Талантливый снайпер, который станет уникальным для КХЛ. Какого игрока подписал «Спартак»?

Пока в КХЛ идёт перерыв, связанный с проведением Кубка Первого канала, а сам международный турнир ещё не начался, «Спартак» решил слегка взбодрить информационное пространство, объявив о переходе нападающего Брендана Перлини.

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К 28 годам крайний форвард, который может сыграть на обоих флангах атаки, провёл 262 матча в НХЛ, где сделал 50+31, но в сильнейшей лиге в мире не играл аж с февраля 2022 года. Его последним клубом в элите был «Эдмонтон», где Брендан набрал всего пять очков за 23 встречи, после чего прочно осел в АХЛ.

По сообщениям «СЭ», Перлини будет заявлен в КХЛ как гражданин Великобритании (первый в истории лиги) — новичок красно-белых родился в городе Гилдфорд, где завершал свою игровую карьеру его отец Фред. При этом на всех возрастных уровнях Брендан успел примерить джерси с кленовым листом на груди — он защищал цвета сборной Канады на юниорском и молодёжном чемпионатах мира, а также оказался в заявке национальной команды на Кубке Шпенглера — 2023.

Интересно, что его старший брат Бретт, который родился в Канаде, на международной арене представляет сборную Великобритании, а у Брендана получилось всё наоборот. Впрочем, этому есть своё объяснение — 34-летний нападающий начинал свой путь как раз таки на Туманном Альбионе, в то время как Перлини-младший всерьёз начал заниматься хоккеем уже по возвращении в Северную Америку.

Брендан Перлини на драфте НХЛ — 2014 Фото: Chris Szagola/ZUMAPRESS.com/ТАСС

А ещё дело, конечно, было в таланте, который у новоиспечённого спартаковца в полней мере явил себя миру аккурат в преддрафтовый год — 71 очко в 58 матчах лиги Онтарио убедили руководство «Аризоны» потратить на форварда 12-й общий выбор в 2014-м. Тогда новичок москвичей ушёл выше таких игроков, как капитан «Детройта» Дилан Ларкин (15), лидер «Бостона» Давид Пастрняк (25) и даже новый одноклубник по «Спартаку» Николай Голдобин (27).

До «койотов» Брендан доехал спустя ещё два сезона в юниорке, при этом в последнем году в «Ниагаре» появились первые тревожные звоночки — тогда он набирал в среднем менее очка за игру (45 в 57 матчах). И это в команде, где лучшим бомбардиром стал небезызвестный Джош Хо-Сэнг.

Но его заход в НХЛ получился относительно неплохим: в дебютном сезоне он выбил 14+7 в 57 играх, через год — 17+13 в 74. Конечно, далеко не лучшая статистика для 12-го номера драфта, но в той «Аризоне» было тяжело показывать что-то грандиозное. Хотя и это у Перлини периодически получалось — некоторые его голы были настоящими украшениями.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Но этого всё равно оказалось недостаточно, чтобы выйти на топовый уровень — в сезоне-2018/2019 Брендана обменяли в «Чикаго», где в какой-то момент он выдал неделю с семью очками за три встречи, а ещё открыл счёт в матче «Зимней классики» с «Бостоном» с передачи Дилана Сикуры и оформил первый первый хет-трик в НХЛ (иронично — в ворота «Аризоны»). Однако ещё через сезон канадец оказался в «Детройте», где произошёл, пожалуй, самый известный и неприятный эпизод с его участием.

В феврале 2020 года Перлини получил удар коньком по лицу от защитника «Баффало» Хенри Йокихарью. Удар, конечно, был непреднамеренным, но приятнее форварду от этого не стало — у Брендана остался жуткий порез в области носа, и он был вынужден досрочно закончить матч. К счастью, всё обошлось лёгким испугом — уже через несколько дней форвард принял участие в игре с «Бостоном».

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

По окончании того сезона, который получился для Перлини крайне неудачным — четыре очка в 39 матчах, он на год съездил в Швейцарию, а затем перешёл в «Эдмонтон», ставший, как уже было сказано, его последним пристанищем в НХЛ. Дальнейшая командировка в АХЛ была далеко не самой яркой — Брендан провёл хороший отрезок в «Бейкерсфилде» (18 очков в 18 матчах), но затем в «Чикаго» (15 в 26) и «Шарлотте» (20 в 37) был уже не так успешен. Как итог — контракта в Северной Америке ему больше не предложили, и новый клуб некогда талантливый форвард смог найти только к середине декабря.

Фактически Перлини приходит в «Спартак» на место недавно обменянного в «Адмирал» Шейна Принса, который ещё не так давно был одним из лидеров москвичей, но в этом сезоне потерял место в составе и оказался отправлен на Дальний Восток. Брендан — усиление позиции на фланге с прицелом на топ-6. Можно довольно легко представить его в связке с Адамом Ружичкой — вполне вероятно, что в таком виде это сочетание и будет существовать.

Что Перлини даст «Спартаку»? В первую очередь — атакующую мощь. Не сказать, что у красно-белых были с этим какие-то проблемы по ходу текущего сезона — в конце концов, больше них в лиге забивает только СКА, — но ещё один снайпер лишним точно не будет. Бросок Брендана — его главный атрибут, которым он очень часто (и довольно успешно) пользовался в НХЛ.

И, несмотря на габариты (192/96), канадец точно может добавить команде Алексея Жамнова ещё немного техники и темпа. При своих довольно крупных размерах форвард не раз демонстрировал чудеса координации на высокой скорости — вряд ли стоит ожидать от него феерии сразу же по прибытии в Россию, но в потенциале у нас есть шанс увидеть несколько проходов, подобных тому, что был во встрече с «Вегасом».

О чём могут побеспокоиться болельщики столичной команды, так это о том, насколько полезен её новичок будет в борьбе за Кубок Гагарина. За плечами у Брендана всего четыре матча плей-офф на взрослом уровне, и все в АХЛ. И пусть там Перлини и успел совершить четыре результативных действия, все они пришлись исключительно на игру в большинстве — с учётом проблем с психологией, о которых по ходу карьеры нападающего говорилось не раз, невольно задаёшься вопросом, какой вклад он сможет внести в решающем отрезке сезона.

Брендан Перлини в АХЛ Фото: Jonathan Tenca/Zuma/ТАСС

По-настоящему оценить Брендана можно будет только ближе к весне: в расположение «Спартака» он прибудет к новому году, плюс какое-то время у него уйдёт на адаптацию и набор формы — всё-таки последнюю встречу Перлини провёл аж в конце апреля. Но на бумаге этот переход выглядит как минимум интересно — будем следить за успехами канадца на площадках КХЛ.