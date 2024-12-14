«В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7». Интервью с Миллером из «Ак Барса»

КХЛ всё чаще даёт второй шанс игрокам, которым по разным причинам больше не рады в НХЛ. Так «Ак Барс» в середине прошлого сезона приютил у себя перспективного американского защитника Митчелла Миллера. У Миллера были все задатки для того, чтобы стать звездой североамериканской лиги, но один эпизод из школьных времён едва не перевернул его жизнь на до и после.

Но разве можно лишать человека права на искупление? Миллер действительно осознал, что совершил большую ошибку. При этом в НХЛ ему путь до сих пор практически заказан. Но Митчелл не унывает, он неплохо обосновался в Казани, освоился в схемах Анвара Гатиятулина и видит своё будущее – по крайней мере краткосрочное – в КХЛ. В интервью «Чемпионату» американец рассказал, как проходит его адаптация к лиге и стране, в чём ключевые отличия хоккея Гатиятулина от хоккея Зинэтулы Билялетдинова, с кем в команде у него сложились самые тёплые отношения и какую музыку слушает – в раздевалке и вне её.

«В 16 лет решил помочь команде и с тех пор «застрял» в защите»

– Это ваш второй год в КХЛ. Сейчас уже чувствуете себя более уверенно в лиге?

– Конечно, на второй год ты хотя бы немного, но уже знаешь, с кем играешь, против кого играешь, понимаешь, с кем вместе находишься на льду. Лучше знаешь новый город, в котором живёшь. С таким опытом на льду и за его пределами становится намного спокойнее и комфортнее.

– Как вам работается при Анваре Гатиятуллине? Какая у вас сложилась связь с этим тренером?

– Всё отлично, у меня хорошее взаимопонимание со всеми тренерами, и с предыдущим тренерским штабом тоже отлично общались. Где-то могу что-то не понимать, но для нас всегда стараются перевести все важные моменты. Никаких трудностей в связи с языком не возникает.

– Вы сейчас чувствуете себя более свободно в атакующих действиях? Вы много раз подчёркивали, что любите подключаться к атаке.

– В этом году я и правда чувствую себя намного свободнее, но не потому, что до этого мне запрещали подключаться к атаке. Клуб изначально понимал мои преимущества, старался их использовать. Тут дело скорее в моём внутреннем состоянии. На второй год я уже получше обосновался в лиге. Но в первую очередь я должен выполнять тренерское задание, делать свою работу, быть полезным для команды.

– Как тогда найти баланс между подключением в атаку и собственно защитными функциями?

– Это приходит с опытом. Нужно смотреть по ситуации – я сначала должен убедиться, что не подведу никого, если побегу вперёд. Важно удостовериться, что в защите всё прикрыто, и только потом присоединяться к атаке. Выбрать правильное время, чтобы и спереди помочь, и сзади не оставить проблем. При этом всё решается за доли секунды, поэтому приходится часто доверять своей интуиции.

– Можете сравнить систему Билялетдинова и Гатиятулина? В чём они схожи, а в чём есть различия?

– Мне нравится, что в этом году мы гораздо активнее и быстрее двигаемся в средней зоне. Но в целом я думаю, что мы играем по схожим методикам. Главное, чтобы эта система работала. Важный момент – выход из своей зоны, всё начинается с выхода. Если удаётся первый пас, то и дальше атака идёт хорошо.

– Ранее вы говорили про активный прессинг, который ввёл Гатиятулин. Как это проявляется на практике?

– Опять же – в первую очередь смотрим на выход из зоны. Дальше оказываем давление на соперника. Важно, чтобы все на 100% отдавались игре, вне зависимости от того, с шайбой мы сейчас или нет. Поэтому и защищаться надо стараться повыше. Мы же не хотим много времени проводить у себя в зоне. Даём 7-10 секунд, не больше, а затем включаем прессинг.

– Вспоминается тут же ваш гол «Ладе» в прошлом сезоне, когда вы так удачно вышли из зоны, что никого не заметили вплоть до ворот соперника.

