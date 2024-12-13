Кучеров уже стал легендой. А кто ещё из россиян набирал 6+ очков за матч НХЛ?

Никита Кучеров продолжает удивлять. В матче с «Калгари» нападающий «Тампы» набрал 6 (!) очков и принёс «молниям» разгромную победу. Куч открыл счёт во встрече, а затем отдал пять результативных передач — в том числе на победный гол.

На самом деле такие перформансы с 6+ очками за матч — очень редкая ситуация для хоккея. Никита установил уникальное достижение, став первым россиянином, кому вообще удалось сделать такое более одного раза. А всего же в более чем 100-летней истории НХЛ только трём российским хоккеистам, включая Кучерова, удавалось набрать не менее шести очков за одну встречу. Суммарно — четыре таких случая.

Один из них мы узрели этой ночью. Вспомним остальные три.

Сергей Макаров, сезон-1989/1990

7 (2+5) очков в матче с «Эдмонтоном»

Сергей Макаров Фото: Адамович Николай/Фотохроника ТАСC

Российский нападающий «Калгари» тогда проводил свой первый сезон в НХЛ. «Огоньки» задрафтовали его ещё в 1983-м, но дождались лишь к 1989-му. К матчу с «Эдмонтоном» Макаров уже провёл восемь встреч с тремя очками, включая один с 1+3. А 25 февраля 1990 года Сергей установил российский рекорд, который держится до сих пор.

Нападающий открыл счёт в дерби Альберты на пятой минуте. Во втором периоде Макаров ассистировал на четвёртый и шестой голы «Калгари», а в заключительном периоде забросил свою вторую шайбу и отдал ещё три результативные передачи. Суммарно Сергей набрал семь очков и помог «Флэймз» разгромить принципиального соперника. Тот матч вообще стал одним из самых интересных в истории дерби Альберты и завершился со счётом 10:4 в пользу «Калгари».

Никита Кучеров, сезон-2023/2024

6 (2+4) очков в матче с «Каролиной»

Никита Кучеров Фото: Mike Carlson/Getty Images

Для нападающего «Тампы» перформанс во встрече с «Калгари», за который когда-то зажигал Макаров, оказался не первым в карьере. Куч уже оформлял шесть очков за матч — причём совсем недавно, в прошлом сезоне. К игре с «Каролиной» 24 ноября 2023-го Никита подходил, имея за плечами ноябрьские встречи с 4 (2+2) и 5 (1+4) очками против «Оттавы» и «Торонто». Но именно с «ураганами» российский форвард установил личный рекорд.

«Тампа» пропустила под занавес первого периода и ушла на перерыв, проигрывая в счёте, но во втором игровом отрезке взялся за дело Кучеров. Никита сначала помог забить Стивену Стэмкосу, затем забросил сам, а после ещё и организовал гол для Брейдена Пойнта. В третьем периоде «молнии» уже доминировали полностью: менее чем за 13 минут накидали «Каролине» пять безответных шайб, в трёх из которых принял участие Куч. В итоге россиянин оформил голевой дубль и ассистентский покер, а «Тампа» разгромила «Харрикейнз» со счётом 8:2.

Кирилл Капризов, сезон-2023/2024

6 (3+3) очков в матче с «Ванкувером»

Кирилл Капризов Фото: ZUMA/ТАСС

Прошлый сезон оказался провальным для «Миннесоты», но даже в нём были поводы улыбнуться и порадоваться. Например, результативные подвиги Капризова. Удивительно: Кирилл за 75 матчей регулярки-2023/2024 аж 10 раз набирал три очка, но только единожды превзошёл эту отметку — и сразу оформил шесть очков!

19 февраля 2024 года «дикарям» предстояло встретиться с «Ванкувером», который боролся за первое место в сводной таблице НХЛ. Капризов начал с ассиста в первом периоде, когда «Миннесота» «горела» со счётом 0:2. Второе очко за передачу Кирилл набрал под занавес второго игрового отрезка — к тому моменту «Кэнакс» уже заполучили удобный перевес — 5:2. Однако третий период прошёл полностью под диктовку российского нападающего. Капризов сравнял счёт на второй минуте, а через 21 секунду оформил ассистентский хет-трик. Кирилл завершил ударную пятиминутку «Миннесоты», когда «дикари» забили сразу пять голов подряд. Шайба россиянина, к слову, оказалась победной для «Уайлд».

В самой концовке Капризов оформил и голевой хет-трик, забив в уже пустые ворота и поставив точку в матче — 10:7.