В Москве прошло совещание руководителей клубов КХЛ, партнёр Капризова рассказал о забавном случае с россиянином.

Овечкин уже вовсю тренируется, Курьянов вошёл в штаб «Локомотива». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 9 декабря 2024 года.

Антон Курьянов вошёл в тренерский штаб «Локомотива»

Бывший тренер и генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов вошёл в тренерский штаб «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ярославля в его официальном телеграм-канале.

«Приветствуем известного российского хоккеиста и специалиста, желаем плодотворной работы в штабе Игоря Никитина», — сообщается в посте.

Напомним, в октябре 2024-го Курьянов покинул пост генерального менеджера омского клуба, чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе команды. Однако 3 декабря стало известно, что Антон Курьянов покинул «Авангард» вместе с Сергеем Звягиным.

Сейчас должность главного тренера занимает канадец Ги Буше. «Авангард» на данный момент замыкает зону плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, занимая восьмую строчку.

КХЛ определила лучших игроков 14-й недели сезона-2024/2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных определила лауреатов 14-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Иван Просветов (ЦСКА), одержавший две победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 0,98 и 95,83% отражённых бросков.

Лучшим защитником признан Никита Лямкин («Ак Барс»), набравший 5 (0+5) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим признан Роман Канцеров («Металлург»), набравший 6 (5+1) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев, набравший 3 (0+3) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2».

Партнёр Капризова рассказал о забавном случае с россиянином

Защитник «Миннесоты» Джейкоб Миддлтон рассказал о забавном случае после тренировки с Кириллом Капризовым и Матсом Цуккарелло.

«Я считал, что в этом сезоне хорошо играю, потому что у меня было примерно 10 очков в 18 матчах, правда, за это нужно благодарить Кирилла и Зука. Так вот недавно после тренировки они взяли мою клюшку и начали выбрасывать шайбы верхом из зоны, бросать по бортам, падать на ровном месте — шутили надо мной, в общем. Это было так смешно!» — сказал Миддлтон в подкасте Spittin' Chiclets.

В Москве состоялось совещание руководителей клубов КХЛ

В столице состоялось совещание руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги. Сразу по его окончании на вопросы журналистов ответил президент лиги Алексей Морозов, рассказавший о положении дел по наиболее актуальным темам – о возможности заявки клуба АКМ в КХЛ в следующем сезоне, положении дел в «Ладе», сборной мира на Кубке Первого канала и другим.

Овечкин провёл 20-минутную тренировку на льду после травмы

Российский хоккеист Александр Овечкин провёл пока самую продолжительную тренировку на льду после травмы — она длилась 20 минут. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Тарик Эль-Башир.

Напомним, сейчас Овечкин восстанавливается после тяжелейшей травмы в своей карьере — перелома малоберцовой кости. Он постепенно возвращается к тренировкам на льду.

До травмы Овечкин показывал блестящую результативность с начала сезона-2024/2025. После 18 матчей в составе «Вашингтона» Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач.

«Вашингтон» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.