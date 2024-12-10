«Старался не только пожары тушить». Первое интервью со Звягиным после ухода из «Авангарда»

«Авангард» — пожалуй, самая обсуждаемая команда КХЛ в первой половине регулярки. Прямо сейчас «ястребы» продолжают масштабную революцию, затеянную прямо по ходу сезона, а привели к ней крайне неудовлетворительные результаты омского топ-клуба в первые месяцы турнира.

Причин провала «Авангарда» можно назвать немало, но, без сомнения, одним из тех, кто несёт ответственность за результат, является главный тренер команды. Сергей Звягин, отработавший в Омске шесть сезонов в роли специалиста по вратарям, прошлой весной при весьма драматических обстоятельствах возглавил «ястребов» прямо по ходу четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом», едва не сотворил в ней чудо, чем заслужил от руководства клуба высокое доверие и двухлетний контракт в совершенно новом для себя статусе. Тогда это решение казалось достаточно логичным, но при этом очень рискованным, и в результате риск не оправдался. «Авангард» Звягина отлично начал регулярку, однако затем угодил в глубочайший кризис, из которого Сергей Евгеньевич свою команду вывести так и не сумел.

Сергей Звягин во главе «Авангарда» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Последний месяц перед увольнением Звягин работал на фоне не особо скрываемых разговоров об активном поиске руководством омичей нового тренера, так что уход специалиста из клуба (или, по крайней мере, с должности главного) был просто делом временем. В результате расставание Звягина с «Авангардом» всё же вышло слегка сумбурным, а через пару дней после него мы созвонились с экс-наставником омичей, чтобы поговорить обо всём, что происходило с ним и клубом в эти три месяца со старта сезона.

Из интервью Звягина «Чемпионату» вы узнаете:

как состоялось увольнение и когда Звягину сообщили, что ему ищут замену;

как он работал с командой в неопределённом статусе и как на это реагировала команда;

о прощании Звягина с хоккеистами и уходе из «Авангарда» Антона Курьянова;

о вовлечённости нового босса «ястребов» Кожевникова в дела клуба;

о трансферном буме «Авангарда» в ноябре глазами главного тренера;

о послевкусии после расставания с омским клубом;

в чём Звягин видит причины провала «Авангарда» под его руководством;

о каких решениях тренер сожалеет и в чём видит свои недочёты;

о планах Звягина на будущее.

«Последний месяц работал, понимая, что «Авангард» ищет нового тренера. Рычагов у меня становилось всё меньше»

— Как произошло ваше расставание с «Авангардом»? Ведь оно, как понимаю, случилось немного раньше, чем планировалось.

— Трудно сказать, чуть раньше или чуть позже. Мне ещё за два дня до домашней игры со СКА (матч состоялся 11 ноября. – Прим. «Чемпионата») сказали, что проведены переговоры с канадским тренером, а мне предлагается другая должность.

— Другая должность – это место помощника в штабе у нового тренера?

— Нет. В системе клуба, но совсем не по моей специальности. О возвращении к роли ассистента речи никогда не шло, да и я в любом случае не остался бы в таком статусе. Потому что есть люди на своих местах, я бы не согласился заменить кого-то.

— Выходит, вы почти месяц работали, понимая, что «Авангард» уже ищет нового тренера?

— Да. Когда Кожевников сказал об этом, то я ответил, что меня волнует лишь то, кто готовит команду к ближайшей игре со СКА. Сказали, что готовлю я, что я продолжаю работать, до того времени, пока не приедет новый тренер. Потом уже 2 декабря Евгений Игоревич приехал в Омск, прошла встреча, разговор о команде, об игроках. Вечером мне позвонили и сказали, что готовы бумаги о расторжении контракта.

— Как вам удавалось сохранять правильный рабочий настрой всё это время?

— Знаете, я привык стараться не концентрироваться на вещах, которые не могу контролировать. Каждый день думал о том, что действительно важно для команды, создавал рабочий процесс, готовил команду к играм. Понятно, что ребята всё понимали, и рычагов, наверное, у меня становилось всё меньше и меньше. Однако процесс продолжался. Старался не только пожары тушить, но и строить команду.

Сергей Звягин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— Получалось ли в таких условиях удерживать коллектив в рамках нормальной рабочей этики и естественной субординации?

— Что касается хоккеистов, да и тренерского штаба – никому не могу предъявить никаких претензий. Ситуация была нестандартная, но они продолжали работать. Единственное – последние две игры под моим руководством. Как раз перед ними уже появилась официальная новость о новом главном тренере. И мне показалось, что это были две самые слабые игры в сезоне.

«Думаю, многие удивились, что «Авангард» попрощался с Курьяновым»

— В каком ключе прошло прощание с командой?

— Очень коротко. Мы с Антоном Курьяновым пришли на командное собрание, руководство сделало объявление. Мы обратились к ребятам, поблагодарили за работу. На этом, собственно, всё.

