стать лучше самих себя в кубковых встречах.

Роман Ротенберг Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА

Что поняли?

Что Илья Воробьев умеет делать выводы. Сезон его команда начала лихо, с претензией на атакующий хоккей, но вскоре получила несколько болезненных оплеух, после которых боссы ЦСКА устроили главному тренеру серьёзный разбор полётов.

После этого в ЦСКА, похоже, все окончательно поняли, где они находятся, и принялись давать результат едва ли не в каждом матче. Воробьёву пришлось упростить хоккей своей команды, сделать ставку на прагматичность, но никакой трагедии в этом, разумеется, нет, потому что в ЦСКА все прекрасно знают, как выигрываются кубки.

Что ждать?

Уверенного прохождения второй части регулярки, а вот дальше будет интересно. Нельзя сказать, что Воробьёв большой дока по части скупого хоккея на результат, скорее, наоборот — на прошлых местах работы команды Ильи Петровича показывали лучший результат совсем при ином стиле. Плюс добавится ответственность за результат в плей-офф, а команда у ЦСКА всё-таки новая, собранная только этим летом. Но Воробьёв принял правила игры организации, и посмотрим, к чему это приведёт армейцев весной.

«Динамо» М

Что поняли?

«Динамо» выглядит как реальный претендент на Кубок Гагарина. Алексей Кудашов предрекал проблемы на старте, затем успешно с ними справился, и сейчас по организации игры, по структурности, по тренерскому управлению бело-голубые выглядят очень сильно, добиваясь качественных командных побед и поднимаясь в таблице. Впрочем, подобное мы уже видели у «Динамо» Кудашова. В плей-офф же снова может остро встать вратарский вопрос, а также будет очередной тест на управляемость и бойцовские качества лидеров.

Что ждать?

Второй раунд Кубка Гагарина, начиная с которого «Динамо» вновь предстоит сражаться со своими демонами.

«Спартак»

Что поняли?

Что Алексей Жамнов отчаянно бьётся за то, чтобы игроки его команды осознали — они реально могут выигрывать не только отдельные матчи и не только в регулярке. Жамнов меняет сознание спартаковцев, ставит его на чемпионские рельсы. Иногда проглядывают какие-то черты «Спартака» из прошлого, но реакция команды на провальные встречи и место в таблице говорят о том, что Жамнов скорее пока справляется.

Что ждать?

Плей-офф, где станет понятно, насколько красно-белые прониклись философией главного тренера, насколько они готовы к серьёзным делам. В прошлом году этот экзамен хоккеисты провалили.

Алексей Жамнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив»

Что поняли?

Ярославцам нужен плей-офф как можно быстрее. В регулярке давно сыгранный и сбитый костяк команды Игоря Никитина настолько преисполнился, что на хоккеистов накатывает то выгорание, то нехватка страсти — об этом говорит сам главный тренер. И это при том, что большинство игроков «Локомотива» ещё ничего не выиграли. Но нельзя не брать в расчёт, что стиль Никитина — очень трудоёмкий — как физически, так и морально. Спады тут неизбежны, да и фактическое отсутствие конкуренции на Западе не добавляет «Локомотиву» энергии. Они и так первые, против них и так ничего не могут поделать 95% соперников. Дайте им уже плей-офф!

Что ждать?

В паузу хоккеистов «Локомотива» вовсе не ждёт отдых, но в головах всё равно должна будет произойти перезагрузка. Матчи после тяжёлых сборов покажутся вознаграждением, так что жду от Ярославля новых серий побед и уверенного завоевания Кубка Континента. Ну а дальше плей-офф, где «Локомотив» наконец займётся настоящим делом.