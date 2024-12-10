Громкий обмен в НХЛ! «Колорадо» избавился от русских вратаря и нападающего

Об этом все трубили, и вот это случилось – «Колорадо» обменял-таки Александра Георгиева, который был главным объектом критики в «Эвеланш» в первые два месяца регулярки. В том же направлении последовал ещё один россиянин – Николай Коваленко, а также два драфт-пика, во втором и пятом раундах.

Сделано это было, чтобы получить в свои ряды голкипера Маккензи Блэквуда, который очень хорошо себя проявил на старте этого сезона.

Давайте разберём этот обмен со стороны двух команд, а также с точки зрения перспектив Георгиева и Коваленко в «Шаркс».

Начнём с «Колорадо». Александр Георгиев был выменян у «Рейнджерс» 2,5 года назад – тогда «Эвс» только выиграли Кубок Стэнли. Сделка выглядела идеально для всех сторон: «синерубашечникам» Георгиев был уже не нужен, так как ставка окончательно была сделана на Шестёркина, только-только выигравшего «Везину», Георгиеву был предоставлен шанс стать первым вратарём в сильной команде, а «Эвеланш» нужен был вратарь, который бы давал несколько больше шансов, чем нестабильный Кемпер.

Георгиев в двух прошлых сезонах был самым побеждающим голкипером НХЛ, но ощущения стабильности и уверенности всё-таки не было, давайте честно. Достаточно взглянуть на основные вратарские метрики: в прошлом сезоне по проценту отражённых бросков Александр был на 51-м месте в лиге, а по коэффициенту надёжности только 44-м. Не та статистика вратаря, которая позволит идти за главным трофеем, согласитесь?

В этом сезоне стало ещё хуже – процент отражённых бросков упал больше чем на 2%, а коэффициент надёжности – на 0,36. Немного о более продвинутой статистике – Георгиев пропустил на 9,4 гола больше, чем создали оппоненты у ворот «Колорадо». Это второй результат с конца – хуже только у Ингрэма из «Юты».

Зачем же «лавины» избавились от Коваленко? Есть твёрдое ощущение, что в Николае разочаровались. Не в том плане, что он с треском провалил этот отрезок, а в том, что от него ожидали большего. Ведь в период, когда лазарет команды набился, словно маршрутка в час пик, россиянину давали прекрасные шансы: топ-6, игра в звене с Маккинноном и Рантаненом, вторая спецбригада большинства. Этими шансами Коваленко не воспользовался, а держать в боттоме такого игрока, видимо, у «Колорадо» желания не возникло.

Николай Коваленко Фото: AP/TASS

Станет ли Маккензи Блэквуд панацеей для «Колорадо»? Есть большие сомнения. Прямо сейчас «Эвс» одна из двух команд на Западе, которая пропустила больше 100 шайб, и дело тут не только в Георгиеве и Аннуне, которого уже обменяли до этого. Команде не хватает чёткой системы игры в обороне и обученных защитников, которые бы не давали создавать столько моментов у своих ворот. Если менеджмент не поработает ещё и над этим, то смысла в подобном размене будет немного.

Теперь о «Сан-Хосе», не продешевил ли менеджмент команды, отдав добротного вратаря? Кажется, что всё-таки нет. Понятно, что острой надобности в Георгиеве (как в первом номере) не возникнет ни у одной команды лиги, но это тот довесок, который «Колорадо» не мог не отдать. Зато Коваленко – это хорошее приобретение, так как «акулам» не хватает жёсткости и какой-то стройности. Николай этого добавит. К тому же «Шаркс» получили два драфт-пика: во втором раунде в 2026-м и в пятом в 2025-м. Ими уже можно распорядиться как угодно.

Теперь немного о перспективах наших парней, станет ли для них плюсом обмен в «Сан-Хосе»? В последние два-три года уж слишком часто можно было услышать самоуверенное утверждение, когда россияне переходили в стан «акул»: «Там-то должен заиграть, команда в перестройке, шансы будут». Однако на примере Барабанова (который провёл только один хороший сезон), Костина, Гущина так нельзя сказать. В случае Георгиева обмен должен стать звоночком – это последний шанс быть первым номером в НХЛ. Давления в «Сан-Хосе» будет в разы меньше, если вообще будет ещё. Правда, есть одна проблема – оборона там явно не лучше, так что провалы самого Георгиева будет некому маскировать.

Александр Георгиев Фото: AP/TASS

Относительно Коваленко можно сказать, что подобный обмен может пойти на пользу. Наверняка Николаю будут даны очередные шансы поиграть в топ-6, но если он ими не воспользуется, то в нижних звеньях явно не затеряется. «Свободных» мест там явно больше, чем в «Колорадо».