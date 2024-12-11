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Кубок Первого канала — 2024, состав сборной России, все участники, кто сыграет за другие команды, календарь, расписание

«Докажем делом, что лучше НХЛ». Каким будет Кубок Первого канала — 2024. Главное о турнире
Денис Лутченко
Гид по Кубку Первого канала — 2024
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Санкт-Петербург принимает обновлённый международный турнир по хоккею с участием сборной «Россия 25».

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир Кубок Первого канала – 2024. Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тысячи человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Стоит заметить, что в прошлом году Кубок Первого канала также был проведён в Санкт-Петербурге, только на другой арене — в «Ледовом дворце». Тогда участие в турнире приняли четыре команды – «Россия 25», «Звёзды и ВХЛ», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.

Теперь же вместо «Звёзд и ВХЛ» будет выступать сборная мира КХЛ. Команда Романа Ротенберга в этом году защищает статус действующего победителя турнира.

Состав сборной «Россия 25»

Вратари: Илья Набоков («Металлург» Мг), Артемий Плешков, Егор Заврагин (оба — СКА), Владислав Подъяпольский («Лада»).

Защитники: Александр Никишин, Данила Галенюк, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов, Тимур Кол (все – СКА), Илья Карпухин («Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дмитрий Симашев, Александр Елесин (оба – «Локомотив»), Михаил Гуляев («Авангард»), Магомед Шараканов («Лада»).

Нападающие: Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Григорий Кузьмин, Василий Глотов, Иван Демидов, Николай Поляков (все – СКА), Никита Коростелёв, Данил Аймурзин (оба – «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Михаил Котляревский («Трактор»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов, Руслан Исхаков (все – ЦСКА), Максим Джиошвили («Динамо» Москва).

Тренерский штаб:
главный тренер – Роман Ротенберг.
тренеры: Альберт Лещёв, Евгений Корешков, Константин Шафранов, Евгений Кетов, Алексей Бабинцев.
тренеры вратарей: Максим Соколов, Юрий Ключников.
тренеры по физической подготовке: Артём Нехороших, Александр Трошин.
консультант штаба – Владимир Юрзинов.

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Состав сборной Беларуси

Вратари: Иван Кульбаков («Торпедо»), Егор Вельмакин («Динамо» Мн).

Защитники: Кристиан Хенкель, Павел Денисов (оба — «Динамо» Мн), Владислав Ерёменко, Данила Паливко (оба — «Металлург»), Кирилл Готовец («Динамо» М), Степан Фальковский, Сергей Сапего (оба — СКА), Даниил Бокун («Торпедо»).

Нападающие: Роман Горбунов, Никита Пышкайло, Сергей Кузнецов, Илья Усов, Даниил Липский, Тимофей Ковгореня, Андрей Стась, Егор Бориков, Виталий Пинчук, Вадим Мороз (все — «Динамо» Мн), Иван Дроздов (ЦСКА), Владимир Алистров (СКА), Игорь Мартынов («Авангард»), Андрей Белевич («Торпедо»), Александр Скоренов («Северсталь»), Максим Сушко («Сибирь»), Александр Суворов («СКА-Нева»), Степан Звягин («Куньлунь»), Валентин Демченко («Юность»).

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Состав сборной Казахстана

Вратари: Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка», ВХЛ), Жакен Ибрагимов («Сарыарка»), Андрей Шутов («Барыс»).

Защитники: Степан Александров, Владимир Гребенщиков (все — «Торпедо», Усть-Каменогорск), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород), Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин (все — «Номад»), Эдуард Михайлов («Арлан»), Егор Наместников, Кирилл Полохов («Сарыарка»).

Нападающие: Олег Бойко («Барыс»), Александр Борисевич, Андрей Буяльский, Руслан Дёмин (все — «Сарыарка»), Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров (все — «Арлан»), Дмитрий Гренц, Артём Лихотников (все — «Хумо», Ташкент), Саян Данияр («Номад»), Алексей Зубов, Ян Тютюньков («Торпедо», Усть-Каменогорск), Евгений Рымарев («Юнисон», ВХЛ), Александр Своеволин («Кулагер»).

