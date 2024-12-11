Большой трансфер «Трактора», СКА возвращается на «СКА Арену». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 11 декабря 2024 года.

«Трактор» и «Лада» произвели обмен хоккеистами

«Трактор» и «Лада» произвели обмен, в результате которого к чёрно-белым присоединился нападающий Остап Сафин. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до конца сезона-2024/2025. Тольяттинцы в результате сделки получили защитника Марселя Ибрагимова и форварда Данила Юртайкина. Об этом сообщает пресс-служба «Трактора».

Юртайкин стал игроком «Трактора» по ходу сезона-2023/2024, перебравшись из ЦСКА. В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл 45 матчей и набрал 22 (8+14) очка, а также добавил к ним 4 (2+2) очка за результативность в плей-офф. В нынешнем сезоне Юртайкин отметился тремя голевыми передачами в 12 встречах.

Марсель Ибрагимов пополнил состав челябинцев минувшим летом. Защитник успел провести 25 игр в регулярке и записал в актив 2 (1+1) очка.

Сафин в первый же год в КХЛ стал лучшим бомбардиром «Лады», заработав 36 (13+23) очков в 67 встречах регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне в 25 матчах Сафин отметился 15 (5+10) очками.

«Адмирал» и минское «Динамо» произвели обмен игроками

Хоккейные клубы «Адмирал» и «Динамо» Минск произвели обмен, в результате которого «моряки» получили нападающего Никиту Гуслистова, а «Динамо» — права на вратаря Василия Демченко.

Никита Гуслистов — воспитанник череповецкой школы хоккея. Минувшим летом в результате обмена перешёл в минское «Динамо», за которое сыграл девять матчей в текущем чемпионате. Контракт с нападающим рассчитан на два года и будет носить двусторонний характер.

На счету 30-летнего Демченко 18 игр за клуб из Владивостока в текущем сезоне. В этих матчах он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,66. Ранее вратарь играл за «Авангард» и магнитогорский «Металлург». До перехода в стан «лис» Демченко всю карьеру выступал за «Трактор», начав играть в основном составе челябинского клуба в сезоне-2013/2014.

Кроме того, «Адмирал» и минское «Динамо» произвели обмен, в результате которого во Владивосток переезжает защитник Дмитрий Дерябин. Белорусский клуб получает денежную компенсацию. Всего за минское «Динамо» Дерябин сыграл 181 матч и заработал 15 (2+13) очков при показателе полезности «-11».

«Лада» взяла в аренду 21-летнего нападающего системы «Локомотива»

На правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2024/2025, в «Ладу» переходит нападающий системы ярославского «Локомотива» Александр Волков. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Волков свою профессиональную карьеру начал в 2019 году в системе молодёжных команд «Локомотива», а в сезоне-2022/2023 дебютировал в КХЛ. В текущем сезоне 21-летний форвард выступал в ВХЛ за пермский «Молот» и в 32 матчах заработал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+1».

Отметим, что Волков является обладателем Кубка Регионов (2021) и бронзовым призёром МХЛ (2023). Всего в КХЛ нападающий провёл 43 игры и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+2».

Минское «Динамо» отправило вратаря Андрея Кареева в список отказов

Минское «Динамо» отправило голкипера Андрея Кареева в список отказов, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

30-летний вратарь в нынешнем сезоне провёл семь матчей в составе «зубров» (один из них – «на ноль»), отразил 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.

Отмечается, что, согласно статье 40 Правового регламента КХЛ, игрок, помещённый в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

Нападающий «Нефтехимика» Рауль Якупов отдан в аренду до конца сезона в «Ак Барс»

Нападающий «Нефтехимика» Рауль Якупов отдан в аренду до конца текущего сезона в казанский «Ак Барс». Предыдущее арендное соглашение с «Адмиралом» из Владивостока расторгнуто.

20-летний Рауль является воспитанником нижнекамского хоккея. За его плечами 172 игры в МХЛ, где он заработал 158 (88+70) очков, провёл 19 встреч в ВХЛ (девять голов и три передачи), а также Якупов сыграл 33 матча в КХЛ. За «Нефтехимик» забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем чемпионате КХЛ форвард провёл за «Нефтехимик» четыре встречи и набранными очками не отметился. За владивостокский «Адмирал» Якупов сыграл три матча без набранных очков. Рауль — двоюродный брат нападающего «Авангарда» Наиля Якупова.

СКА объявил о возвращении на «СКА Арену»

Пресс-служба СКА объявила, что арамейский клуб с 17 декабря возвращается на «СКА Арену». Первый матч после возвращения состоится с «Локомотивом». Начало игры — в 19:30 мск.

«С 17 декабря СКА будет играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и больше болельщиков!» — сказано в сообщении СКА.

Напомним, летом на «СКА Арене» произошёл пожар, и руководство СКА решило начать сезон-2024/2025 в «Ледовом дворце». За это время на «СКА Арене» устранили последствия пожара и произвели модернизацию оборудования.

В «Автомобилисте» назвали даты тестовых матчей на новой арене

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, что тестовые матчи на новой хоккейной «УГМК-Арене» в Екатеринбурге состоятся 25 и 28 февраля 2025 года.

«У нас будут два-три тестовых матча. Если пойдёт всё по графику, то тестовые мероприятия состоятся 25 и 28 февраля, в запасе есть игра Молодёжной хоккейной лиги 7 марта», — заявил Рябков ТАСС.

25, 28 февраля и 7 марта клуб «Авто» проведёт домашние матчи в Молодёжной хоккейной лиге. Строительство «УГМК-Арены» должно завершиться в конце 2024 года.

«Это вызов для НХЛ». Ротенберг — о проведении Кубка Первого канала

Главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг заявил, что предстоящий Кубок Первого канала – это вызов НХЛ с её Турниром четырёх наций.

– Можно ли сказать, что это ответ Турниру четырёх наций НХЛ? У нас вот четыре сборные, тоже четыре нации, даже больше.

– Это вызов для НХЛ.

– Вызов? В чём?

– Что мы лучше. Докажем делом, — заявил Ротенберг.