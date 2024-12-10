«Авангард» гремит на всю лигу, «Трактор» ждёт испытание. Итоги половины сезона КХЛ. Восток

Продолжаем подводить итоги первой половины сезона КХЛ. Сегодня на очереди Восточная конференция.

«Амур»

Что поняли?

Удивительную логику хабаровских менеджеров никто не понял. Почему команда сначала увольняет главного тренера, а потом уже начинает принимать решения по игрокам, если практически всегда эти действия идут в обратном порядке? Это можно было бы оправдать быстрым назначением босса с приличным резюме, однако переговоры со свежеиспечённым бронзовым медалистом Алексеем Заварухиным сорвались в последний момент, когда специалист уже якобы прибыл в Хабаровск.

При Викторе Костючёнке команда наконец начала забрасывать — и пять шайб СКА, и четыре «Адмиралу», однако стала пропускать ещё больше, и только на травмы вратарей это не списать. Это легко можно было связать с желанием лидеров выложиться перед дедлайном, однако на совещании руководителей клубов генменеджер Вадим Покотило сказал, что никого из лидеров команда продавать не будет. Не совсем понятно, правда, какая прямо сейчас мотивация у того же Гальченюка играть в Хабаровске: до зоны плей-офф 14 очков, а у «Амура» за половину сезона – лишь 18.

Что ждать?

Борьбы за 11-е место, определения тех игроков, с которыми команда пойдёт в новый сезон уже без космических амбиций.

«Барыс»

Что поняли?

Что «ставка на своих» — это тотальная утопия, особенно в условиях нынешнего уровня казахстанского хоккея. При Галыме Мамбеталиеве «Барыс» в какой-то момент выдал удачный отрезок за счёт классной игры вратарской бригады Бояркин — Шутов, но игра в атаке — это тотальная катастрофа. Понятно, что началась она с первых же встреч сезона при Дэвиде Немировски, а не после старта «коренизации». Однако если мы возьмём только матчи с новым главным тренером, то у «Барыса» в 20 играх лишь 29 голов — 1,45 шайбы за встречу. Даже «Кузня», «Югра» и «Слован» в своих последних сезонах в КХЛ забивали примерно 1,6 гола за матч.

Галым Мамбеталиев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

При этом «Барыс» ещё и играет в таком стиле, который в КХЛ не видели почти лет 10 — а сам Мамбеталиев якобы даёт команде «баллоны» чуть ли не в день игры, что пахнет уже временами Суперлиги. Почти половину мизерного количества голов (20 из 47) забили канадские или российские легионеры. При этом, судя по составу сборной на Кубок Первого канала, куда едет уволенный из «Барыса» Олег Болякин, который не берёт из «Барыса» почти никого, какие-то странные подводные течения в местном хоккее продолжаются.

Что ждать?

Наигрывания сочетаний под чемпионат мира.

«Сибирь»

Что поняли?

«Вместо омоложения и поиска нестандартных ходов в Новосибирске собрали идеальную команду для восьмого места». В принципе, эти строки из предсезонного превью вполне актуальны и сейчас. Ни катастрофа дебютных встреч с 2:8 в Москве, ни последующая шестиматчевая победная серия не отражали реальный уровень этой команды. К началу ноября команда откатилась на намеченные позиции — однако падение продолжилось. Говорящий факт: за последние 17 встреч «Сибирь» лишь раз обыграла команду из зоны плей-офф: это был героический камбэк в третьем периоде с 1:3 в игре с «Металлургом».

Полтора года назад, после ухода Мартемьянова, болельщикам фактически обещали атакующий хоккей. При этом «Сибирь» прямо сейчас — последняя команда лиги по броскам в створ, даже у «Барыса» больше, хотя подбор игроков у новосибирцев явно лучше. Атаку клуба ещё как-то держит на плаву большинство, которое уже два с половиной года стоит на плечах Мёрфи и Бека: стоит только одному вылететь, так спецбригада тут же умножается на 0. Календарь у «Сибири» во второй половине сезона полегче, но команде Епанчинцева всё равно надо исправить кучу игровых проблем и задаться вопросом резкой деградации многих защитников.

