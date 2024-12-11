«Огненный парень». Русский форвард забивает в каждом матче в НХЛ

После крайне неудачного (по собственным меркам) старта регулярного сезона и увольнения главного тренера Джима Монтгомери, который ещё полтора года назад был признан лучшим в НХЛ, «Бостон» вроде как пришёл в себя — команда под руководством и. о. Джо Сакко выиграла семь из девяти матчей, включая четыре последних, после чего отправилась в гости к одному из лидеров Западной конференции «Виннипегу».

«Джетс» в последнее время довольно часто ротируют состав по разным причинам, и в рамках этой ротации впервые в сезоне в основе «реактивщиков» появился российский нападающий Никита Чибриков. Для 21-летнего форварда матч с «мишками» не стал дебютным в главной хоккейной лиге мира — ещё в апреле экс-игрок систем московского «Динамо», СКА и «Спартака» в первый раз оказался в НХЛ и сразу же забросил шайбу, которая оказалась для его команды победной в игре с «Ванкувером». В этой же регулярке Чибриков до сегодняшнего дня выходил на лёд исключительно в свитере «Манитобы», где набрал 13 очков в 19 матчах.

Второе появление Никиты в элите североамериканского хоккея вышло ещё более удачным, нежели первое. Хотя оказать какого-либо значимого влияния на исход игры нападающий и не успел — его одноклубники решили все вопросы прежде, чем Чибриков успел внести своё имя в протокол, — от его действий у болельщиков «Виннипега» вновь остались крайне приятные впечатления.

Никита сказал своё слово при счёте 5:1 в пользу «Джетс» ближе к середине третьего периода — за первые 40 минут канадская команда смогла добыть преимущество в две шайбы, но уже за пять с половиной минут заключительной трети смогла увеличить его в два раза. Открыл счёт, к слову, ещё один россиянин «реактивщиков» Владислав Наместников, который забросил уже девятую шайбу в сезоне. В реализации большинства поучаствовал и Чибриков, однако результативное действие записать на свой счёт тогда не сумел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Зато он сделал это при розыгрыше лишнего в эпизоде с голом Алекса Иафалло — Никита вывел на бросок Нила Пионка, после которого американский форвард удачно подправил шайбу в ворота Свеймана.

Чибриков же стал тем, кто окончательно добил «Бостон» — на отметке 16:16 в третьем периоде Мэйсон Эпплтон сделал счёт 7:1, а ещё через 10 секунд российский нападающий запустил настоящую ракету. Отразить такой бросок у голкипера «Брюинз» не было абсолютно никаких шансов — Никита продолжил забивать в каждом матче НХЛ, хоть таких у него пока и было всего два.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вероятно, будет и больше, потому что главный тренер «Виннипега» Скотт Арниел остался очень доволен игрой 21-летнего форварда: «За ним весело наблюдать. Он сгусток энергии, всегда в движении. Просто огненный парень. Его мотор постоянно в работе, и я рад, что он смог выйти на лёд и получить шанс сыграть в таком матче, как этот».

Чибриков сделал довольно неплохую заявку, чтобы попасть в основу «Джетс» ещё не раз — будет здорово, если в НХЛ на постоянной основе станет на одного россиянина больше.