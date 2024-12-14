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Топ открытий сезона-2024/2025 НХЛ, кто удивил на старте сезона НХЛ, игроки Вашингтона Протас и Макмайкл, Дорофеев, Нечас, Миддлтон

Наследники Овечкина, чудо-россиянин и неожиданная звезда. 11 главных открытий сезона НХЛ
Владимир Лаевский
11 главных открытий сезона НХЛ
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Только новые лица, никаких «заезженных» кандидатур.

Позади уже треть регулярного чемпионата НХЛ — а это значит, что пора подводить промежуточные итоги. Как это обычно и случается, некоторые хоккеисты разочаровали, кто-то оправдал ожидания, а кто-то удивил.

В этот раз хочется обратить внимание на последних. На тех, кто стал настоящим открытием сезона-2024/2025.

Мы составили список из 11 главных «удивленцев», которые успели зарекомендовать себя в этом году яркой игрой, надёжным выступлением или уверенностью, ведущей команду вперёд. Мы не брали тех, кто проводит первый сезон — для них есть отдельная категория. Кроме того, в рейтинг не попали суперзвёзды — те, кто уже когда-то доказал свой уровень и, в последние годы «сдав», в этом году показывают прежний хоккей.

Только открытия, только новые лица. Кто же успел удивить в сезоне-2024/2025?

Коннор Макмайкл, н. «Вашингтона»

26 (15+11) очков, 28 матчей, «+10»

С сезона-2021/2022 «Вашингтон» подводил Макмайкла к основе, но нападающий никак не мог показать достойную результативность. Только в этом году Коннор начал оправдывать ожидания, которые на него навешивали в течение нескольких лет. 24-летний канадец стал одним из лидеров «столичных» и даже делит звание лучшего снайпера с Александром Овечкиным. Макмайкл заметно вырос с точки зрения как лидерских качеств, так и общей статистики. В прошлом сезоне Коннор набрал 33 (18+15) очка за 80 матчей, а в этом уже имеет на своём счету 26 (15+11) очков всего за 28 встреч. А прошла только треть чемпионата!

Коннор Макмайкл, Алексей Протас и Расмус Сандин

Коннор Макмайкл, Алексей Протас и Расмус Сандин

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Алексей Протас, н. «Вашингтона»

26 (11+15) очков, 27 матчей, «+14»

Похожая ситуация и с Протасом. Белорусский нападающий, как и канадец, получал шансы и прежде — играл даже в первом звене с Ови. Да вот выйти на новый уровень никак не получалось. А в этом сезоне — вышло! Алексей застолбил за собой место в первом звене и расцвёл вместе с Овечкиным. Протас уже набрал 26 (11+15) очков — и практически повторил свой личный рекорд в НХЛ! В прошлом году форвард оформил 29 (6+23) очков за 78 матчей.

А ещё Алексей стал настоящей угрозой при игре в равных составах. Форвард забил 10 голов — больше, чем, например, Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс, а также набрал 25 очков — больше, чем у Артемия Панарина и Сидни Кросби. Очевидный прогресс!

Мартин Нечас, н. «Каролины»

43 (14+29) очка, 28 матчей, «+5»

Чешский нападающий долгое время считался крепким и потенциально талантливым хоккеистом, однако его потолком оставалось 71 (28+43) очко в 82 матчах в сезоне-2022/2023 — приличный результат, но не более того. В прошлом году Нечас и вовсе «сдал», набрав всего 53 (24+29) очка в 77 встречах, но после заключения нового контракта в июле 2024-го Мартин расцвёл. Чех стал главной движущей силой «Каролины», и своими успехами в нынешнем сезоне «Харрикейнз» во многом обязаны именно 25-летнему форварду. За 28 матчей регулярки Нечас набрал 43 (14+29) очка и прямо сейчас находится в пятёрке лучших бомбардиров чемпионата, идя по графику на 126 очков к концу года. Теперь о Мартине можно говорить как о суперзвезде.

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Адам Годетт, н. «Оттавы»

15 (13+2) очков, 27 матчей, «+4»

Американец никогда не считался топом и даже не всегда мог заслужить место в основе своей команды. Сезон-2022/2023 Годетт и вовсе полностью провёл в АХЛ, да и в прошлом сыграл всего два матча в НХЛ — за «Сент-Луис». Впрочем, 71 (44+27) очко в 67 встречах за «Спрингфилд» привлекли внимание «Оттавы» — и «сенаторы» не прогадали. В НХЛ 28-летний нападающий начал зажигать. Вчерашний ахаэловец уже побил личный снайперский рекорд, а прямо сейчас он идёт в топ-20 голеадоров сезона. Годетт неожиданно тащит «Оттаву» — и, если «Сенаторз» в итоге пролетят мимо плей-офф, Адам станет главным лотом клуба в дедлайн.

Адам Годетт и Алекс Лаферрье

Адам Годетт и Алекс Лаферрье

Фото: Getty Images

Павел Дорофеев, н. «Вегаса»

17 (12+5) очков, 29 матчей, «-5»

Россиянин уже в прошлом сезоне застолбил за собой место в основе «Вегаса», но только в этом году наконец засверкал! Павел нашёл себя, стал железным игроком «рыцарей» и уже сыграл в каждом матче команды в нынешнем чемпионате. Дорофеев неожиданно для многих повёл «Голден Найтс» за собой — и более чем успешно. Форвард — второй снайпер «Вегаса», он также вплотную приблизился к личному рекорду результативности. В минувшей регулярке Павел забросил 13 шайб за 47 встреч — а в этой на его счету уже 12 голов! А позади лишь треть сезона.