– Ха-ха, видимо, мне надо чаще получать передачи от вратаря. Тот гол я забил с передачи Тимура Билялова.

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– Хорошо, но, когда смотришь на ваши выдающиеся способности в атаке, не перестаёшь удивляться, почему всё-таки выбрали позицию защитника?

– Я играл нападающего до 16 лет, а потом один из защитников в команде получил травму, поэтому я попросился играть в защите. Хотел помочь команде, и мне было интересно. И вот с тех пор я, можно сказать, «застрял» в защите, но мне нравится читать игру с этой позиции, разгонять атаку, быть активным по всей площадке.

«Каждый раз, когда «Ак Барс» играет с Уфой — это что-то особенное»

– Интересно узнать ваше мнение о КХЛ. К примеру, вас сильно удивило появление в лиге Евгения Кузнецова?

– Очевидно, это очень круто для лиги. Например, когда я был маленьким, видел, как он забивает в НХЛ. А теперь он играет в моём же чемпионате. Это привлекает внимание, новых зрителей. Здорово, что игроки с именами переходят в КХЛ.

– Против кого в лиге вам было труднее всего играть?

– Не знаю, может быть, с некоторыми ребятами из нашей команды на тренировках. Без шуток, я бы сказал так, с нашей командой. У нас очень серьёзные нападающие, против них трудно защищаться.

– Какой матч вам запомнился больше всего?

– «Зелёное дерби»! Каждый раз, когда мы играем с Уфой – это что-то особенное. Мне нравится вся эта напряжённая атмосфера дерби. Я вижу и чувствую, как эти матчи важны для руководства команды, местных ребят, болельщиков, для игроков «Салавата Юлаева». Это мои любимые игры. Наверное, по атмосфере и накалу — это как матчи США и Канады. Одно удовольствие смотреть на трибуны, на болельщиков.

Митчелл Миллер в матче с «Салаватом Юлаевым» Фото: photo.khl.ru

– Отыграв год в лиге, как оцените её уровень?

– Хоккей в КХЛ отличается от любой другой лиги, где я играл прежде. У каждой лиги есть свои аспекты, но я бы сказал, что уровень здесь точно высокий. Чувствуется, что каждый игрок, который выходит на площадку – умелый, опытный хоккеист.

– Пару недель назад в СМИ писали об интересе к вам со стороны СКА. Как вы отреагировали на такую новость?

– На самом деле, я даже не знал об этом. Не видел новостей, пока ребята в команде мне не показали. Но могу точно сказать, что всё это неправда, это всё типичные хоккейные слухи. Я здесь уже второй сезон и вижу своё будущее именно в Казани.

– То есть чувствуете себя комфортно в «Ак Барсе»?

– Абсолютно точно. Каждый человек в коллективе, клубе, вокруг него помогает мне чувствовать себя очень комфортно. Условия замечательные, так что я бы с удовольствием остался здесь. Клуб создаёт все условия – лёд, сауна, баня, специальные тренажёры, разминочный зал. Массажисты, специалисты, которые помогут с амуницией. На базе есть всё, что нужно, так что нам остаётся только сфокусироваться на хоккее.

«Часто тусуемся с Яшкиным и Петаном — каждый вечер вместе ходим на ужин»

– Прошлым летом в клубе прошли серьёзные изменения – команду покинули многие лидеры. Вас удивили кадровые перестановки?

– Это часть нашей работы. Играя в хоккей, ты никогда не можешь знать, что будет завтра, никто не в безопасности в этом плане. Для себя в голове я «переезжаю» каждый год и готов буду работать со всеми, на случай возможного обмена, чтобы он не стал тяжёлой новостью.

– Среди новичков был, например, канадец Ник Петан. Вздохнули с облегчением, когда узнали, что в клуб пришёл ещё один англоязычный игрок?

– Конечно, это всегда здорово. Я не знал Ника до этого сезона, но мы очень сблизились за это время. Как минимум удобно, что всегда есть, с кем вместе сходить на ужин, поболтать. Можно сказать, что мы друзья, много общаемся, помогаем друг другу, он что-то спросит у меня, я – у него. Всегда приятно иметь рядом ещё одного канадца или американца.

