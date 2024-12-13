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Калгари – Тампа – 3:8, обзор матча, Никита Кучеров набрал шесть очков за матч, вошёл в историю, видео

Кучеров издевается над соперниками в НХЛ! Его шесть очков за матч – историческое событие
Лев Лукин
Кучеров издевается над соперниками в НХЛ
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Главный русский бомбардир современности.

Никита Кучеров – гений и самый результативный россиянин в современной НХЛ. Конечно, это не новость, мы это давно знаем, но Никита не перестаёт вновь и вновь доказывать, что ему нет равных. Недавно Кучеров пропустил несколько игр «Тампы» из-за повреждения, что пошатнуло его позиции в бомбардирской гонке в регулярке. Поэтому лидеру «молний» после возвращения пришлось включать режим форсажа, и сегодня под горячую руку попал «Калгари».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Юбердо – 04:42     1:1 Кучеров – 18:40     1:2 Гюнцель (Мозер, Кучеров) – 26:25     1:3 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 27:55 (pp)     1:4 Чирелли (Пойнт, Кучеров) – 31:05 (pp)     2:4 Кадри (Юбердо, Баль) – 32:14     3:4 Зари (Коулман) – 34:50     3:5 Хагель (Чирелли) – 40:43     3:6 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 51:34 (pp)     3:7 Гики (Хагель, Чирелли) – 53:24     3:8 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 57:21    

В первом периоде гостевой игры Кучеров ограничился одним набранным очком. В концовке отрезка Никита наказал автора первого гола матча Джонатана Юбердо за беспечность на чужой синей линии, совершил перехват и улетел к воротам Даниэля Владаржа, чтобы сравнять счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вот во втором периоде Кучеров оформил хет-трик. Ассистентский. Сначала запустил атаку, которую через пару секунд точным броском завершил Гюнцель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Затем поучаствовал в фирменном розыгрыше большинства «Тампы». Короткий пас Кучерова после замаха и голевой бросок Брейдена Пойнта – это уже классика.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В следующем розыгрыше лишнего лидеры «молний» попытались повторить тот же трюк, Владарж справился с броском Пойнта, но добивание от Энтони Чирелли расстроило все планы голкипера «огоньков».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого рывка «Тампы» «Калгари» быстро пришёл в себя, забросил подряд две шайбы в ворота Андрея Василевского, однако на полноценный камбэк хозяева льда не сподобились. А в самом начале третьего периода «молнии» забили важнейший пятый гол. Удивительно, но обошлось без Кучерова.

Впрочем, Никита своё наверстал довольно быстро, а заодно помог оформить Гюнцелю хет-трик. В эпизоде с шестым голом «Тампы» россиянин практически всё сделал сам: совершил отбор, разогнал атаку, выложил удобный пас партнёру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В восьмой же шайбе «молний» Кучеров просто начал атаку, а там уже Пойнт с Гюнцелем сообразили на двоих. В КХЛ Никите голевой пас бы не засчитали, но в Америке другие правила.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так «Тампа» покуражилась в Калгари, слегка улучшив своё непростое турнирное положение. А Кучеров провёл выдающийся матч, в котором набрал 6 (1+5) очков. Этот перформанс позволил россиянину буквально взлететь в гонке бомбардиров сезона, опередить восьмерых конкурентов и расположиться на второй строчке – выше только Натан Маккиннон, старый добрый соперник Никиты по битве за «Арт Росс».

Кроме того, Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству голевых передач в одной игре, а ещё добился уникального достижения, став первым россиянином в НХЛ, которому удалось провести два матча в карьере с 6+ очков. Сам Кучеров уже выдавал подобное в прошлом сезоне во встрече с «Каролиной», ещё ранее такие игры проводили Кирилл Капризов и Сергей Макаров, теперь же Кучеров – единственный русский в НХЛ, сумевший повторить феноменальное достижение.

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