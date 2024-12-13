«Динамо» расстаётся с канадским лидером. Где теперь окажется Эрик О’Делл?

Помните сентябрьские проигрыши бело-голубых, разговоры про страшный кризис «Динамо», десятки мемов про Хантера Миску? Гиперинформационная эпоха быстро смыла это после того, как динамовцы начали побеждать — неброско, но зато постоянно. Алексей Кудашов не соврал, когда говорил, что старт сезона будет тяжёлым: его команда нашла свою игру и избежала спада, который часто накрывал команды Кудашова в октябре.

При этом делают это динамовцы без двух форвардов, которые проецировались в топ-6 клуба. Лишь девять матчей в новом клубе провёл Антон Слепышев, история которого выглядит загадочной: есть разговоры о травме, при этом официально объявлено о «семейных обстоятельствах», универсальном прикрытии многих событий. Наконец, с 8 октября не играет Эрик О’Делл — и сегодня в СМИ появилась информация, что «Динамо» может расторгнуть с бородатым канадцем контракт.

Если открыть новости из лета 2021-го и зайти в комментарии, то там мы увидим массовое недовольство бело-голубых болельщиков трансфером Эрика. На тот момент успешные сезоны канадца в «Сочи» были забыты: летом 2019-го О’Делл перешёл в «Металлург», проводивший одну из самых хаотичных закупок игроков в истории лиги, которая закончилась тотальным провалом. Перезагрузиться О’Делл должен был в «Сибири», однако из-за травмы провёл всего девять матчей. Ждать в Новосибирске не захотели и перед стартом следующего сезона расторгли двухлетний контракт. Так что реакция болельщиков была понятна: «Динамо» с новым руководством подобрало игрока, который оказался не нужен клубу, не попавшему в плей-офф.

Эрик О’Делл в дебютном сезоне за «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Москве Алексей Кудашов построил вокруг канадца игру второго звена и давал О’Деллу почти четыре минуты большинства за игру — спецбригада динамовцев тогда была второй в КХЛ. Эрик тогда заработал место в канадской олимпийской сборной, что было ценно даже без игроков НХЛ, и в Пекине запомнился сокрушительным силовым против игрока сборной Германии. Однако через месяц О’Делл покинул расположение клуба посреди плей-офф по семейным причинам, записав красивое видеообращение к болельщикам. Летом 2022-го О’Делл, несмотря на статус НСА, вернулся в «Динамо», а через год подписал новый контракт. В условиях лимита на легионеров, урезанного на год, пришлось оформлять российское гражданство Бреннану Менеллу.

К старту этого сезона О’Делл подходил в роли одного из главных специалистов лиги по большинству (14 голов в неравных составах в прошлом сезоне) и лидером команды по ожидаемым голам. Алексей Сопин называл его «сердцем и мотором команды как на льду, так и за его пределами». Канадец помогал команде и с селекцией: два года назад помог Джордану Уилу сделать выбор в пользу Москвы, а недавно повлиял на решение Максима Комтуа. «Ещё два года назад на ЧМ встречался с Эриком О’Деллом, он постоянно говорил о «Динамо». Пять или шесть раз он даже писал мне, чтобы я тоже переходил в этот клуб. Эрик рассказал очень много о «Динамо» и о жизни в Москве», — говорил Макс летом.

Однако на старте сезона у легионеров «Динамо» игра абсолютно не шла — и порой казалось, что они только тянут клуб на дно. В конце сентября даже появилась информация об обмене О’Делла в «Металлург» на Скотта Уилсона, который тоже неудачно начал сезон, однако этого не могло случиться из-за запрета на обмен у Эрика. Сопин, впрочем, дал тогда неоднозначный комментарий: «Говорить, что под этим нет никакой почвы, будет нечестно с моей стороны, но это нормально, когда команды, у которых не все идет гладко, к таким я отнесу и нас, и «Металлург», пытаются найти какие-то варианты для решения проблем».

Теперь, судя по всему, эта история завершилась. Сегодня стало известно, что канадец покидает «Динамо». «Где Эрик продолжит карьеру, пока неясно, но могу сказать, что больше новостей в этом вопросе будет в понедельник. На него претендует несколько команд из Восточной и Западной конференций, одного фаворита нет», – сказал агент хоккеиста Глеб Чистяков.

Конечно, в слухах наверняка всплывёт «Металлург», потому что Андрей Разин никогда не скрывал, что хотел бы видеть канадца в своей команде. «Я не вижу вариантов для обмена. Единственный кандидат — Эрик О'Делл. К сожалению, «Динамо» не звонило», — говорил Разин ещё осенью 2022-го, работая в «Северстали». Можно догадаться, почему: О’Делл — один из сильнейших игроков КХЛ по игре на точке, в «Динамо» он перевалил за 60% выигранных вбрасываний. Даже в чемпионском составе «Металлурга» ни один из российских центров, регулярно выходивших на вбрасывания, за 46% не перевалил.

Эрик О’Делл в «Металлурге» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако возвращение в Магнитогорск выглядит сомнительным из-за того, что семья игрока уже давно обосновалась в Москве. В мае у Эрика родилась дочь, и это делает потенциальный переезд ещё более сложным — и это касается не только Магнитогорска, но и восточных клубов в целом. В московском регионе есть очевидный вариант с «Куньлунем», который не собирается выключаться из борьбы за плей-офф, можно вернуться в «Сочи»: южный город, по словам игрока, его семья очень полюбила.

А что делать самому «Динамо»? Прямо сейчас там раскрылось звено Комтуа — Михеев — Рашевский: Артём Михеев, который сверкнул в «Сибири» в прошлом году, продолжает ярко играть, но за его спиной (и за Джорданом Уилом) только работяги Ильенко и Швец-Роговой. Вряд ли в «Динамо» всё это время ничего не делали, но никаких потенциальных кандидатов на роль нового второго центра не утекало — а ведь осталось только две недели. Впрочем, работа в этом направлении ведётся.