– А с кем, кроме Петана, больше всего времени проводите?

– С Димой Яшкиным. У нас образовалась такая тройка, мы часто тусуемся вместе с Димой и Ником. На ужин вместе ходим почти каждый вечер, у нас много общих тем. Всё-таки у Яшкина тоже очень хороший, свободный английский. Кроме того, он свободно владеет и русским, и английским, так что тем самым выручает нас с Ником, помогает с переводом. Так что Ник и Дима – самые близкие для меня ребята.

Ник Петан и Дмитрий Яшкин Фото: photo.khl.ru

– Дмитрий и чешский знает. Не думаете, глядя на него, начать учить русский? В интервью по приезде в Казань грозились…

– Я хочу, пытаюсь, но это всё так медленно идёт у меня. Поймите правильно, для американца это действительно сложный язык. К тому же все вокруг говорят слишком быстро, я не успеваю ничего запомнить. Но надеюсь, что успею освоить русский за время игры в России, уезжать пока не собираюсь.

– Окей, а какие-то татарские слова успели выучить? Хотя бы одно или два.

– Ноль, к сожалению, ноль. Опять же, все говорят очень быстро. Татарский ещё сложнее, хотя одно слово вспомню – чак-чак.

– Понравилась татарская кухня?

– Мне больше всего понравились треугольники. Обожаю их. Попробовал и чак-чак. Необычно и вкусно. Ещё борщ нравится, но это уже русская кухня.

– Татарские песни из раздевалки не запомнили? В прошлом сезоне вы для пресс-службы клуба даже давали оценки клипам татарской эстрады.

– У нас в раздевалке много разных песен играет, много русских и татарских. Много американских тоже. Какие-то две татарские часто играют, но я не запомнил их названия.

– В целом в бытовом плане полностью адаптировались к жизни в Казани?

– Это очень современный, комфортный город, здесь есть всё для жизни. Я знаю теперь много хороших мест, так что сейчас точно чувствую себя здесь своим.

«Хочу сходить на концерт Тейлор Свифт, но один билет – $ 12 тыс.»

– Что вас шокировало, когда впервые оказались в России и Татарстане?

– Трудно сказать. Я скорее не знал, что ждать, всё-таки никогда раньше не был в России. Но всё отлично. Казань прекрасна, вообще здесь много красивых городов. Сочи, Москва, Санкт-Петербург. Не думаю, что за этот год меня что-то по-настоящему шокировало.

– И всё-таки в США много стереотипов касательно России. Неужели до вас они не доходили?

– У нас и правда многие думают, что в России все вокруг пьют водку 24/7. Но это нормально, всегда существуют стереотипы, не надо просто обращать на них внимания. В России также могут быть стереотипы об американцах.

– Чем занимаетесь в свободное время? Опишите свой идеальный выходной.

– Он должен начинаться с хорошего завтрака. Потом стараемся с ребятами сходить в баню, я люблю баню. Потом – сходить перекусить в новое место. Возможно, просто погулять по городу, по новым улицам. Летом ездили как-то поиграть в гольф недалеко от Казани. Бывает, что просто соберёмся потусоваться с ребятами, проведём время вместе на природе.

– А если спокойный отдых? Есть любимый фильм или сериал?

– «Внешние отмели». Мой любимый приключенческий сериал. Могу посмотреть YouTube. Смотрю, что попадается, много видео о гольфе смотрю. Или вот ролики MrBeast. Смотрел его видео вместе с Криштиану Роналду.

– Любимая музыка? Давайте попробуем составить ваш фирменный плейлист.

– Кантри-музыка. Я определённо человек кантри. Не думаю, что этот стиль развит в России, он тут не очень популярен, но дома я слушаю много кантри.

– Три топ-исполнителя?

– Назову их: Морган Уоллен, Мак Миллер и Тейлор Свифт.

– Свифт сейчас на пике популярности. Были на её концерте?

– Нет, хотя хотел. Но это слишком дорого! В США один билет – по $ 12 тыс. Не сказал бы, что это прямо моя мечта, но как-нибудь попасть было бы здорово. Хочется увидеть Тейлор вживую.

