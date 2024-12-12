«Алекс — бык! Но он будет нервничать». Что Гретцки думает о травме и погоне Овечкина?

Александр Овечкин, кажется, не намерен оставлять свою погоню за Великим рекордом надолго. Капитан «Вашингтона» продолжает восстановление и даже начал тренироваться!

Пока, правда, без лишних нагрузок — но он всего три недели назад получил перелом! А уже по 20 минут тренируется на льду. Удивительно!

Конечно, на фоне этих новостей возобновились разговоры о погоне Ови за Великим рекордом. И одним из первых людей, кто поддержал Александра, стал сам Уэйн Гретцки! Легендарный канадец напомнил об успехах нападающего «Вашингтона» по карьере и в нынешнем сезоне.

«Послушайте, то, что он сделал, невероятно, то, что он сделал, замечательно, то, что он сделал, здорово для игры. Что важнее, его команда играет очень хорошо в этом году, и это делает хоккей ещё более увлекательным. Забивать голы — это одно, но, когда вы побеждаете, это делает игру значительно более интересной. «Вашингтон» выигрывает и показывает хороший хоккей. Тренер Спенсер Карбери проделал большую работу. Это хорошо для спорта. Это здорово для хоккея. Надеюсь, я буду там, чтобы пожать руку Овечкину в тот вечер, когда он побьёт рекорд», — сказал Гретцки.

Преображение Александра удивило многих. В первой половине прошлого сезона нападающий пережил самый продолжительный спад результативности в своей карьере, но регулярку-2024/2025 начал едва ли не лучше, чем когда-либо. До травмы Ови забил 15 голов в 18 матчах.

«Иногда всё дело в удаче, верно? Иногда ты играешь очень хорошо — и не забиваешь. А иногда играешь не очень хорошо — но голы приходят. В целом Ови не сильно изменил свою игру. Я думаю, тренерский штаб проделал большую работу в плане того, как использовать и перемещать его при игре в большинстве», — объяснил Гретцки.

Великий канадец также напомнил, что Овечкину уже 39 лет — а он даже в таком возрасте умудряется сохранять высочайшую результативность!

«Он бык! Его бросок ничуть не хуже, чем у любого, кто когда-либо играл в хоккей. Мне довелось играть с Яри Курри и Бреттом Халлом, и один из самых больших комплиментов, который я могу сделать им обоим, заключается в том, что они ни разу не промахнулись мимо ворот. Если вы промахиваетесь, то не можете забить — а Овечкин не промахивается. Желаю ему ещё больше сил! Он был великолепен в этом году. Я знаю, как тяжело играть в этом возрасте — становится всё сложнее и сложнее. Так что Ови — настоящий боец. Молодец», — сказал канадец.

На днях также стало известно, что Гретцки и комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн планируют следовать за «Вашингтоном», когда Овечкин приблизится к рекорду на расстояние четырёх-пяти голов. А это может произойти и в нынешнем сезоне.

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Причём уже известно, что НХЛ будет делать, когда Александр побьёт рекорд. Когда это произойдёт, матч будет немедленно остановлен — даже если это случится в гостевой встрече. Затем состоится полноценная церемония с участием самого Овечкина, Гретцки и Беттмэна.

Впрочем, до Гретцки нападающему «Вашингтона» остаётся ещё 26 голов — и 27 до нового рекорда. Хоть мы и привыкли считать, что Ови — машина, канадец напоминает, что Александр в первую очередь человек. И тоже может переживать.

«Он человек. Алекс будет немного нервничать ближе к концу, но он привносил исключительно позитив в наш вид спорта, и это самое главное. А ещё он был просто великолепной частью «Вашингтона», — говорит Гретцки.

Однако сам Уэйн оказывает Овечкину посильную поддержку: «Я периодически разговариваю с Алексом и всегда желаю ему всего наилучшего. С ним всё будет в порядке. Он справлялся с давлением. Он выиграл Кубок Стэнли. Он сыграл большую роль в успехе НХЛ. Он был важной частью «Вашингтона».

Но когда теперь ждать Овечкина? На этот вопрос ответил владелец «Вашингтона» Тед Леонсис. Он также поддерживает капитана как может.

«Он летал на льду, но всегда говорил нам: «Я не хочу просто побить рекорд. Я хочу, чтобы у нас была хорошая команда, и тогда я смогу побить рекорд». Вы могли видеть, что он очень страстно относился к этой погоне, потому что команда играла так хорошо. Будет интересно, когда он вернётся. Ему, вероятно, потребуется ещё две или три недели. Я не хочу, чтобы он торопился.

Но вы можете легко увидеть по толпе, вы можете увидеть по тому, что происходит в городе, что у нас действительно хорошая команда и Алекс может побить рекорд в этом сезоне. Так что ожидания очень высоки, Маклеллан и Крис [Патрик] действительно хорошо поработали. Игроки подошли команде. Тренер в первый же день сказал им, чего от них ожидают, и сейчас у наших лидеров есть суперподдержка», — сказал Леонсис.

Пока «столичные» и без Овечкина отлично справляются. «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции и борется за лидерство во всей НХЛ.

Но команда, конечно же, ждёт возвращения Ови. Как и мы. И главное — мы всё ещё можем увидеть Александра в игре до Нового года.