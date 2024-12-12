«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым

После ударных сентября и октября «Сибирь» угодила в длительный кризис, по ходу которого вылетела из зоны плей-офф. Менеджмент не мог не среагировать на это и подписал среди прочих форварда, который ещё совсем недавно был заметной фигурой в «Адмирале», когда тот проводил исторический сезон, а после — не пригодился нижегородскому «Торпедо».

Антон Берлёв дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал:

о переходе в «Сибирь»;

о кризисе новосибирской команды;

о том, почему поехал именно к Епанчинцеву;

о партнёрах, которые отправятся на Матч звёзд;

об уходе из «Торпедо».

«То, как болельщики кричат «славься, «Сибирь!», не передать словами»

– Как прошла адаптация?

– Вообще всё супер, мне нравится. Команда приняла отлично, я рад находиться здесь.

– Насколько понимаю, вы уже с семьёй?

– Да, уже приехали, буквально через пару дней после меня. Мы давно не виделись, в Нижнем их не было со мной, поэтому хотелось быстрее воссоединиться.

– Как произошёл ваш переход?

– Думаю, в течение недели всё решилось, больше каких-то нюансов и не расскажу.

– Какое значение имела фигура главного тренера команды Вадима Епанчинцева?

– Определяющее. Я его знаю, с большим желанием ехал сюда, хотел снова с ним поработать. В целом наслышан про команду, про коллектив. Я не ошибся: информация, что у меня была, оказалась правдивой.

– А сам фактор города имел какое-либо значение?

– Честно говоря, мне очень нравится город. Пока, правда, не всё осмотрел. Но та часть, где я живу, арена новая – всё классно. Отдельные слова благодарности хотел бы сказать болельщикам, потому что мало где поддерживают так, как здесь. То, как они кричат «славься, «Сибирь!», не передать словами.

Антон Берлёв в составе «Сибири» Фото: ХК «Сибирь»

«Где-то идёт перевес в сторону академии, поэтому нужно больше простых действий»

– Вы перешли в «Сибирь» в то время, когда команда находилась в кризисе. В каком настроении застали сам коллектив?

– Была рабочая обстановка, все понимали, что были допущены какие-то ошибки. На самом деле, мы и сейчас находимся в тяжёлом положении, у нас небольшой кризис, но я лично вижу, что у этой команды большой резерв. Поэтому надо продолжать работать, выполнять, что говорят тренеры, где-то от себя больше требовать. И, думаю, мы переборем эту нестабильность.

– А в чём заключается этот резерв?

– Как уже сказал, очень важен сам коллектив. Без него не добьёшься ничего. Да, может быть, будут победы, но после них наступят поражения. Я вижу, что в этой команде нужно поправить нюансы, и она будет играть на другом уровне — уверенно и солидно. Это бы и привело к более положительному результату.

– Епанчинцев постоянно говорит, что не хватает агрессии в атаке в последнее время. Это тоже один из резервов команды?

– Да, это один из моментов, на которые стоит обратить внимание. А если это говорит главный тренер, то надо прислушаться, каждому покопаться в себе. Здесь в команде собрано много техничных, опытных и поигравших ребят. Где-то идёт перевес в сторону академии, поэтому нужно добавлять в агрессии, делать больше простых действий, лезть на ворота, забивать «мусорные» голы. В этих мелочах и есть резерв. Как поправим, обязательно заиграем по-другому.

– Вы подчеркнули, что команда опытная, возрастная в том числе. Может ли от этого идти порой пассивная игра «Сибири», особенно в зоне обороны? Это физика или психология? Потому что порой складывается ощущение, что немного неуверенно играете.

– Когда идёт череда поражений, ты где-то перестраховываешься, пытаешься меньше рисковать. Неосознанно даёшь сопернику больше пространства — это психологический барьер, который преодолевается за счёт работы, сплочённости. Только так переламывается.

Вы правильно говорите — это частица одного целого: не хватает бросков, агрессии в своей и чужой зонах. Надо добавить злости.

– То есть недельный перерыв должен сейчас стать лучшим помощником для исправления ситуации?

– Да, наверное, так. Сейчас самое главное – следующая игра. Не нужно смотреть сильно вперёд, надо идти шаг за шагом.

– Есть одна избитая фраза для команд, которые балансируют на грани восьмёрки: каждая игра — как плей-офф. В «Сибири» уже мыслят этой категорией?

