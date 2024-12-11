«Нереально для игрока, которому вчера исполнилось 20». Мичков снова рисует шедевры в НХЛ!

Матвей Мичков покоряет НХЛ. Российский суперновичок уверенно адаптируется в «Филадельфии», уже поставил набранные очки на поток и помогает «Флайерз» в борьбе за место в плей-офф. Сегодня «лётчики» обыграли в гостях конкурентов из «Коламбуса», что как раз и позволило зайти им в зону «уайлд-кард», обогнав проблемных «Рейнджерс».

«Филадельфии» в Огайо удалось классное начало – уже в середине первого периода гости вели 2:0. Две быстрые атаки привели к шайбам Кейтса и Типпетта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже во втором периоде сработало большинство «Флайерз». Гол сделали два лучших бомбардира команды: Мичков закрыл зону и выдал удобнейший пас на Конечны, который «расстрелял» Мерзликина. Матвей, кстати, впервые в своей начинающейся карьере НХЛ набрал очки в пяти матчах подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Коламбус» смог распечатать Эрссона только под занавес второго периода. Кирилл Марченко помог Заку Веренски реализовать большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но вскоре Конечны оформил дубль, так что на перерыв «Флайерз» ушли с комфортным преимуществом. А затем ещё и забили гол «из раздевалки»: настырный Фрост «доел» момент до конца, но как же хороша была и зовущая передача Мичкова от борта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В концовке матча «Коламбус» забил дважды, сделав счёт приличным для себя, но победа «Филадельфии» всё равно получилась безоговорочной. Как уже было сказано в начале — важный успех для «Флайерз». Ну а Мичков, набрав очередные два очка, лидирует в гонке бомбардиров-новичков лиги, что значительно повышает его шансы на выигрыш «Колдер Трофи». Джейсон Мартетис, журналист из Филадельфии, подметил интересную деталь: «В 14 матчах с тех пор, как Мичкова вернули в состав, у него 17 (7+10) очков и показатель полезности «+13». Нереально для хоккеиста, которому вчера исполнилось 20 лет».

Что ж, россиянин действительно показывает не только уровень таланта и физическую готовность к НХЛ, но и ментальное взросление. Так держать, Матвей!