Топ-события пятницы: Кучеров в погоне за 40-м очком в сезоне, биатлон и футбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Анахайм Дакс Анахайм Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Торонто» вернуться на победный путь?

«Кленовые листья» отлично показатели себя в ноябре, но вот в декабре немного затормозили. Два поражения подряд и победа лишь в овертайме — такова статистика команды Остона Мэттьюса в последних матчах. Теперь в соперниках — тонущий «Анахайм», хуже которого в этом сезоне лишь два клуба. Хороший шанс вернуться на победный путь или аутсайдер попьёт крови?

Мэттьюс тащит свою команду как может: Видео Гол Остона Мэттьюса в овертайме принёс «Торонто» победу над «Нью-Джерси»

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Мичков свою рекордную результативную серию?

Российский нападающий впервые в карьере набирал очки в пяти встречах подряд и теперь считается едва ли не главным претендентом на приз лучшему новичку сезона. А попутно Матвей участвовал в драках и всячески вдохновлял «Филадельфию» на победы. Хоть дела «лётчиков» по-прежнему плохи, в этот раз им придётся скрестить клюшки с таким же проблемным «Детройтом». Отличная возможность для Мичкова улучшить личную рекордную результативную серию?

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обновит ли «Вашингтон» исторический клубный рекорд?

«Столичные» отлично справляются и без своего капитана Александра Овечкина. «Вашингтон» побил и даже улучшил клубный рекорд по количеству побед подряд в гостевых встречах. Сейчас на счету «Кэпиталз» серия из девяти успешных матчей на выезде. И в соперниках — «Коламбус», который прозябает на дне конференции, хоть ещё и тешит свои надежды попасть в зону плей-офф. Получится ли у «Вашингтона» вновь улучшить клубный рекорд?

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: приблизится ли «Питтсбург» к зоне плей-офф?

«Пингвины» подобрались к заветной восьмёрке на расстояние двух очков, хоть и сыграли больше матчей, чем их соперники. Как бы то ни было, близость зоны плей-офф наверняка мотивирует стареющую команду. Однако и их соперник ещё не потерял теоретические шансы зацепиться за топ-8. «Монреаль» — худшая команда Восточной конференции, но по потерянным очкам немного лучше «Питтсбурга». Так что эта встреча станет противостоянием прямых конкурентов — а потому подарит бескомпромиссную борьбу.

🏒 5:00: «Калгари Флэймз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Кучеров 40-е очко в сезоне?

Нападающий «Тампы» уже оформил 38 (13+25) очков в 24 матчах и готовится отпраздновать очередной юбилей. Даже повреждение не помешало Никите: в двух встречах после возвращения Куч набрал 4 (2+2) очка. Но соперник не позволит так просто продолжить результативную серию: «Калгари» находится в эпицентре погони за плей-офф, лишь по дополнительным показателям уступая восьмую строчку «Ванкуверу». Да и «Тампа» — на краю топ-8. Так что это будет битва равных соперников, где решающий вклад может внести именно Кучеров.

🎯 13:30: Биатлон, Кубок мира, женщины, спринт, 7,5 км

Интрига: укрепит ли Эльвира Эберг свои лидерские позиции в тотале?

Эльвира Эберг выглядит крайне уверенно на старте сезона. В пяти гонках шведка ни разу не опускалась ниже третьего места. В копилке Эберг уже по два золота и бронзы, а также серебро. Абсолютно неудивительно, что при таких раскладах Эльвира лидирует в общем зачёте Кубка мира. Правда, пока отрыв скандинавки от Франциски Пройс всего 60 очков.

🎯 16:20: Биатлон, Кубок мира, мужчины, спринт, 10 км

Интрига: получится ли у Йоханнеса Бё одержать первую победу в сезоне?

У действующего обладателя Кубка мира в этом сезоне дела идут не очень. Йоханнес Бё лишь дважды попал на подиум, взяв серебро в короткой индивидуалке и эстафете. Норвежец уже явно изголодался по победам, но, чтобы завоевать золото в спринте Хохфильцена, придётся постараться. Уж слишком сильны Эрик Перро, Эмильен Жаклен и Стурла Легрейд.

🏊‍♀️ 19:30: Плавание, ЧМ-2024 на короткой воде, четвёртый соревновательный день

Интрига: сможет ли Россия добыть третье золото чемпионата мира?

Добыв сразу два золота во второй день чемпионата мира, в третий россияне взяли паузу. Кирилл Пригода упустил первое место в касании, а других шансов на победу у наших пловцов не было, даже Евгения Чикунова после коронавируса выглядела бледно. Но в четвёртый день у России будут шансы. Главный из них — мужские 50 м на спине, ведь в финал Мирон Лифинцев и Павел Самусенко прошли с первым и вторым временем.

⚽️ 23:00: «Вальядолид» — «Валенсия», Примера, 17-й тур

Интрига: битва главных аутсайдеров Ла Лиги

Команд хуже в чемпионате Испании сейчас нет. Но «летучие мыши» провели на два матча меньше остальных и за счёт них ещё могут подправить положение. Да и кого обыгрывать, если не «Вальядолид»? Единственный, кому не покорился рубеж в 10 очков. Тот, кто меньше всех забивает (11 голов) и больше всех пропускает (34). Прославленный клуб не падал во вторую по значимости лигу с середины 80-х. И скоро повторит тот опыт, если начнёт обыгрывать хотя бы таких соперников.