– Можно и так выразиться. Голову сильно грузить не надо, но в уме держать стоит тот факт, что упускать своё нельзя. К сожалению, мы слишком много позволяем сопернику — не столько он нас переигрывает, сколько мы сами совершаем эти ошибки. Потеря концентрации и неуверенность присутствуют. Насколько мне известно, нужно начинать с мелочей: не терять шайбу, доводить её до ворот, блокировать. Когда какое-то полезное действие совершаешь, уверенность появляется, ноги начинают бежать, сам не знаешь почему.

«Длительный простой сказывается. Голова понимает, а тело не до конца слушается»

– Вы уже в начале дебютного матча с «Динамо» имели отличную возможность забить, с «Металлургом» тоже был хороший момент. Насколько реализация тех моментов могла бы добавить вам уверенности?

– Насколько помню, у меня тогда был самый сильный бросок в матче, когда в штангу попал. 1-2 см — и попал бы в ворота. Стараюсь не думать об этом, всё впереди: голы, победы, очки.

– Епанчинцев дважды подчёркивал, что вам надо набрать форму. В каком физическом состоянии находитесь?

– Спорить не буду – длительный простой сказывается. Если откровенно говорить, эти игры стали первыми полноценными в сезоне. Где-то, возможно, не хватает кондиций, реакции. Голова понимает, а тело не до конца слушается. Но, мне кажется, я с каждым днём добавляю, мы работаем, тренируемся, становимся лучше.

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– Успели поздравить ваших партнёров с попаданием на Матч звёзд? В этом году поедут трое: Костин, Мёрфи и Широков.

– Это здорово, надеюсь, ещё трое поедут (улыбается). Большое событие для города, болельщиков. Мы, конечно, поздравили, где-то подшучивали. Все ребята абсолютно этого заслуживают.

«Я был удивлён отправкой в ВХЛ»

– Вернёмся немного назад. В вашем переходе в «Торпедо» был заинтересован лично Аверкин?

– Нет, я подписывал контракт, когда пост занимал Максим Гафуров.

– Какую роль вам предлагали в Нижнем Новгороде?

– Я не уверен, рассматривали или нет он для меня определённую роль. Давайте без имён: ещё по ходу прошлого сезона мне поступали звонки, что меня хотели бы видеть в Нижнем. Переход по ходу чемпионата не состоялся, а после окончания мы провели переговоры. «Торпедо» было самое настойчивое, больше всего меня хотели там видеть. Как мне было озвучено — брали меня под топ-6.

– В середине августа вы получаете повреждение, в то же время начинают ходить слухи о вашем обмене. Ларионов опроверг их, но вы полтора месяца не появлялись на льду. Можете рассказать, как всё обстояло на самом деле?

– Травма была, потом выздоровел. А после мне сломали палец, я ещё раз вылетел. Дальше же случилось то, что случилось. Я просто ждал, когда перейду в «Сибирь».

– «Случилось то, что случилось» — это поездка в ВХЛ?

– Да. Такое решение было принято не мной, мне сказали, что так будет лучше для меня.

– Какая первая реакция была — негодование, непонимание?

– Если честно, удивился. Как мне казалось, в этом не было необходимости. Но тренерский штаб посчитал иначе, они имели на это право.

– А тренерский штаб объяснял лично, в чём заключается причина?

– Давайте не будем углубляться. Для набора кондиций.

– У «Торпедо» уже было несколько подобных ситуаций: Сизов, Кручинин. Однако какого-то ясного ответа даже от них мы не получили.

– Я ничего особо тут сказать не могу. Мне было сказано: для набора формы.

– Какие у вас были взаимоотношения с Ларионовым?

– Максимально рабочие, обычные.

– Могла ли повлиять на вашу адаптацию в Нижнем Новгороде резкая смена стилей. Всё-таки «Адмирал» тогда играл более прижимисто, а «Торпедо» порой играет разухабисто?

– Я даже не сыграл ведь. Никто теперь не узнает этого. К сожалению или к счастью, даже не успел проявить себя. Все мои мысли сейчас с «Сибирью». Та страница для меня перевёрнута.

Антон Берлёв в составе «Торпедо» Фото: photo.khl.ru

– Ваш уход был каким-то слишком спокойным, мы ничего ни с чьей стороны не услышали.

– Этот вопрос надо задавать не мне. Некоторые вещи я не понял, но сейчас сидеть думать об этом незачем.