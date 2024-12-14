Беларусь напугала Россию, сотворив мегакамбэк! Но в овертайме исполнил Кузнецов

Соперник забил три гола за минуту, однако наша команда вырвала победу в главной встрече Кубка Первого канала.

Во второй игровой день Кубка Первого канала сборной России предстояло сыграть главный матч, фактически во встрече с Беларусью и решалась судьба главного трофея турнира, так как свои предыдущие матчи обе команды выиграли. Сборная России не испытала никаких проблем со сборной мира КХЛ, одержав победу со счётом 4:1, белорусы же справились с командой Казахстана – 3:1.

Накануне эти команды уже встречались – в урезанном формате – в финале турнира 3х3, где в упорной борьбе верх взяла Россия. Сегодняшняя игра тоже обещала быть напряжённой, кость в кость.

«Поверьте, сборная Беларуси намного более организованна по игре [чем сборная мира КХЛ]. Это понятно, они давно вместе играют. Следующая встреча будет намного сложнее для сборной России», — говорил главный тренер России Роман Ротенберг.

Он внёс только одно изменение в состав – Николай Поляков занял место Михаила Котляревского в четвёртом звене, а 13-м нападающим был заявлен Никита Коростелёв. Дмитрий Квартальнов вообще не стал ничего менять и выпустил тот же состав, что и в матче с Казахстаном.

Белорусы начали с места в карьер, активно шли в прессинг, очень цепко держались за шайбу и были максимально нацелены на ворота, бросая из любых позиций. Работы у Набокова было прилично, но он со всем справлялся.

Первый перелом в игре возник в концовке первого периода, когда Бориков поехал в штрафбокс за подножку. Уже после перерыва Сафонов открыл счёт на исходе большинства – Абрамов доставил шайбу до ворот, Соркин попытался её добить, а потом нанёс ещё один бросок из-за ворот, и нападающий «Ак Барса» с пятачка с мясом затолкал шайбу в сетку мимо щитка Кульбакова.

Следом выстрелил Кузьмин – молодой нападающий ворвался с шайбой в зону атаки, сместился в центр и бросил из-под защитника под перекладину. Григорий и в первом матче был одним из самых заметных и имел немало моментов отличиться, и сегодня проявлял много активности на льду, и вот наконец его первая шайба за сборную, да какая красивая!

Чуть позже Усов жёстко приложил Кузьмина у борта, разбив тому нос до крови. Григорий сразу отправился в раздевалку, а судьи дополнительно пересмотрели момент, но не стали выписывать удаления. Ротенберг остался недоволен этим вердиктом, но белорусы сразу же получили бесспорные две минуты за подножку, и Россия вновь вышла на большинство.

Лучший момент в эту двухминутку был у Сафонова. Он мог делать дубль, когда Абрамов нашёл его передачей у штанги, но не забил, а потом сам предоставил Беларуси шанс вернуться в игру, схватив удаление.

В меньшинстве сборная России формально выстояла, но всё же пропустила сразу после выхода пятого полевого – Андрей Стась в борьбе на пятачке пробил Набокова и сократил отставание в счёте.

Пока сборная России пыталась переварить пропущенную шайбу, белорусы соорудили ещё два гола, полностью перевернув ход встречи всего за 68 секунд! Вадим Мороз подкараулил ошибку Никишина, перехватил шайбу, когда защитник пытался выбросить её из зоны, и сравнял счёт дальним броском. А дальше Бориков исправился за удаление в первом периоде, замкнув передачу Скоренова на пятачке. Евгений Кузнецов, который должен был опекать соперника, этот момент прозевал. Что это вообще было? Мегакамбэк.

К счастью, на большее запала белорусов не хватило, а россияне всё-таки пришли в себя и после перерыва довольно быстро сравняли счёт усилиями Богдана Конюшкова. Это придало нашей команде ещё больше решимости, Россия на время перехватила инициативу, но концовку основного времени ударно провели именно белорусы. Только благодаря блестящей игре Набокова Россия дотянула до овертайма, ну а там в первой же атаке Василий Глотов вывел Евгения Кузнецова один на один с Кульбаковым, а тот исполнил так, как он умеет.

Это было волнительно, сборная Беларуси напугала Россию своим мегакамбэком, но наши не сломались и всё-таки взяли главный матч Кубка Первого канала. Дело осталось за малым – обыграть Казахстан.