Что ждать?

Борьбы за заветную восьмёрку. Возможно, она будет раскрашена паническими решениями менеджмента.

«Лада»

Что поняли?

Баскетбольная «Самара» вчера проводила очередной матч Лиги ВТБ после того, как рассталась со всеми легионерами. В стартовом составе у самарцев вышел игрок 2008 года рождения, на скамейке было всего пять человек, из которых двое играли только в молодёжке, а третий начинал сезон вообще в чемпионате области. Ждёт ли такая судьба «Ладу»? До такого вряд ли дойдёт, однако резать траты в команде, которая и так еле поднялась над полом зарплат, явно будут. Кандидатов на урезание мы уже упоминали вчера.

При этом у «Лады» был почти такой же очевидный потолок возможностей, как и у «Сибири», только без игроков уровня Бека и Мёрфи. Успех прошлого сезона был во многом достигнут благодаря удачному старту и прыжку выше головы отдельных игроков типа Троя Джозефса. Отставка Олега Браташа, судя по всему, со спортивными показателями не была связана вообще — первые слухи о ней появились чуть ли не весной, ну а Павел Зубов пока идёт по чуть худшему графику, чем его предшественник (44% набранных очков против 47%).

Что ждать?

Зависит от того, как клуб поведёт себя на дедлайне. С Владиславом Подъяпольским в составе он сможет цепляться за восьмёрку, даже если продаст пару видных форвардов.

«Авангард»

Что поняли?

Что анархический кавардак — естественное состояние омского хоккея, а относительно спокойный период Александра Крылова был скорее исключением. Сложно впихнуть в два абзаца все события вокруг омского клуба, но стоит отметить одно: уж слишком резко «ястребы» встрепенулись после ухода Сергея Звягина. Если разгром «Сочи» можно списать на плачевное состояние южного клуба, то два матча с «Автомобилистом» за неделю кардинально различались по энергетике, настрою и нацеленности на ворота. Составы соперников почти не изменились, в отличие от главных тренеров.

Рид Буше Фото: РИА Новости

Две игры при Подконицки сразу же вызывают вопрос: а так ли уж плох этот состав «Авангарда»? Нужно ли клубу взрывать рынок и предлагать огромные деньги за Рашевского (Атанасова, Пилипенко) без какой-либо концепции? Это уже не «вбросы», об этих предложениях говорят менеджеры других клубов. А думали ли в Омске о том, что Пилипенко — это хоккеист, который играет в стиле, почти противоположном философии Буше? Пока это трансферное рвение больше напоминает забытые времена нулевых.

Чего ждать?

Судя по слухам и новостям — чего угодно.

«Нефтехимик»

Что поняли?

Что Олег Леонтьев лучше всех в КХЛ варит кашу из топора. Тренер работает в Нижнекамске уже четыре года, и ни разу за это время Нижнекамск не заканчивал реальную борьбу за плей-офф к Новому году. Даже после провальных стартов двух последних сезонов «Нефтехимик» устраивал победные серии и поднимался вверх в таблице. Сейчас ситуация такая же: клуб всё ещё тратит только в пол зарплат, никто в команде не получает более 35 млн рублей, но за счёт лютой самоотверженности и кучи блокированных бросков нижнекамцы цепляют очки, идут в зоне плей-офф и раскрывают молодых игроков. Касается это не только местных воспитанников типа Никиты Хоружева, но даже и канадцев — никто до этого сезона не знал о Луке Профаке, а он из седьмого защитника вырос в важнейшего игрока обороны.

Чего ждать?

Стабильных 15-20 блокированных бросков за игру. «Нефтехимик» будет оставаться в гонке до последнего, это однозначно.

«Адмирал»

Что поняли?

