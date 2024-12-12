В одну калитку! Россия вынесла сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала

Кубок Первого канала по хоккею – 2024 начался. И главным матчем в первый игровой день стоял и самый, пожалуй, интригующий.

Во-первых, это долгожданное возвращение хоккея на «СКА Арену». Последние встречи здесь прошли ещё весной в плей-офф КХЛ, и вот трибуны вновь заполнены. Несмотря на раннее начало матча, пустых мест на нижнем ярусе практически не было, да и верхний забился прилично. Петербуржцы в очередной раз подтвердили, что хоккей в городе любят.

Такой шикарный стадион, конечно, не должен пустовать. Армейцы уже объявили, что после перерыва переезжают в новый дом. Первый переезд состоялся прошлой зимой, но первую половину нынешней регулярки СКА провёл в Ледовом.

Вторая интрига, конечно, в самой вывеске. Сборная «Россия 25» встречалась с созданной специально для этого турнира сборной мира КХЛ. Да, немного странно видеть команду легионеров нашей лиги без Джоша Ливо, Рида Буше или Тони Деанджело, но даже в условиях ограниченного времени лиге удалось собрать приличный состав. А Майк Кинэн на скамейке сразу добавляет 100 очков авторитета – пусть он уже отошёл от дел и не занимается тренерской деятельностью на постоянной основе, но в мировом хоккее это величина.

Пусть в этом матче не было накала уровня битв России с той же Канадой или Швецией, но сейчас это единственная возможность сыграть на международном уровне против североамериканцев и европейцев.

Бешеных эмоций на льду поначалу, если честно, вообще не ощущалось. Ни силовых приёмов, ни опасных атак – ничего. Даже болельщики сидели притихшие. Но ближе к середине первого периода игра начала потихоньку разгораться. Первый действительно голевой момент создала вторая тройка сборной России, который завершал Григорий Кузьмин – Смита он пробил насквозь, но шайба застряла в синей краске, откуда её выбил Шулак.

Дальше – больше. Опасно бросал Хайруллин, классно включился в атаку Александр Елесин, сначала сохранив шайбу в зоне, а потом побежав на ворота. Он бросал в упор с передачи Кузьмина, но Смит вновь выручил свою команду.

Глядя на это, постепенно включилась и сборная мира. Родевальд, Ружичка и Петан нанесли три броска подряд, но пробить Илью Набокова не смогли. Хотя до начала игры казалось, что мы увидим яркий хоккей с обилием голов, но первый период получился пристрелочным, а уже во втором пошли и заброшенные шайбы.

Хайруллин получил длинный пас от Елесина – одного из самых заметных игроков сборной России сегодня – и, убежав по левому флангу, прицельно и точно бросил. Затем Михаил Григоренко пальнул из правого круга вбрасывания в большинстве.

Через несколько минут старания Елесина тоже дали свои плоды, и он доковырял шайбу на пятачке после быстрой атаки. Защитник «Локомотива» никогда не обладал выдающимися атакующими навыками – за весь этот сезон у него, например, всего пять очков – но сегодня он был просто неудержим в чужой зоне!

На третий период Кинэн поменял Смита на Патрика Рыбара, но и это не помогло. Легионеры так полноценно и не раскачались, вратарь «Спартака» тоже «сухим» со льда не ушёл, пропустив от Ильи Сафонова. Сборная России сегодня выглядела более цельной и мощной, показывала содержательный хоккей и вынесла сборную мира в одну калитку. Единственное, что смогли сделать легионеры – это забить гол престижа за 30 секунд до финальной сирены.