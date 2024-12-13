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Новости дня в хоккее за 12 декабря 2024 года, результаты игр Кубка Первого канала — 2024, все подробности

Клуб НХЛ дал задний ход по России, «Автомобилист» выгнал экс-канадца. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Новости дня в хоккее за 12 декабря 2024 года
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«Россия 25» и Беларусь взяли победный старт на Кубке Первого канала — 2024.

12 декабря в Санкт-Петербурге двумя встречами стартовал Кубок Первого канала 2024 года. Кратко подводим итоги сыгранных матчей, а также рассказываем о других главных новостях из мира хоккея.

«Россия 25» уверенно обыграла сборную мира КХЛ в рамках Кубка Первого канала

В Санкт-Петербурге закончился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2024, в котором сборная «Россия 25» встречалась со сборной мира КХЛ. Игра завершилась победой хозяев турнира со счётом 4:1.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 1
Сборная мира КХЛ
1:0 Хайруллин (Елесин) – 23:52 (5x5)     2:0 Григоренко (Никишин, Кузнецов) – 32:53 (5x4)     3:0 Елесин (Григоренко, Хайруллин) – 36:07 (5x5)     4:0 Сафонов (Абрамов, Никишин) – 51:30 (5x5)     4:1 Шулак (Уильямс, Андреофф) – 59:31 (5x5)    

На четвёртой минуте второго периода Марат Хайруллин с передачи Александра Елесина открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Александра Никишина и Евгения Кузнецова удвоил преимущество «России 25». На 17-й минуте периода Александр Елесин с передач Михаила Григоренко и Марата Хайруллина сделал счёт 3:0.

В середине третьего периода Илья Сафонов с передачи Виталия Абрамова довёл счёт до крупного. В конце игры Либор Шулак установил окончательный счёт во встрече, не позволив голкиперу россиян Илье Набокову оформить шат-аут.

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Дубль Пинчука помог сборной Беларуси одержать волевую победу над Казахстаном

В Санкт-Петербурге закончился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2024, в котором сборная Беларуси встречалась с командой Казахстана. Встреча на «СКА Арене» завершилась победой сборной Беларуси со счётом 3:1.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 14:30 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Борисевич (Дёмин, Гребенщиков) – 06:19 (5x5)     1:1 Пинчук (Ерёменко, Горбунов) – 44:14 (5x5)     2:1 Пинчук (Фальковский) – 48:22 (5x4)     3:1 Мороз (Дроздов, Фальковский) – 53:25 (5x5)    

На седьмой минуте первого периода Александр Борисевич с передач Руслана Дёмина и Владимира Гребенщикова открыл счёт во встрече. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте третьего периода Виталий Пинчук с передач Владислава Ерёменко и Романа Горбунова восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Виталий Пинчук вывел сборную Беларуси вперёд, оформив дубль. На 14-й минуте Вадим Мороз сделал счёт 3:1.

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«Коламбус» отменил «Вечер русского наследия» после протестов украинских организаций США

«Коламбус Блю Джекетс» отменил «Вечер русского наследия», который должен был состояться на игре с «Вашингтон Кэпиталз» 13 декабря.

«Основной причиной отмены стал протест со стороны украинских организаций штата Огайо, которые писали во все инстанции, включая спонсоров команды, преподнося это мероприятие как политическую акцию.

Сначала были отменены предварительно одобренные танцы детского танцевального коллектива, что ужасно расстроило готовящихся к этому детей. А потом отменили фото с игроками. Из обычного мероприятия для болельщиков сделали политический акт. Мы этим возмущены. Интересно, кто угрожал игрокам, что пришлось волноваться за их безопасность», — заявил «Матч ТВ» один из организаторов «Вечера русского наследия» Александр Браверман.

«Автомобилист» перевёл в список отказов нападающего Брендана Лайпсика

«Автомобилист» перевёл в список отказов нападающего Брендана Лайпсика. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

В этом сезоне 30-летний россиянин за «Автомобилист» провёл 25 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков. Всего на счету Лайпсика в КХЛ 250 встреч, в которых форвард забросил 62 шайбы и отдал 91 передачу.

Напомним, согласно регламенту КХЛ игрок, помещённый в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 42 очка после 33 сыгранных встреч.

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ФХР и Федерация зимних видов спорта ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

Федерация хоккея России и Федерация зимних видов спорта Объединённых Арабских Эмиратов подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ о сотрудничестве с российской стороны скрепили подписями президент ФХР Владислав Третьяк и первый вице‑президент федерации Роман Ротенберг. Ранее ФХР подписывала меморандум с Индией, а на сборах в Новогорске с 3 по 10 декабря женская сборная России тренировалась вместе со спортсменками из Ирана.

В начале октября Федерация хоккея России подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и хоккейным клубом «Црвена Звезда» (Белград).

На данный момент сборная России занимает второе место в рейтинге Международной федерации хоккея. Сборная Саудовской Аравии по хоккею в этом списке отсутствует.

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