Мы посмотрели хоккейный ремейк «Странной истории доктора Джекилла». Во Владивостоке команда Леонида Тамбиева крушит всех соперников — не только побеждает, но ещё и делает это красиво. 65 шайб в домашних матчах — это лучший результат во всей лиге. Однако на выезде это куда-то пропадает, и «Адмирал» в гостях играет кошмарно: если бы не встречи в Хабаровске, то у «моряков» вообще была бы худшая выездная статистика в лиге. Леонид Тамбиев очень много говорит о перелётах в этом году, но они появились не в этом году.

Леонид Тамбиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если забыть об этой двойственности, то «Адмирал» показывает пример грамотного выживания на Дальнем Востоке с ограниченными ресурсами. Конечно, «моряки» частенько тасуют состав, гоняя игроков туда-сюда, однако они смогли раскрыть молодых хоккеистов, от которых отказались топ-клубы. Даниил Гутик, Павел Шэн и Степан Старков идут в топе бомбардиров, а Никита Сошников, который уже почти уехал в «Куньлунь», выбрал более сложный путь и перезагружает свою карьеру.

Чего ждать?

Ещё нескольких трансферов на вход-выход — белорусские коллеги уже сообщают, что Василия Демченко меняют в «Динамо» на двух хоккеистов. В целом сложно представить, что «моряки» из восьмёрки выпадут.

«Металлург»

Что поняли?

Провальная форма на старте сезона, как ни крути, была связана с массовыми травмами. «Магнитка» и так поразила всех, взяв Кубок раньше, чем этого ожидали, при этом на старте сезона играла чуть ли не без половины основных форвардов. После 1 ноября, когда в строй вернулись все травмированные, чемпионы победили в девяти матчах из 13. При этом зачастую «Металлург» вместо привычной для Андрея Разина игры первым номером иногда действует очень и очень прагматично.

А ещё интересно посмотреть, какие шаги предпримет Евгений Бирюков, ставший в октябре спортивным директором: пока никаких трансферов на вход при нём не было. Уже понятно, что летом в селекции были допущены ошибки — а места Сергею Гомоляко, судя по всему, стоила загадочная история с Даниилом Башкировым, чей оффершит мог вызвать конфликт интересов. «Металлургу» явно не помешала бы пара центров с хорошими оборонительными навыками и качественной игрой на точке, только подписать таких 10 декабря — это задачка с двумя звёздочками.

Чего ждать?

Несмотря на сложность таких шагов — трансферов. То, что удалось в плей-офф один раз, во второй уже не удастся. «Металлургу» нужны боевитые и опытные таскатели рояля, чтобы сбалансировать состав.

«Автомобилист»

Что поняли?

В дилемме «шашечки или ехать» «Автомобилист» всегда выбирает ехать. Большинство игр «Авто» в этом сезоне можно описать как «два очка взяли, ну и ладно». Даже против команд, которые уступают в классе, команда Николая Заварухина выходила играть максимально прагматично. Такой подход позволяет стабильно собирать очковый урожай в матчах с командами второй половины таблицы, но смотреть эти встречи иногда оказывалось невозможно. Однако в Екатеринбурге уже натерпелись провалов команд, собранных за большие деньги, и главное сейчас — результат, который есть.

Вратарский дуэт «Автомобилиста» играет важнейшую роль Фото: РИА Новости

Серия поражений в ноябре, кажется, уже стала неизбежной для «Автомобилиста» в последние годы — однако к ней команда подошла с целой пятёркой травмированных и с парой новичков, которые не успели влиться в коллектив. У «Авто» есть сильное первое звено и боевитые нижние, а вот полноценного второго звена нет, летние трансферы Лайпсика и Меркли пока выглядят провалами разной степени. Зная то, как «Автомобилист» ведёт трансферную работу, во второй половине сезона штабу Заварухина надо доставать максимум из имеющихся легионеров.

Чего ждать?

