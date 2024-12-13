Что творит «Вашингтон»?! Дубль белоруса приблизил лидера НХЛ к историческому рекорду

Уже 10-я подряд победа на выезде, жертвой Алексея Протаса стал «Коламбус».

«Вашингтон» продолжает ударную регулярку – команда идёт на первом месте на Востоке, никак не почувствовала потерю лидера в лице Овечкина, а Спенсер Карбери прямо сейчас претендует на награду лучшему тренеру по итогам сезона.

А ещё «столичные» выдающимся образом играют на выезде – перед матчем с «Коламбусом» «Вашингтон» выиграл девять матчей подряд (все в основное время) на выезде.

Несмотря на то что встречи между командами получаются обычно результативными, в этот раз добрая традиция была нарушена. Главный виновник этого – голкипер «Коламбуса» Джет Гривз, который раз за разом останавливал угрозы гостей.

Первый гол был забит только на 35-й минуте – «Вашингтон» начал часто удаляться и был наказан за отсутствие дисциплины. Шайба на счету Зака Веренски, который проводит какой-то невероятный сезон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Серия «Вашингтона» подвисла в воздухе, был риск, что она не продлится, но Алексей Протас уже на первой минуте третьего периода распечатал Гривза.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости владели территориальным и игровым преимуществом в третьем отрезке, но решить исход в основное время не удалось. Зато получилось в овертайме – Алексей Протас оформил дубль. Впервые в карьере в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А «Вашингтон» остался непобедим на выезде, одержав 10-ю победу, и уже близок к историческому достижению. Рекорд принадлежит «Детройту» и «Миннесоте», которые имели серии из 12 побед.