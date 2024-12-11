Новому ЦСКА не нужен «советский хоккей». Команда Воробьёва стала давать результат

В последних 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал 12 побед. Перед паузой на Кубок Первого канала армейцы выдали победную выездную серию, поочерёдно переиграв «Витязь», «Торпедо» и лидера чемпионата «Локомотив». Сейчас отчётливо видно, как и за счёт чего тренерский штаб красно-синих во главе с Ильёй Воробьёвым даёт результат и собирается делать это в дальнейшем.

Если на старте регулярки команда была ещё неокрепшей и не до конца привыкшей к новым требованиям и реалиям КХЛ, то сейчас всё встаёт на свои места. Да, счетов вроде 6:2 стало гораздо меньше, зато заметно улучшилась игровая дисциплина, а каждый хоккеист строго выполняет тренерское задание и знает своё место на льду.

Кто-то скажет, что это скучно и ЦСКА должен вспомнить о прошлом, окунуться в историю и демонстрировать знаменитый «советский хоккей», но такие разговоры в пользу бедных. Эти же люди потом будут спрашивать с команды и её тренеров в случае поражений, пускай и с «весёлым» счётом 3:4 или 4:5. Поэтому жить надо не прошлым (безусловно, легендарным и уважаемым), а сегодняшним днём.

Давно пора понять, что профессиональный спорт больших достижений – это прежде всего игра на результат. И руководство, и болельщиков интересуют цифры на табло и завоёванные титулы любимого клуба, а не веселье на площадке и бездумная беготня вперёд без оглядки на собственные ворота.

Если обратиться к статистике, то сразу бросается в глаза тот факт, что москвичи в ноябре показали лучший результат по игре в меньшинстве. Подопечные Ильи Воробьёва заработали показатель в 96,2%. На второй строчке — «Ак Барс» (93,1%), на третьей — «Авангард» (90%).

Всего же в сезоне армейцы занимают второе место по данному показателю (86,4%), уступая только казанскому клубу (87,4%). Кроме того, у ЦСКА в ноябре наименьший показатель пропущенных шайб за игру — 1,4. На втором месте оказался «Локомотив» (1,6), на третьем — «Металлург» (1,8).

Илья Воробьёв на скамейке ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Солидная игра в обороне — норма для этого ЦСКА. Радует, что мало пропускаем. В этом одинаковая заслуга и защитников, и вратаря, который выручает нас, когда мы ошибаемся. Большое количество силовых приёмов — это тоже часть нашего стиля. Всегда стараемся идти в силовую борьбу», — отметил защитник ЦСКА Никита Охотюк.

Действительно, заметно сильнее заиграл вратарь Иван Просветов, дважды подряд признанный лигой лучшим голкипером недели и удостоенный аналогичного звания по итогам ноября. Уверенность от вратаря передалась обороне, которой помогают и нападающие. Кроме того, ЦСКА находится в топе команд по реализации бросков в створ в сезоне (пятое место, 9,6%), уступая только «Торпедо», СКА, «Спартаку» и «Сибири».

Всё это – плоды совместной работы тренеров и всего армейского коллектива, а Илья Воробьёв, что уже очевидно, нашёл ключ к успеху, выстроив в команде дисциплину и порядок. Ведь не просто так мы слышали слова, что хоккеистам, вернувшимся в Россию из Северной Америки, нужно время на адаптацию. Теперь это подтверждается делом.

Нужно ли ЦСКА при таком раскладе усиливать состав? Безусловно, тем более что дедлайн в КХЛ намечен на 27 декабря. Мы видим, что на трансферном рынке появилась активность. Армейцам с учётом тяжёлой травмы уже прооперированного защитника Саморукова нужен защитник, не помешает и ещё один крепкий вратарь в пару к Просветову, так как сложно рассчитывать на Гамзина на длинной дистанции. И, конечно, необходимо искать сильного центрального нападающего. Профильных центров у армейцев сейчас два: Каменев и Соркин. Может сыграть в центре Исхаков, однако на этой позиции нужно не только атаковать, но и серьёзно отрабатывать в обороне. Есть опыт игры центрфорварда у Карнаухова, правда, в нынешнем ЦСКА он гораздо полезнее с краю.

Сейчас красно-синие идут четвёртыми в Западной конференции, а по потерянным очкам и вовсе находятся на третьем месте. Потенциал у команды большой, однако кропотливая работа должна вестись всеми заинтересованными сторонами, учитывая мощную клубную вертикаль и финансовые возможности ЦСКА. Свободное место под потолком зарплат у армейцев есть.