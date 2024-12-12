«Я давно хотел в Россию. Без новых вызовов скучно!» Первое интервью Ги Буше в «Авангарде»

Канадский специалист Ги Буше добрался до своей новой команды. Рано утром по омскому времени Буше прилетел в город, тут же отправился знакомиться с ареной, а через несколько часов провёл первую тренировку в «Авангарде» — два льда по 45 минут.

Интенсивность и агрессия – вот главное, что бросалось в глаза на занятии «ястребов», которое сделали открытым для СМИ. Это резко контрастировало с тем, как проходил тренировочный процесс в «Авангарде» до Буше. А с другой стороны – поразительно напоминало времена Боба Хартли в омском клубе. При этом новый главный тренер «ястребов» руководил тренировкой со скамейки: Ги Буше недавно перенёс операцию на колене, и ему пока нельзя вставать на коньки.

Как будет играть «Авангард» при Буше? Когда канадец начал влиять на тактику и трансферы команды? Что подумал, впервые услышав о предложении из Омска? На эти и другие вопросы Буше ответил сразу после открытой тренировки.

— Какой хоккей ждать от «Авангарда» при Ги Буше – оборонительный или атакующий?

— За свою тренерскую карьеру я использовал абсолютно разные тактики, и мы посмотрим, что будем применять в «Авангарде». Очень важно, чтобы мы грамотно действовали и в нападении, и в обороне, чтобы хоккеисты могли выдерживать давление, играли мощно и агрессивно. Именно это – быстрый и агрессивный хоккей – мы и будем пропагандировать.

— Можно сказать, что это вы определяли тактику и состав на последние два матча «Авангарда»?

— Да, конечно, я взаимодействовал с тренерским штабом, потому что смотрел матчи, делал заметки, высылал рекомендации. Я бы хотел находиться здесь в это время, но не мог этого сделать, потому что занимался документами. Кроме того, у меня прошла достаточно серьёзная операция на колене, и мне нельзя кататься до 18-20 декабря. Придётся ещё вернуться в Канаду, чтобы сохранить страховку. Понятно, что мне не хочется покидать команду, но я вынужден это сделать, зато когда вернусь, то уже смогу выходить на лёд.

Что касается последних двух матчей «Авангарда», то я давал рекомендации и должен сказать, что все большие молодцы. И тренеры, и игроки. Они отлично отреагировали на мои указания, и это принесло свои плоды.

— Как вы оцениваете физическую форму хоккеистов «Авангарда»?

— Это как раз то, над чем нам предстоит поработать. Даже в последней игре с «Автомобилистом» мы видели, что к середине матча начал заканчиваться «бензин». Но дело не только в физической подготовке — нужно подтягивать кондиции за счёт хороших тренировок, за счёт качественных упражнений на льду. Тогда и игрокам будет нравиться, и польза придёт. Мы всё это объяснили хоккеистам, и они понимают, для чего это нужно. Нет вины игроков в том, что не хватает сил на весь матч, тут нужно просто грамотно выстраивать работу и её выполнять.

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— Вы не сможете руководить командой в ближайших матчах?

— Да, меня не будет на ближайших играх из-за того, что придётся улететь в Канаду и закончить решение вопроса с моим коленом. Дэйв Барр будет исполнять обязанности главного тренера. Я очень рад, что нам удалось пригласить его в команду, это очень опытный специалист, который тренировал на разных позициях, работал в НХЛ, в сборной Канады. Многие годы я пытался заполучить его в коллеги, но не получалось — его кто-то забирал. И вот он с нами, это прекрасное усиление для клуба, а кроме того, Дэйв – замечательный человек, что крайне важно. Также мы окружены коллегами, которые уже работали здесь, будем проводить совместные разборы, во всё вникать вместе. Мне важно адаптироваться, понять и узнать культуру, игроков, это займёт определённое время, но мы будем относиться ко всем с уважением.

