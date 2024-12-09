Кого ждать в новом сезоне и давила ли лига на клубы? Главные тезисы от президента КХЛ

Сегодня, 9 декабря, в Москве состоялось совещание руководителей клубов КХЛ. Сразу по его окончании на вопросы журналистов ответил президент лиги Алексей Морозов, рассказавший о положении дел по наиболее актуальным темам.

– Спасибо большое руководителям клубов и всем тем игрокам, которые откликнулись на приглашения. Кому-то семейные обстоятельства объективно не позволили принять участие, но всё равно собралась боеспособная команда, которая должна показать интересный хоккей, – начал Морозов.

Переезд СКА, «лимитчики» и статус НСА

– Ждём переезда СКА на домашнюю «СКА Арену». Ждём, что дворец будет заполняться до отказа.

17 клубов проголосовали за то, чтобы оставить эту норму заявки и не вносить никакие изменения, – добавил руководитель, говоря о целесообразности дальнейшего включения в заявку основной команды на отдельно взятый матч двух дополнительных игроков в возрасте до 19 лет (включительно) и до 20 лет (включительно), имеющих право выступать за сборные команды России по хоккею.

— Кроме того, мы не нашли поддержку у клубов в вопросе снижения возраста для игроков, которые получают статус НСА. Принято решение оставить всё как есть – 29 лет.

«Правило трёх» в заявке команд

– Это интересный вопрос, с которым мы столкнулись этим летом, когда клубы стали подписывать игроков, и где-то начали появляться автоматические запреты из-за их предыдущих переходов. Такие нюансы мы проработали и вынесли их на рабочую группу. Если игрок становится НСА без расторжения контракта, то он вправе выбирать себе место для дальнейшего продолжения карьеры. Такие игроки не будут попадать под это правило. Это будет происходить только в том случае, если не было специального расторжения контракта. Иного мы допускать не будем, чтобы не было обхода нашего регламента.

О формировании сборной мира КХЛ

– Идея родилась ещё летом, её мы обсуждали с председателем совета директоров КХЛ, Геннадий Тимченко её поддержал и сказал, что это будет интересно для всего хоккея и для нашей сборной, которая получит хорошего спарринг-партнёра. При выборе главного тренера мы склонялись к иностранному специалисту, вели переговоры с Бенуа Гру, он был заинтересован в нашем предложении, но по объективным причинам не сможет принять участие. Переключились на тренеров, которые раньше работали в КХЛ. Майк Кинэн и Майкл Пелино откликнулись на наше предложение.

С игроками были проблемы. Не все согласились, кого мы хотели видеть и кого приглашали. Объективно говоря, мы поздно получили подтверждение об участии команды в турнире. Некоторые игроки получили травмы, кто-то купил билеты и покидает страну на это время. При этом были случаи, что сами иностранцы просили включить их в состав. У них у самих был интерес к участию в турнире. Благодарны тем, кто откликнулся. Игроки смогут приехать с жёнами, делаем для них специальную программу, чтобы они чувствовали себя как дома.

Совещание руководителей клубов КХЛ Фото: Пресс-служба КХЛ

Арбитраж и запретные квалификации

– Этот момент обсуждался и выносился на обсуждение. Было принято решение о проработке вопроса комиссией, которая будет определять контрактные споры. На март запланировано проведение очного совета директоров КХЛ, там и будет изложено наше видение того, как всё это должно происходить. Комитет сможет регулировать спорные контракты, которые будут вызывать недовольство у одной или второй стороны.

Юридически это будет называться комиссия по контрактным спорам. Открою небольшой секрет: в нашем видении это будет, как и с судейским комитетом. Один независимый эксперт будет её возглавлять, а решение будет приниматься на коллегиальной основе.

О том, оказывала ли лига давление на клубы по вопросу участия легионеров в Кубке Первого канала

– Мы не можем накладывать никакие жёсткие санкции на клубы, которые не отпустили бы своих игроков. Просто пытались донести свою позицию, что это делается ради популяризации хоккея. И к тому же это нужно игрокам, которые могут расти в профессиональном плане. Этот турнир даст возможность нашим легионерам почувствовать другие роли, потому что некоторые из них в своих клубах играют на других ролях. Это даст нам возможность понять больше о наших легионерах.

Положение дел в «Ладе»

– Задержки были в рамках, предусмотренных нашим регламентом. Новый губернатор сделал много интересных заявлений – и про хоккей, и про футбол. Он хочет развивать хоккей в регионе. У нас нет опасений относительно того, будет ли «Лада» участвовать в новом сезоне. Нам было сказано, что клуб будет играть в следующем сезоне. От кадровых же изменений никто не застрахован, когда приходит новый руководитель.

АКМ и возможность принятия клуба в КХЛ

– Мы на связи с руководителями клуба. Они прислали нам официальное письмо о желании заявиться в КХЛ. Мы всё знаем и направили ответ, что их дворец не соответствует регламенту КХЛ. Нам сообщили, что дворец будет перестраиваться. Однако мы не знаем, когда и как это будет происходить. У нас нет информации от строительных компаний.

С Тольятти был показан хороший пример того, как клуб заранее готовится к вступлению в лигу. До следующего чемпионата остаётся девять месяцев, за которые стадион невозможно глобально реконструировать от его нынешней вместимости до той, что соответствует регламенту лиги. Будем с ними общаться. Руководители клуба позитивно смотрят на развитие хоккея. Будем прорабатывать вопрос, но у нас есть регламент.

Алексей Морозов Фото: Пресс-служба КХЛ

О календаре нового сезона

– На данный момент у России нет допуска для участия в международных соревнованиях. Пока их нет, придерживаемся того, что мы бы хотели заполнять май хоккеем, чтобы наши болельщики в комфортных условиях могли заполнять арены, болея за команды на полуфиналах и финалах.

О драфте КХЛ

– Руководитель рабочей клубы рассказал своё видение на основе того, как ярмарка юниоров функционировала раньше. На рабочей группе мы получили от клубов и экспертов свои пожелания относительно того, как они это видят. После этого большую рабочую группу разбили на подгруппы по шесть-семь человек, у каждой из них есть свой модератор, эти подгруппы теперь и прорабатывают вопрос, как сделать так, чтобы этот важный механизм был полезен для российского хоккея.

Это не быстрый вопрос, потому что ярмарка затрагивает глобальные вещи относительно переходов и функционирования деятельности спортивных школ. Нас радует то, что многие ожесточённо внедрились в освещение этого вопроса. Спасибо, что это делаете. Таким образом вы привлекли внимание к обсуждению этого вопроса.