– Что насчёт книг? Есть любимые авторы?

– Не горжусь этим, но давно не брал в руки книг. Мало читаю. Понимаю, это плохо, думаю, мне стоит выделить на это время.

Митчелл Миллер Фото: photo.khl.ru

«Не уверен, что у меня ещё будет шанс попасть в НХЛ»

– Вспоминая историю с судом по делу о буллинге в школе, вы сказали, что этот эпизод будет всегда преследовать вас по жизни – по крайней мере, сидеть внутри. Так и не удалось отогнать эти мысли?

– В последнее время я старался об этом не думать. Попытался сосредоточиться на хоккее.

– Новых юридических проблем за этот год не возникло?

– Нет, сейчас всё в порядке.

– Когда вам пришлось на время уйти из хоккея, вы работали вместе с братом в его фирме по ландшафтному дизайну. Как далеко удалось продвинуться в этом деле?

– Честно говоря, я просто старался хоть какую-то пользу принести, делал всё, что мне поручат. Это помогло мне отвлечься, занять себя. Проводил время с братом, получил от этого удовольствие.

– Когда-нибудь думали, чем ещё могли бы заняться, если бы не хоккей?

– Все наверняка задумываются, мне тем более в моей ситуации пришлось это делать. Наверное, какой-то бизнес, было несколько задумок. Возможно, недвижимость, что-то в этой области. Ещё мне нравится играть в гольф, но вряд ли это была бы профессиональная карьера. Скорее, я найду время, чтобы развиваться в любительском гольфе. В конце концов, работа всегда найдётся, я всегда могу пойти тренировать детишек. Мне это нравится.

– Как думаете, у вас ещё будет шанс попасть в НХЛ?

– Честно говоря, не совсем уверен. Я просто стараюсь сейчас развиваться как хоккеист, двигаться день за днём и наслаждаться игрой за «Ак Барс». Впереди у меня ещё год контракта, а потом, однажды, может быть… Но не всё же зависит от меня. Надеюсь, я ещё смогу вернуться в США, но если нет, то буду наслаждаться своей игрой в КХЛ.

– И всё-таки выйти на лёд в матче НХЛ – это же наверняка детская мечта?

– Разумеется. Ради этого и вставал по утрам.

«Отец приезжал в Казань и лично убедился, как я тут устроился»

– Думаете про национальную команду? У вас могут быть шансы получить приглашение, с учётом всех обстоятельств?

– Возможно. Мне было бы очень интересно сыграть за сборную США. Посмотрим, как всё будет складываться.

– Многие иностранные игроки сейчас сталкиваются с давлением, когда принимают решение подписать контракт с российским клубом. Вы сталкивались с негативной реакцией?

– Честно говоря, нет. Но я и не особо много времени провожу в соцсетях, не читаю комментарии. Стараюсь просто наслаждаться игрой. Внутри коллектива многое воспринимается иначе, чем снаружи.

– Как отреагировала на новость о переезде в Казань семья?

– Я сразу же отписался в семейный чат. Написал, что буду играть в России, в Казани. В семье все были рады, что я снова буду играть в хорошей лиге. Родные поддерживали меня, пока развивалась вся эта ситуация с моим отстранением, поддержали и в решении играть в КХЛ. Недавно в Татарстан прилетал мой отец. Мы с ним погуляли по городу, я ему показал, как у нас здесь всё устроено. Он убедился лично, что мне здесь хорошо, теперь спокоен.

– Куда успели сходить с отцом?

– Мы просто гуляли, смотрели основные достопримечательности, церкви, мечети, арену. Общались, хорошо провели вместе время. Для него было главным увидеть, как я здесь живу.

– При этом вы уже нашли для себя любимые места в городе?

– Мне нравится набережная Казани, особенно ночью. Смотровая площадка, с которой видно большие церкви, центральные улицы. И казанские рестораны.

– Кто выбирает куда идти – вы, Яшкин или Петан?

– А мы чередуемся каждый ужин.