Ги Буше и Дэйв Барр Фото: hawk.ru

— Имели ли вы отношение к многочисленным трансферам, которые совершил «Авангард» в последнее время?

— Да, разумеется. Мы всё обсуждали с боссом «Авангарда» Евгением Кожевниковым и до сих пор на связи. До дедлайна ещё есть время, есть возможность усилиться. Кожевников – это, наверное, основная причина, почему я здесь, потому что наши философия, видение хоккея значительно совпадают. В целом же для меня главное – работать с теми игроками, которые находятся здесь. Понятно, что мы думаем об усилении, но важно узнать ребят, которые здесь. Узнать их как людей. И это моя первостепенная задача сейчас.

— Какую задачу перед вами поставило руководство «Авангарда»?

— Я хочу побеждать в каждом матче, но не привык заглядывать далеко вперёд. Сейчас мне важно сфокусироваться на сегодняшнем дне, а остальное приложится. По образованию я спортивный психолог, так что прекрасно понимаю, как нужно настраивать себя, игроков, персонал. Первостепенная задача – задумываться о сегодняшнем дне. Но я три года проработал в СМИ, так что осознаю, что журналисты и болельщики любят смотреть вперёд, наслаждаться игрой, прогнозировать. Однако спортсмены далеко не заглядывают, идут шаг за шагом и двигаются к своей цели.

Что ещё заметил: при игре в нападении мы недостаточно быстро действуем, а в обороне слишком часто откатываемся и даём противнику возможность наступать. Всё это подчистить – наша главная задача.

— Достаточная ли глубина состава сейчас у «Авангарда»?

— Наша цель не в том, чтобы построить команду одного звена. Нам нужны четыре качественных звена, где все выполняют свою роль и все взаимозаменяемы. Не будет никаких привилегий за предыдущие заслуги, за статус: кто лучше себя проявляет, тот и получает больше игрового времени. Как себя показали – то и получили.

— Будут ли изменения в тренерском штабе «Авангарда»?

— Прошу, дайте мне немного времени. Пока могу только сказать, что Барр будет отвечать за защитников. Мне нужно со всеми поговорить, а сейчас моя первостепенная задача – доносить информацию до игроков. Также я поговорю со всем персоналом, с тренерским штабом, чтобы понимать, кто и где будет полезен.

— Что вы подумали в первые минуты, когда узнали о предложении от «Авангарда»?

— Первая мысль: «Но мне ведь нельзя на лёд по медицинским показаниям!» Подумал, что это прекрасное предложение, поступившее в не самый подходящий момент. Я был честен изначально с Кожевниковым, сказал ему о своей ситуации. Но хочу отметить, что когда начинал тренерскую карьеру, то у меня был некий список обязательных дел. Там были пункты: выиграть золото со сборной Канады, стать тренером в НХЛ, а также потренировать в трёх лучших лигах мира. Я выиграл золото с Канадой, поработал в НХЛ и Швейцарии, и вот оставалось только приехать в Россию. Я очень давно хотел и думал, что обязательно приеду, однако не предполагал, что это случится именно так. Предложения из Северной Америки я отклонял из-за состояния здоровья, но сейчас съезжу в Канаду, вернусь и буду уже в полной боевой готовности. Повторюсь, что очень рад быть в КХЛ, это новый опыт, новый вызов, а вызовы я люблю, потому что без них мне скучно. Здесь весь город любит хоккей, и игроки готовы выкладываться, чтобы их порадовать.

— Общались ли вы с Бобом Хартли, прежде чем принять предложение «Авангарда»?

— Конечно, мы знакомы с Хартли, общались. Раньше он звонил мне и узнавал что-то про игроков, сейчас — моя очередь, я с ним советовался. Также говорил с Бенуа Гру, он сказал, что всем доволен в КХЛ. Такие же исключительно положительные отзывы были и от других людей, к которым обращался, и это были люди, которым я доверяю.