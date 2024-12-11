Лидерство Ковальчука или голевые подвиги Анисина? Выбираем лучший переход в дедлайн КХЛ

Через две с небольшим недели в КХЛ наступит дедлайн на переходы, и клубы больше не смогут усиливать состав. Кто-то проводит обмены уже сегодня: «Трактор» выкупил у «Лады» Остапа Сафина. В КХЛ дедлайн не имеет такого ореола, как в НХЛ, однако и у нас клубы-чемпионы порой совершали важнейшие для их успеха точечные обмены. «Чемпионат» предлагает выбрать самый яркий и важный переход, который помог будущим обладателям Кубка Гагарина.
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Илья Ковальчук («Авангард», 2021)
Чемпионский «Авангард» имел мощнейший по именам состав и топового тренера Боба Хартли — однако в раздевалке в какой-то момент атмосфера была очень напряжённой. Авторитет Ковальчука, одного из любимых игроков Хартли во время его работы в НХЛ, стал ключевым для превращения набора из двух десятков классных игроков в команду. Если брать статистику, то она у Ильи в том плей-офф не поражает (девять очков в 24 матчах), при этом Кови забил два важнейших гола: во втором овертайме встречи с «Автомобилистом», который сделал счёт в серии 3-1, и на последней минуте пятого матча с «Ак Барсом».
Александр Сёмин («Металлург» Мг, 2016)
Летом 2015-го «Каролина» выкупила контракт Александра, а попытка реанимировать карьеру в «Монреале» закончилась сначала попаданием в запас, а потом и досрочным расторжением контракта. Александр уехал в «Металлург», который в 2014-м выиграл чемпионство с одной яркой атакующей тройкой, но для повторения успеха нужно было и второе сильное звено. Сёмин постоянно выходил в тройке с Войтеком Вольски и Томашем Филиппи — в итоге он стал третьим бомбардиром «Магнитки» в плей-офф, уступив только Мозякину и Коваржу. В серии с ЦСКА Сёмин набрал лишь одно очко, зато был признан лучшим форвардом в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» в финале Востока.
Михаил Анисин («Динамо», 2012)
В сезоне-2010/2011 Анисин без особого успеха сменил три клуба и перешёл в «Витязь», аутсайдера лиги. Андрей Назаров заявил прессе, что форвард напоминает ему Валерия Буре — и в следующем сезоне Анисин после мощной регулярки и концерта на рижском Матче звёзд усилил «Динамо» перед плей-офф. Ну а там мы увидели самый крутой всплеск в истории КХЛ: 14 шайб в победном плей-офф, два дубля в ворота минского «Динамо» и хет-трик, который оформил ужасные для СКА 0-4 в серии. Увы, уже летом клуб и форвард затеяли свару со взаимными обвинениями, и полноценной звездой КХЛ Анисин так и не стал, хотя после чемпионства у него была парочка хороших сезонов в «Сочи».
Якуб Петружалек («Динамо», 2013)
Игра Петружалека в том плей-офф могла больше запомниться благодаря легендарной пресс-конференции Олега Знарка, который в один из моментов отправил чеха в запас, заявив, что у него играют «мужики, которые бьются». Андрей Сафронов вообще потом назвал Якуба «трусливым», однако во время второго чемпионского похода бело-голубых именно этот «трус» стал лучшим бомбардиром команды, о чём почему-то никто не говорит. В финальной серии Петружалек забросил три шайбы — в том числе единственную в четвёртой игре в Челябинске, фактически ставшей переломной.
Фредрик Норрена («Ак Барс», 2009)
Казанский клуб начинал свой первый сезон КХЛ с приехавшим из «Айлендерс» Уэйдом Дубелевичем, однако канадец очень быстро проиграл конкуренцию Станиславу Галимову. В 2008-м топ-клубы ещё не были готовы довериться молодым местным игрокам, и в Казань перед самым Новым годом приехал серебряный медалист туринской Олимпиады, которому было уже 35 лет. При этом в серии с «Авангардом» финн играл с почти расплющенным пальцем, но это не помешало «Ак Барсу» героически спасти ту серию, а потом победить и в финале. В седьмом матче с «Локомотивом» Норрена не пропустил вообще.
Игорь Гераськин («Металлург» Мг, 2024)
Гераськин должен был отправиться в «Металлург» ещё весной 2023-го. Негабаритный форвард стал одним из первых игроков, получивших предложение от команды, которую возглавил Андрей Разин, однако «Авангард» сделал оффер лучше. В Омске Гераськин половину сезона никак не мог вписаться в систему игры команды, после чего уехал в Магнитогорск, где его уже ждали несколько бывших одноклубников по Череповцу. «Гераськин, если вспоминать регулярный чемпионат, одним действием оказал решающий вклад в наше первое место», — говорил потом Разин. Ну а в финале у Гераськина пас на «золотой» гол Даниила Вовченко.
Виталий Абрамов (ЦСКА, 2022)
В своё время один из лучших игроков страны 1998 года рождения уезжал в канадские юниорские лиги с грандиозным скандалом и громкими заявлениями от президента КХЛ Дмитрия Чернышенко. В 2021-м Абрамов уже без скандалов вернулся в «Трактор», однако так и не вписался в стиль игры Анвара Гатиятулина — тогда клуб обменял его в ЦСКА на Артёма Блажиевского. Сейчас Виталий постепенно превращается в лидера ЦСКА, а до этого он выиграл два чемпионства — хотя, конечно, на первом плане в команде Сергея Фёдорова были другие люди.
Михаил Юньков («Металлург» Мг, 2014)
Статистика чемпионской «Магнитки» удивительна: после тройки Мозякин — Коварж — Зарипов никто больше 10 очков не набрал. Вслед за лидерами команды в списке бомбардиров идёт Михаил Юньков, который перешёл в «Магнитку» из обанкротившегося по ходу сезона «Спартака», везя за собой ужасный показатель полезности. Однако в «Металлурге» Михаил стал одним из основных бойцов в меньшинстве (почти три минуты в среднем за игру), в решающих же матчах серии с «Левом» у Юнькова вдруг проснулись и бомбардирские навыки. В шестой и седьмой играх у Михаила 2+2: седьмой матч начался с его результативного паса, а закончился его голом в пустые ворота.