Матчи после паузы покажут, какой степени кризис разразился в Екатеринбурге — локальный, связанный с травмами или что-то большее. Календарь во второй половине сезона будет сложнее, чем в первой, однако нереально представить, что «Автомобилист» упадёт ниже шестого места.

«Ак Барс»

Что поняли?

Анвар Гатиятулин реально вернулся в КХЛ другим. Вероятно, повлияла канадская стажировка — но, вполне возможно, бывший босс «Трактора» посмотрел на хоккей другими глазами, находясь на трибуне. «Ак Барс» действительно заиграл быстро, с хорошим прессингом и движением, пусть и со своими особенностями. Андрей Николишин недавно отметил, что оборона у команды не очень подвижная, и более быстрые команды типа «Северстали» и ЦСКА этим пользовались.

При этом глубины у «Ак Барса» практически нет. Команда использовала всего 26 полевых игроков за половину сезона, даже у «Локомотива» с его коротенькой скамейкой больше. На старте сезона феерило звено Барабанов — Петан — Яшкин, сейчас Барабанов дополняет связку Сафонов — Галимов, получившую новый импульс в новом сезоне, однако на скамейке сидят ребята из ВХЛ. При этом у Казани есть и деньги под потолком, и легионерские квоты, и желание обменять дорогостоящего Егора Коршкова. Повторения прошлогодней ситуации, когда в запасе сидели Барбер и Свечников, не нужно — однако точечные усиления в третье звено нужны.

Чего ждать?

Клубы без скамейки в современной КХЛ не становятся чемпионами, это уже не 2014 год. Кроме того, интригует ситуация с вратарской бригадой: Амир Мифтахов в этом году играет сильнее Тимура Билялова, но по статусу это пока словно бы ещё не первый голкипер команды.

«Салават Юлаев»

Что поняли?

Что Уфа даже в нынешней ситуации удивительно точно бьёт в легионеров. Джош Ливо стал бы и для КХЛ пятилетней давности топовым усилением и подтверждает это в КХЛ-2024. Нэйтан Тодд приехал в Уфу с профилем, который был лишь ненамного лучше его бывшего одноклубника Коула Касселса — но играют они на абсолютно разном уровне. 88 млн Шелдону Ремпалу казались дикой переплатой, однако экс-форвард «Вегаса» клепает очки. И если раньше у «Салавата» была одна ударная тройка, то теперь иностранцев (с помощью Александра Шарова) хватает на полноценную топ-6.

Легионеры «СЮ» тащат клуб Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Однако, как и в случае «Ак Барса», нужны усиления. Мы не знаем, какова финансовая ситуация в клубе — проскакивала информация, что легионеров в какой-то момент уговорил выходить на матч лично Виктор Козлов. «СЮ» нужен защитник для большинства — не обязательно топовый легионер, просто хороший распасовщик. «СЮ» нужны игроки для глубины, потому что молодые игроки из «Толпара» — это не Юров и Ко из «Металлурга». Ситуация с глубиной состава здесь напоминает Казань.

Чего ждать?

Виктору Козлову простили два неожиданных вылета в первых раундах, и сейчас он снова показывает, что отлично проводит регулярный сезон. А вот какую тактику Козлов выберет весной?

«Трактор»

Что поняли?

В Челябинске собрали очень глубокую по составу команду и дали ей тренера, про которого давно собирали информацию. Логично, что это привело к первому месту перед перерывом. Про «Трактор» написано уже очень много — и не только в связи с успехами ранней осени, но и после недавнего спада, где команда начала чередовать победы и поражения. Поэтому кратко повторимся: выводы о силе Бенуа Гру будем делать не по «медовому месяцу», а как раз по выходу из кризиса, который стал чуть ли не первым серьёзным испытанием за полгода, ведь предсезонка тоже была шоколадной.

Чего ждать?

Единственные позиции, которые сейчас надо укрепить Челябинску — глубину защиты. Впрочем, даже так команда смотрится одним из фаворитов в лиге, где идеальным выглядит только «Локомотив», да и то с оговорками.