— Бытует мнение, что Курьянов ушёл из «Авангарда» сам. Из солидарности с вами.

— Нет, он не сам ушёл. У него такая же ситуация, как и у меня была. Ему предложили другую должность в системе клуба. После его отказа расторгли контракт. Я думаю, что большинство людей удивились, что с Антоном Алексеевичем тоже попрощались.

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— Действительно ли Евгений Кожевников сразу после своего прихода в «Авангард» дал вам условно месяц на исправление ситуации?

— Нет, по моей работе от него не было каких-то комментариев, замечаний, сроков – ничего такого. Как я уже сказал, перед игрой со СКА был единственный разговор, когда он озвучил своё предложение насчёт новой должности. И затем уже перед матчем с «Автомобилистом» он только во второй раз вернулся к этой теме, сказав, что подписали нового тренера Ги Буше.

Это что касается разговоров о моей работе. А в целом Евгений Игоревич проводил много личных встреч — со мной лично, с тренерским штабом, с менеджментом. Он вникал вообще во всё, очень много вопросов задавал по игрокам, по лиге, по рынку, по каким-то хоккеистам, которые могут быть интересны «Авангарду».

— Многочисленные трансферы «Авангарда» в ноябре обсуждались с вами?

— Не в такой степени, чтобы именно моё слово стало решающим. Думаю, Кожевников у всех собирал информацию, а затем уже принимал решение. О некоторых сделках я знал за пару суток до официального объявления, о некоторых узнавал только за несколько часов. Обсуждалось много кандидатур, а кого именно и когда подпишут, я не знал.

Антон Курьянов и Сергей Звягин Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Вы много лет проработали в «Авангарде» и многое сделали для клуба, но расставание вышло точно не идеальным. Осталась ли у вас какая-то обида?

— Не только я для «Авангарда», но и «Авангард» для меня сделал очень многое. Эти семь лет получились очень запоминающимися в моей карьере. Обид вообще никаких нет. Я даже не представляю, как они могут быть. Обижаться – в принципе не мой стиль, я стараюсь всегда в себе искать причины. В тренерской работе всё определяет результат, а если его нет, то какие могут быть обиды. Руководство вправе решать, каков кредит доверия. Естественно, я сам рассчитывал, что результат будет лучше, старался всё для этого делать. В плане же «Авангарда» как клуба – это одна из самых сильных организаций в нашем хоккее, я очень рад, что провёл здесь семь лет, много ярких воспоминаний осталось. Хотел бы поблагодарить и организацию, и болельщиков за это время, пожелать успехов «Авангарду» и дальнейшего роста.

«Из-за череды поражений отошёл от главного принципа работы. У меня не хватило терпения»

— Это был ваш первый полноценный опыт работы главным тренером. Что вынесли из него?

— Для глубокого анализа ещё не было времени. Но, конечно, это огромный шаг в плане развития, при этом чувствовалась колоссальная ответственность за результат.

— Почему после матчей первой домашней серии, где просматривался рисунок, довольно резко всё повалилось? Можно ли сказать, что где-то с середины сентября вам пришлось больше думать не о постановке игры, а о восстановлении психологии коллектива?

— Да, пожалуй, так и было. Оглядываясь назад, скажу, что, наверное, в этот период не хватило терпения именно у меня. За время предсезонки и в первых играх регулярки, даже когда проигрывали, было видно, что детали улучшаются, картина игры становится более целостной. Но из-за череды поражений я немного отошёл от своего главного принципа работы, где важен не промежуточный результат, а процесс. Наш девиз «Будь лучше каждый день» говорит об этом. Если каждый день становиться лучше каждому индивидуально и команде в целом, результат придёт. Я же начал отходить от выбранного направления, стараясь сделать так, чтобы разгрузить команду психологически, начал подстраиваться под ситуацию. Думаю, стоило придерживаться выбранного курса. Уверен, результат был бы лучше.

— Расскажите вкратце: в чём заключалась система игры, которую вы прививали, какой хоккей стремились поставить «Авангарду»? И что из задуманного в плане тактики не удалось воплотить в жизнь?

— В начале сезона мы играли в агрессивный хоккей, где все пять полевых хоккеистов действуют активно, стараясь после потери шайбы отбирать её как можно раньше и сразу переходить в атаку. Мне нравилось, как мы действовали в большинстве моментов, но по несколько раз за матч из-за слишком агрессивной игры защитников и плохой подстраховки нападающего получали выходы один на один с вратарём. Часто из-за голов, пропущенных в таких ситуациях, мы проигрывали. После серии поражений решили поменять тактику в зоне защиты, а игра в средней зоне, где защитники не шли в активный отбор, стала более пассивной.

— В чём вы видите причины того, что «Авангарду» довольно редко удавалось проводить целостные матчи?