А ещё Павел — интересный и открытый парень:
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Алекс Лаферрье, н. «Лос-Анджелеса»

22 (12+10) очка, 29 матчей, «+9»

Американский нападающий был задрафтован в 2020 году под 83-м номером, но лишь в прошлом сезоне получил возможность сыграть в НХЛ. Лаферрье набрал 23 (12+11) очка в 81 матче и оставил неоднозначные впечатления. Как бы то ни было, Алекс застолбил место в основе «Лос-Анджелеса» и в этом сезоне начал оправдывать доверие. Форвард уже повторил личный рекорд результативности, забив 12 голов, а вместе с тем стал одним из лидеров «Кингз». Лаферрье — второй снайпер и третий бомбардир команды, он не боится брать на себя ответственность и показывает Анже Копитару, что новое поколение уже тут и готово помогать «Лос-Анджелесу» здесь и сейчас.

Джейкоб Миддлтон, з. «Миннесоты»

13 (5+8) очков, 29 матчей, «+22»

Первый защитник в нашем списке представляет «Миннесоту». Джейкобу пришлось пройти долгий путь, чтобы заполучить своё место в НХЛ. Лишь в сезоне-2021/2022 Миддлтон сыграл больше 10 матчей в регулярке — тогда ему было уже 25 лет. Обмен в «Миннесоту» в ходе того чемпионата стал, вероятно, лучшим событием в жизни защитника. В минувшем сезоне канадец установил личный рекорд результативности, набрав 25 (7+18) очков в 80 матчах, но, как и вся команда, провёл провальный год — об этом же говорит его показатель полезности — «-15». Однако в этом году 28-летний Миддлтон стал оплотом обороны «дикарей». Успех «Уайлд», лидирующих в НХЛ, можно связать и с таким расцветом защитника. Не просто же так Джейкоб — лучший в лиге по показателю полезности!

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Янис Мозер, з. «Тампы»

10 (2+8) очков, 27 матчей, «+13»

Швейцарец уже в прошлом сезоне зарекомендовал себя в бедовой «Аризоне», но переход в «Тампу» помог защитнику раскрыться по-настоящему. Прямо сейчас Янис — лучший игрок обороны «молний». Да, это спорный аргумент, с учётом результативности Виктора Хедмана (25 очков в 26 встречах), но швед не всегда хорош в плане своих прямых обязанностей. А вот Мозер — очень даже хорош! Янис — второй в «Тампе» по показателю полезности и по количеству очков среди защитников. «Лайтнинг» утащили настоящий бриллиант, вокруг которого можно будет строить всю защитную линию, когда Хедман завершит карьеру.

Майкл Кесселринг, з. «Юты»

15 (4+11) очков, 29 матчей, «+10»

Американский защитник — прямое наследство, доставшееся «Юте» от «Аризоны». Дебютный сезон-2023/2024 Кесселринг провёл очень хорошо, но в «Койотс» было невозможно понять его реальный потенциал. Зато в крепкой «Юте» Майкл сразу показал, на что способен. Американец быстро застолбил за собой место второго защитника команды после Михаила Сергачёва и помогает новому клубу показывать качественный хоккей. Кесселринг — лучший игрок обороны в «Юте» по показателю полезности, а также именно по игре в защите. Но и в плане результативности Майкл семимильными шагами приближается к личным рекордам. В прошлом году он набрал 21 (5+16) очко в 65 матчах, а этом на его счету уже 15 (4+11) очков.

Майкл Кесселринг и Янис Мозер

Майкл Кесселринг и Янис Мозер

Фото: Getty Images

Энтони Столарз, в. «Торонто»

17 матчей, 9 побед, 92,7% ОБ, КН 2,15. 1 «сухарь»

Американский вратарь всю карьеру считался бэкапом — неплохим, но и не элитным. К 30 годам Столарз ни разу не сыграл в НХЛ и 30 матчей за сезон. Однако, видимо, завоевание Кубка Стэнли с «Флоридой» в прошлом году воодушевило Энтони. Голкипер перешёл в «Торонто» и засверкал. Столарз стал важной частью вратарского тандема «кленовых листьев» с Джозефом Уоллом — хотя считалось, что опытный хоккеист будет просто изредка подменять перспективного соотечественника. Кроме того, прямо сейчас Столарз — лучший вратарь НХЛ по проценту отражённых бросков и второй по коэффициенту надёжности (среди тех, кто сыграл хотя бы пять встреч). Интересно, мы получили ещё одного топового голкипера или это временная вспышка?

Лукаш Достал, в. «Анахайма»

17 матчей, 6 побед, 92% ОБ, КН 2,69. 1 «сухарь»

Пожалуй, появление чешского вратаря в этом списке не должно удивлять — всё-таки Лукаш и так считался достаточно перспективным хоккеистом. Тем не менее Достал в этом сезоне показывает какой-то сумасшедший уровень. Да, «Анахайм» прозябает на дне турнирной таблицы, занимая 30-е место, но без их 24-летнего вратаря всё было бы куда хуже. В прошлом году Лукаш показал лучшие личные результаты в НХЛ: коэффициент надёжности — 3,33, а также 90,2% отражённых бросков. Но в нынешнем сезоне Достал уже значительно превосходит их: КН 2,69 и 92% ОБ. Кроме того, Лукаш — пятый в НХЛ по проценту отражённых бросков (среди тех, кто сыграл хотя бы пять матчей). Да, несмотря на то что играет в одной из худших команд лиги! Зато это отлично демонстрирует то, насколько на самом деле чех важен для «Анахайма».

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