Состав сборной мира КХЛ

Вратари: Хантер Миска («Динамо» М), Патрик Рыбар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»).

Защитники: Джошуа Брук, Николя Мелош (оба – «Динамо» Мн), Джесси Грэм (ХК «Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Робин Пресс («Металлург»), Дин Стюарт («Витязь»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»).

Нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба – «Витязь»), Уилл Биттен, Адам Ружичка (оба – «Спартак»), Александр Гальченюк, Арно Дюрандо (оба – «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь Ред Стар»), Диллон Дюбе («Динамо» Мн), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба – «Ак Барс»), Джек Родевальд, Джованни Фьоре (оба – «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски (оба – «Салават Юлаев»).

Формат

Участники турнира сыграют по матчу с каждым соперником. Кубок получит команда, которая наберёт больше всего очков.

В рамках события также проведут турнир хоккея 3×3 — от каждого коллектива на льду может находиться не больше трёх полевых игроков. Участников разделят на пары, в которых они сыграют по матчу. Проигравшие сразятся за третье место, победители — за кубок в финале.

Расписание турнира

12 декабря, четверг:
14:30 мск. Беларусь – Казахстан
18:30 «Россия 25» – сборная мира КХЛ

13 декабря, пятница:
19:00 Турнир по хоккею 3х3

14 декабря, суббота:
14:00 «Россия 25» – Беларусь
18:30 Казахстан – сборная мира КХЛ

15 декабря, воскресенье:
14:00 «Россия 25» – Казахстан
18:30 Беларусь – сборная мира КХЛ

Турнирная таблица Кубка Первого канала – 2024

Как возникла сборная мира КХЛ, кто её формировал?

В нынешнем сезоне впервые в истории турнира участие в соревнование примет сборная мира КХЛ, составленная из иностранных хоккеистов, выступающих в лиге.

«Спасибо большое руководителям клубов и всем тем игрокам, которые откликнулись на приглашения. Кому-то семейные обстоятельства объективно не позволили принять участие, но всё равно собралась боеспособная команда, которая должна показать интересный хоккей.

Идея родилась ещё летом, её мы обсуждали с председателем совета директоров КХЛ, Геннадий Тимченко её поддержал и сказал, что это будет интересно для всего хоккея и для нашей сборной, которая получит хорошего спарринг-партнёра. При выборе главного тренера мы склонялись к иностранному специалисту, вели переговоры с Бенуа Гру, он был заинтересован в нашем предложении, но по объективным причинам не сможет принять участие. Переключились на тренеров, которые раньше работали в КХЛ. Майк Кинэн и Майкл Пелино откликнулись на наше предложение.

С игроками были проблемы. Не все согласились, кого мы хотели видеть и кого приглашали. Объективно говоря, мы поздно получили подтверждение об участии команды в турнире. Некоторые игроки получили травмы, кто-то купил билеты и покидает страну на это время. При этом были случаи, что сами иностранцы просили включить их в состав. У них у самих был интерес к участию в турнире. Благодарны тем, кто откликнулся. Игроки смогут приехать с жёнами, делаем для них специальную программу, чтобы они чувствовали себя как дома», — прокомментировал формирование команды президент КХЛ Алексей Морозов.

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Что сказал Роман Ротенберг о проведении турнира?

Главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг заявил, что предстоящий Кубок Первого канала — это вызов для НХЛ с Турниром четырёх наций.

– Можно ли сказать, что это ответ Турниру четырёх наций НХЛ? У нас вот четыре сборные, тоже четыре нации, даже больше.
– Это вызов для НХЛ.

– Вызов? В чём?
– Что мы лучше. Докажем делом, — заявил Ротенберг.

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