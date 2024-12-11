Лидерство Ковальчука или голевые подвиги Анисина? Выбираем лучший переход в дедлайн КХЛ

Через две с небольшим недели в КХЛ наступит дедлайн на переходы, и клубы больше не смогут усиливать состав. Кто-то проводит обмены уже сегодня: «Трактор» выкупил у «Лады» Остапа Сафина. В КХЛ дедлайн не имеет такого ореола, как в НХЛ, однако и у нас клубы-чемпионы порой совершали важнейшие для их успеха точечные обмены. «Чемпионат» предлагает выбрать самый яркий и важный переход, который помог будущим обладателям Кубка Гагарина.

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