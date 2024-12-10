У нас появились топовые центры? В десятке сильнейших по вбрасываниям в КХЛ сплошь россияне

Каждый, кто хоть немного следит за хоккеем, знает, что в России есть большая проблема с топовыми центральными нападающими. Это проявлялось как на международных турнирах, где наши центры уж никак балом не правили, так и в КХЛ – эту позицию в верхних звеньях преимущественно закрывали легионеры.

Понятно, что центральные нападающие отвечают не только за игру на стандартных положениях, но речь пойдёт именно об этом. Немного подробнее остановимся на КХЛ и вспомним сезон-2021/2022, потому что это последний чемпионат, когда проблем с приездом легионеров не было никаких. Кто тогда солировал на вбрасываниях? Ханнес Бьёрнинен, Патрис Кормье, Корбан Найт, Лукаш Седлак и Эрик О’Делл – именно так выглядел топ-5 лиги по игре на точке. Ни одного россиянина.

В этом году по прошествии почти половины регулярного чемпионата ситуация кардинально иная. Вашему вниманию топ-10 игроков КХЛ по игре на вбрасываниях.

Номер Игрок Процент выигранных вбрасываний 1. Георгий Иванов («Локомотив») 63,4% 2. Михаил Воробьёв (СКА) 63,3% 3. Андрей Стась («Динамо» Минск) 61,9% 4. Александр Кадейкин («Трактор») 59,9% 5. Фредерик Готье («Витязь») 58% 6. Байрон Фрейз («Локомотив») 57,8% 7. Кирилл Семёнов («Ак Барс») 56,5% 8. Евгений Митякин («Нефтехимик») 56,5% 9. Павел Карнаухов (ЦСКА) 56,4% 10. Михаил Григоренко (СКА) 56,2%

*курсивом выделены легионеры

Возникло ли это явление стихийно? Возьмём пример лидера данного рейтинга – Георгия Иванова. Нападающий ярославского «Локомотива» с сезона-2018/2019 держит процент выигранных вбрасываний на уровне больше 50% (берём в счёт только регулярку). А в последних трёх сезонах его показатели колеблются от 59,6% до 63,4%. Это уже элитная статистика, проверенная годами.

Георгий Иванов Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Или, например, Михаил Воробьёв. Нападающий СКА (а ранее «Салавата Юлаева») имеет показатели больше 50% на точке уже на протяжении пяти сезонов (с учётом нынешнего), причём больше продуктивности Михаил проявляет в плей-офф: в последних двух розыгрышах Кубка Гагарина Воробьёв выигрывал 66,3% и 68,4% вбрасываний соответственно. То есть в самый напряжённый момент сезона продуктивность форварда возрастает.

Не зря ведь «Ак Барс» задумывался о том, чтобы выменять Михаила из СКА, пусть и пришлось бы пожертвовать Ильёй Сафоновым. Об этом генеральный менеджер казанцев совсем недавно говорил в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Нельзя стороной обойти и Александра Кадейкина, который переродился в этом году в Челябинске и на полную показывает все имеющиеся умения. Ни разу показатели Александра на уровне КХЛ не падали ниже 50% (в расчёт берём регулярные чемпионаты). А ведь Кадейкин проводит в лиге уже 13-й сезон. Даже в прошлом году, который форварду откровенно не удался, его показатель на точке был равен 58%.

А теперь давайте перейдём к причинам, почему так получилось, что по игре на точке отечественные нападающие заметно прибавили? Естественно, нельзя руководствоваться принципами, построенными на квасном патриотизме – в КХЛ стало меньше топовых легионеров. Добротные европейцы к нам в лигу нынче вообще не приезжают, а североамериканцы, которые составляют основной пул легионеров, до последнего пытаются закрепиться в НХЛ, так как с введением потолка зарплат порой выгоднее играть на минималке в Америке, нежели на хороших условиях в России.

Но это вовсе не значит, что уровень так просел, что хорошую статистику могут показывать только те, кто ещё два-три года назад отсиживался за спиной у более мастеровитых легионеров. Те же примеры Иванова, Воробьёва и Кадейкина демонстрируют, что многие годами выдавали топовые цифры.

Вторая причина называется: пока жареный петух не клюнет – не хватятся. Ещё в самом начале было сказано, что раньше менеджеры перестраховывались, не рисковали и брали на эту позицию проверенных легионеров. Наблюдалось это в командах абсолютно разного полёта – от тех, кто боролся за плей-офф, до тех, кто разыгрывал Кубок Гагарина. Сейчас банально не хватит ресурсов и возможностей, чтобы отдать это место иностранцам, следовательно, надо наигрывать своих ребят. Помнится случай, когда центральных нападающих «Сибири» перед серией плей-офф с «Авангардом» тренировал тогдашний спортивный директор команды Сергей Климович. Можно ли было такое представить в Новосибирске, когда там место в верхних звеньях занимали Лехтеря, Улльстрём, Закриссон или Руохомаа? Наверное, нет.

Вывод простой: да, топовых иностранцев на этой позиции не хватает, но даже в этих условиях надо уметь работать и искать возможности прибавить в этом компоненте благодаря российским ребятам. Они могут играть на хорошем уровне, просто нужна кропотливая подготовка в этом направлении.