— Мы старались найти причину, почему пропускаем первыми. Во многих играх в начале сезона, владея инициативой и создавая моменты, пропускали первыми, проигрывали первые периоды. Вынуждены были догонять, тратя больше сил. Думаю, главной причиной было психологическое состояние команды. Вторые периоды были нашими лучшими отрезками, но в последних играх 10 картина поменялась, думаю, из-за того что стали играть пассивнее после потери шайбы.

«Далеко не все опытные специалисты сталкивались с тем, что было в «Авангарде» в первой половине сезона»

— Очевидно, у «Авангарда» было много обстоятельств, которые помешали бы и опытному специалисту: травма Ткачёва, отъезд Вея, многие новички сыграли ниже ожиданий. Это необходимо учитывать, оценивая вашу работу?

— Наверное. Это всё понятно и лежит на поверхности. С другой стороны, задача тренера – в любых обстоятельствах находить пути к тому, чтобы добиваться результата. Я не мог контролировать травмы, отъезды, но результат на льду оставался моей обязанностью. Одна из вещей, которая не получилось – активация Рида Буше после ухода Вея. Так и не получилось найти связку для Рида, чтобы он был эффективен, и мне кажется, у него копилось, психологически тяжело было. После лучшего сезона в карьере он потерял своего основного партнёра в лице Ткачёва, сам из-за травмы зашёл уже по ходу регулярки, практически без предсезонки. Затем уехал Вей, с которым они только начали показывать отличный хоккей и получать удовольствие от игры. Знаю, ему было тяжело.

Что касается того, что некоторые новички сыграли ниже своего уровня… Это же тоже работа тренера – помочь хоккеисту показать лучшую игру. Поэтому не могу предъявить претензии игрокам — всегда смотрю на себя и анализирую, что бы я мог сделать по-другому.

Сергей Звягин и Рид Буше Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

— Возможно, вам не хватило опытного помощника в тренерском штабе?

— Думаю, далеко не все опытные специалисты сталкивались с тем, что происходило в «Авангарде» в первой части сезона. Мой тренерский штаб работал в полную силу, но, опять же, задача главного тренера состоит в том, чтобы найти всем лучшее применение.

— Как считаете, команда нормально воспринимала ваши требования, слышала вас? Были ли вы достаточно жёстким в роли главного тренера?

— У всех разные стили работы, общения с игроками, с командой. Мой построен на выстраивании отношений с игроками. Мне это хорошо удавалось в других ролях. Здесь же объём работы и ответственности был в разы больше. Очень много времени тратил на видео, другие аспекты работы и, наверное, недостаточно на общение с игроками. Это один из моментов, которые нужно было делать лучше за счёт более правильного использования тренерского штаба, делегирования обязанностей.

— Колоссальная перетряска состава в ноябре – это была головная боль для вас?

— Конечно, это не даёт стабильности. Мы старались строить коллектив, прививать лидерство. У команды был виден характер. Когда приходят новые игроки, особенно в таком количестве, нужно время на притирку, в раздевалке меняется динамика. Все по-разному воспринимают такие вещи: кого-то конкуренция мотивирует, кто-то зажимается и начинает бояться. Команда – это живой организм, и понятно, что любое изменение влечёт за собой реакцию.

— В матчах после вашего ухода «Авангард» играл в ту же систему, но более агрессивно – это отмечали и Подконицки, и хоккеисты.

— Игры не смотрел, у меня были переезды. Рад, что «Авангард» выиграл эти матчи. Думаю, если Андрей так говорит, то так и есть. Безусловно, сказался психологический момент, перемены всегда встряхивают хоккеистов. Надеюсь, команда будет только добавлять. А в том, что Подконицки хороший специалист, я никогда не сомневался.

Подконицки уже высказал мнение, чего не хватало «Авангарду» при Звягине Подконицки: со старта сезона «Авангард» тренировался на недостаточно высоких скоростях

«Есть некоторые телефонные звонки, но пока говорить о будущем преждевременно»

— У «Авангарда» идёт очень сложный сезон, когда прямо по ходу регулярки происходят коренные изменения. Как вы считаете, команда выплывет?

— Я всегда был уверен, что это произойдёт. Даже уже после расставания некоторые ребята писали и звонили, говорили, что никто не собирается сдаваться и опускать руки. Надеюсь, сезон у «Авангарда» будет успешным, омские болельщики этого заслуживают.

Сергей Звягин и болельщики «Авангарда» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Какие у вас планы на ближайшее будущее?

— Сейчас я рад тому, что смогу провести время с семьёй, давно всех не видел. Будет возможность немного выдохнуть и посмотреть, что дальше. Есть некоторые телефонные звонки, но пока говорить о будущем преждевременно. Пока никаких приоритетов не расставляю — нужно, чтобы прошло какое-то время.