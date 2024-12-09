«Предложение «Авангарда» было самым большим, что я слышал за все годы». Интервью с Сопиным

Сегодня, 9 декабря, в Москве состоялось совещание руководителей клубов КХЛ, сразу после завершения которого спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

«Мы были против сохранения «лимитчиков» в заявке на матч КХЛ»

— Одной из главных тем сегодняшнего совещания руководителей клубов являлся вопрос обязательного включения в заявку на матч так называемых «лимитчиков». К чему пришли и какова была позиция московского «Динамо»?

— Мы выступали за отмену этого правила. Мы бы хотели, чтобы «лимитчики» на полноценной основе боролись за право своего попадания в состав. Если у нас Егор Римашевский безо всяких привилегий проходит в состав, то он и играет. Конечно, существуют разные случаи – как у нас, так и в других командах. Но зачастую «лимитчики» просто сидят седьмым- восьмым защитником или 13-м нападающим, проводя несколько секунд за игру. По-моему, ЦСКА выходил с этим предложением к рабочей группе, и мы в принципе занимали такую же позицию.

Егор Римашевский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Без привязки к конкретным фамилиям, но как любому молодому защитнику «Динамо» пробиваться в текущий топ-6 вашей обороны? Кому плохо, если молодой защитник будет седьмым?

— С другой стороны, мы же не будем держать статусного и дорогого защитника на позиции седьмого-восьмого, ведь правильно? Мы как раз и рассчитываем, чтобы тут был молодой и недорогой хоккеист. Поэтому в нашем плане бы и было, чтобы данную роль занимал молодой игрок плюс-минус возраста «лимитчика».

«Ситуация по Рашевскому была нестандартной. Приняли совместное решение с высшим руководством»

— Недавно «Динамо» могло заработать свыше 100 млн рублей, если бы согласилось обменять Дмитрия Рашевского в «Авангард» на денежную компенсацию. Насколько сложно или легко было отказаться от подобного предложения?

— Скажем так, ситуация была нестандартной, потому мы вынесли её на обсуждение с нашим высшим руководством и были с ними в контакте. Было принято совместное решение отказаться от сделки.

Дмитрий Рашевский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Это было рекордное предложение в вашей менеджерской карьере в плане предельной компенсации за игрока, от которой бы вы отказались?

— Да. Это было самое большое предложение за все эти годы, которое я слышал бы по кому-либо.

— Так совпало, что сразу после этого Дмитрий выдал свой лучший отрезок в нынешнем сезоне. На ваш взгляд, это удачное совпадение или тут больше повлияло то, что он прислушался к вашим предыдущим словам в его адрес?

— Думаю, что это совокупность всех факторов. И до него дошли слова руководителей, потому что ведь с ним общался не только я или наш главный тренер, но также и президент клуба, и генеральный директор.

Наверное, дошли и слова, и плюс заиграло всё звено. Мы видим, как прекрасно сейчас взаимодействует вся тройка Михеева. Думаю, что всё сложилось в общий момент. Надеюсь, что они так же продолжат действовать и после паузы.

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«Жалею, что не подписал Михеева раньше»

— Глядя на текущую игру Михеева, вы ощущаете себя счастливым человеком в том плане, что в межсезонье так предрассудительно подписали Артёма сразу на два года? После окончания этого сезона вам не придётся выигрывать за него борьбу на рынке НСА.

— Честно скажу, что жалею, что не сделал этого раньше. Мы ведь хотели его подписать ещё после его игры за «Торпедо» перед тем, как он ушёл в Новосибирск. Но в тот момент у нас сложилась ситуация так, что в последний момент мы отказались от этого варианта, и он подписал контракт с «Сибирью».

У нас были определённые сомнения, и мы пристально следили за его игрой в Новосибирске, после чего поняли, что этот парень нас усилит. Рад, что подписали его на два сезона, а теперь и он вышел на новый для себя уровень. Сейчас он стабильный игрок второго звена, а не нижних линий.

Артём Михеев, Илья Морозов Фото: photo.khl.ru

— Есть ли смысл уже сейчас вступать в переговоры с Максимом Моторыгиным о продлении контракта, учитывая, насколько дефицитной позицией стала вратарская линия?

— Думаю, что поступим здесь так же, как уже было два года назад с теми же Рашевским и Максимом Джиошвили. После дедлайна в январе сядем и всё спокойно обсудим, не оттягивая этот вопрос на февраль-март. Речь идёт не только о Максиме, а о целом ряде хоккеистов на истекающих контрактах, как в возможном статусе ОСА, так и НСА, в сохранении которых в «Динамо» мы заинтересованы. За январь-февраль должны закрыть ряд вопросов.

«В ближайшие несколько дней финализируем историю с О’Деллом»

— Что ждать от трансферной активности «Динамо» в дедлайн? Мы видели состав команды на последний матч регулярки перед паузой, и с учётом травмированных нет ни одного запасного.

— На самом деле это двоякая ситуация. Можем держать шесть-семь звеньев, но что делать, если нет травм? Тогда ребята будут просиживать в запасе, не имея игровой практики, что приведёт к появлению недовольных. Все ребята амбициозные и хотят играть. Не знаю ни одного хоккеиста, который согласен сидеть на трибуне. Могут возникать и бурления, и даже конфликты. Поэтому здесь нужно соблюдать баланс, который как раз и поддерживают те ребята, которых мы взяли на двусторонние контракты. Да, попали в тяжёлую ситуацию с 12 нападающими, но вышли и сыграли.

После декабрьской паузы в строй вернётся ряд хоккеистов, и тогда мы будем думать, что делать с теми ребятами, которые нам сильно помогли. Тот же Артём Чернов уже восстановился и в эту паузу будет играть в ВХЛ, чтобы набрать форму. Седрик Пакетт должен восстановиться или к «Барысу», или к следующей игре. В первую очередь хочется поддерживать состав или за счёт молодых ребят, или за счёт двусторонников. Конечно, у нас есть и пара проектов на дедлайн. Но это не так легко.

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— Вы же не можете выйти на рынок и посулить огромную компенсацию за обмен игрока.

— Я уверен, что мы можем выйти с таким предложением к нашим руководителям, но понятно, что мы скованы бюджетом. Так получилось, что за последние годы работы у нас нет гигантских денег на выкуп хоккеистов. Мы стараемся проводить обмены без привлечения финансовой стороны.

Но если будет чёткое предложение по игроку, который нам нужен и в котором мы сильно заинтересованы, то будем доносить до руководителей, что нужны деньги. Мы очень заинтересованы в привлечении пары новых хоккеистов, но фамилии не назову. Скажу, что находимся в тесном диалоге с несколькими клубами по проведению пары обменов.

— Когда разрешится вопрос с Эриком О’Деллом?

— Эрик тренируется последние три дня, набирает форму. Думаю, что в ближайшие несколько дней мы финализируем эту историю.