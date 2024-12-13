Русский новичок «Виннипега» бесподобен! Опять забил и вписал себя в историю НХЛ

Встреча «Виннипега» и «Вегаса» обещала стать одной из самых интригующих в сегодняшнем игровом дне – обе команды превосходно проходят регулярку и борются за первое место на Западе.

Но была ещё одна локальная интрига: сможет ли Никита Чибриков забросить в третьем матче подряд со старта карьеры в НХЛ.

Именно она первой и пала – уже на 10-й минуте хозяева вошли в зону «Вегаса», Наместников бросил в щиток Хиллу, а на добивание подоспел Никита Чибриков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для российского форварда эта шайба стала третьей в НХЛ – он отличился во всех матчах, в которых играл.

Правда, «Виннипег» смотрелся очень тяжело. Что говорить, если к 33-й минуте один из лидеров чемпионата бросил по воротам соперника лишь четыре раза. Хеллебайк спасал команду, но с броском Колесара в начале третьего периода уже ничего не смог поделать. Но «Джетс» не расклеились и уже через шесть минут вновь вышли вперёд – Джош Моррисси зарядил от синей линии так, что шансов у Хилла почти не было. Удержать победный счёт хозяевам не удалось, в чём виновата дисциплина: два удаления подряд в самом конце основного времени «Вегас» успешно реализовал. Да сделал это так, что глаза на лоб полезли, – фантастическая по красоте комбинация «Голден Найтс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в овертайме пришло время другого российского героя – Барбашёв убежал с Теодором «два в один» и реализовал свой шанс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вегас» одерживает четвёртую победу подряд, но маленький повод порадоваться был и у болельщиков «Виннипега» — Никита Чибриков навсегда вписал своё имя в историю франшизы, став первым игроком, который отметился голом в трёх стартовых играх в НХЛ. Бесподобное начало карьеры от российского форварда.