«Без сборной России ИИХФ потеряла $ 1 млрд». Яркий Ротенберг после матча с легионерами КХЛ

Сборная «Россия 25» одержала первую победу над Кубке Первого канала — 2024 — была повержена сборная мира КХЛ, состоящая из легионеров клубов отечественной лиги.
Вскоре после финальной сирены на пресс-конференции в очередной раз ярко выступил наставник победителей Роман Ротенберг.
«Мы должны радоваться, когда команда побеждает»
— Нам удалось собрать очень дружную команду. Ребята приехали из разных клубов, есть ребята, которые играли на прошлом КПК, им было проще зайти в сборную. Но мы с прошлого года поменяли много деталей, фундаментально потренировались, смотрели видео. Работа в эти дни привела нас к победе.
Хочу отметить соперника, сильная команда, сильный тренерский штаб. Железный Майк – известный на весь мир тренер-победитель. Всегда следил за Кинэном, мальчиком смотрел матчи, когда он возглавлял «Рейнджерс», помню этот финал, другие матчи. С огромным уважением отношусь к Железному Майку, что он приехал в Россию и помогает развиваться российскому хоккею. Это говорит об огромной любви к хоккею в это непростое время.
Игра складывалась по нашему плану. В первом периоде обязаны были забивать, но ребята из-за огромного желания не забросили эти шайбы. Хорошо поговорили в перерыве, обозначили, куда лучше бросать вратарю. Смит сыграл феноменально в первом периоде, мы должны были четыре-пять шайб забрасывать, но это хоккей. Наш вратарь тоже сыграл очень здорово. Во втором периоде сыграли по плану, выиграли его 3:0. В третьем забили хороший гол, дальше допустили одну ошибку. Знаете, как в нашей культуре, кнут и пряник. Пропущенный гол – ошибка полевого игрока.
Порадовали всю страну, показали доминирование с шайбой, яркий хоккей. Не хватило чуть-чуть, чтобы сыграть «на ноль». Железобетонная оборона и яркая атака. Смотрели клипы сборной СССР, взяли это на вооружение и реализовали сегодня на деле.
— Расскажите о возможном допуске России на МЧМ.
— Обратитесь в TSN. А если без шуток, то мы все должны понимать, что бренд «Красная машина» — лучшая программа в мире. Об этом сегодня говорили и представители ОАЭ. Есть журналисты, которые недовольны результатом сборной. Я этого не могу понять. Мы должны радоваться, когда команда побеждает.
Если вы открыто болеете за сборную мира или за Майка Кинэна, это тоже позиция, мы это уважаем. А когда журналисты скептически относятся к развитию нашего хоккея, это ни к чему хорошему не приведёт. Без сборной России ИИХФ, Hockey Canada и TSN потеряли сотни миллионов долларов из-за того, что сборная России не играет на МЧМ, ЧМ и так далее. Может, даже $ 1 млрд потеряли, это серьёзные деньги.
Они не могут найти спонсоров, продать трансляции, потому что есть только одна вывеска – Россия – Канада. Ни одна другая сборная никогда не сможет заменить Россию, как бы кто ни старался. Как бы ни копировали нашу модель игры. Предлагаю радоваться нашей победе, а если кто-то болеет за сборную легионеров, ну, извините. Мы выиграли сегодня.
— Вас с марта не было на «СКА Арене», какие впечатления от возвращения?
— Здесь много деталей. Благодарю коллег со «СКА Арены», у нас было больше 70 замечаний технического характера, в том числе по льду и бортам. Тяжело запустить такую арену. Разница между игрой СКА в плей-офф и сборной сегодня в том, что сборная играла на льду высокого качества. Поэтому мы видели игру с шайбой, создали много моментов, нанесли 47 бросков. Хоккей – высокотехнологичный вид спорта, была непростая задача поменять всё за короткое время. «СКА Арена» поменяла всё на 90%.
— Что конкретно вас не устраивало?
— Сейчас нас всё устраивает.
«Тренировать сборную — честь и гордость»
— Кого тяжелее тренировать – сборную России или СКА?
— Тренировать сборную России – это честь и гордость. Ребята сюда приезжают, понимая требования. Это совершенно другой уровень, в этом плане сборную не то что легче тренировать, но требования выполняются на 100%. Я читал материалы с критикой сборной России, вы пишете, что в сборной играют только игроки СКА.
Давайте объективно оценим, чтобы убрать искажённые, лукавые мнения журналистов, которые не изучили состав. Сколько сегодня было игроков СКА в составе? Где 17 игроков СКА в сборной? Их нет. Двое защитников из СКА, остальные – из других клубов КХЛ. Вратарей СКА нет. Вот и все ответы на вопросы, которые лучше задавать в глаза. Предлагаю ввести правило, чтобы журналисты не имели права вводить общественность в заблуждение. Зачем это делается? У нас приезжают коллеги из ОАЭ и говорят, что у нас всё хорошо, объективно оценивают положение дел. Предлагаю на будущее ввести систему справедливых штрафов журналистам, а спонсоров найдём из Дубая.
— Вспомнил 1987-й, когда Кинэн бился с «Красной машиной». Вы, наверное, тоже ребёнком смотрели ту серию. Могли тогда представить, что будете сражаться с Железным Майком?
— Мне было шесть лет в 1987 году, я смотрел игру. В тот момент не мог представить, что смогу быть рядом с такими великими тренерами. Но в жизни всё возможно, нужно верить в мечту и идти вперёд. Работать сообща, несмотря на злые языки. Нужно поддерживать свою сборную, свою лигу, клубы, тогда всё получится. У нас всё лучше, чем в США и Канаде, это сегодня подтвердили коллеги из ОАЭ. У нас лучше арена, лучше игроки. Даже по результату, все писали, что сборная легионеров нас обыграет. Обыграли? Нет.
— Нет лёгкого разочарования жеребьёвкой, что было бы лучше оставить матч со сборной мира на последний день турнира, когда команда Кинэна уже бы сыгралась и победа была бы более весомой?
— Вы предлагаете сейчас поменять сетку? Мы благодарны всем клубам, кто прислал нам игроков. Игры через день, будут две игры подряд, а ещё через день мы играем с «Локомотивом». Это очень непростые детали. Считаем, что сетка правильная. Как сыграет команда Кинэна в следующих играх, это не наши вопросы, мы желаем им удачи. Мы сейчас сконцентрированы на следующем сопернике, и поверьте, сборная Беларуси намного более организованна по игре. Это понятно, они давно вместе играют. Следующая игра будет намного сложнее для сборной России.
«У нас лучшая программа развития хоккеистов в мире»
— Вы несколько раз удивляли журналистов рассказами о том, что за матчами сборной России следят в неожиданных местах мира. Может, и за этой встречей следили?
— Точно в ОАЭ, они это сами подтвердили. Они воочию сегодня посмотрели и положительно относятся к перспективам нашего хоккея. Они хотят работать с нами, не с США, не с Канадой, потому что у нас лучшая программа развития хоккея в мире. Это подтверждают факты.
— Вы сравнивали этот турнир с Турниром четырёх наций. По каким критериям вы будете сравнивать?
— Давайте обсудим по факту. Где проходит Турнир четырёх наций.
— Монреаль и Бостон.
— Какая там вместимость?
— 20 500 и 18 000.
— По этим показателям мы точно лучше, чем Турнир четырёх наций. Это факт. У нас будет больше болельщиков на арене, чем на Турнире четырёх наций. А что касается ТВ-рейтингов, подведём итоги после турнира.