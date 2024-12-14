Топ-события воскресенья: «Манчестер Сити» — «МЮ», «ПСЖ» — «Лион», хоккей, лыжи и биатлон

Насыщенное 15 декабря: Россия — Казахстан на Кубке Первого канала, УНИКС — «Пари НН» в Единой лиге и матч «Барселоны» в Примере!

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🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли «Вашингтон» кошмар «Баффало»?

Два американских клуба подходят к очной встрече с разными сериями. Команда Спенсера Карбери выиграла три последних матча, продолжая успешно справляться с отсутствием в её составе российского голеадора Александра Овечкина. В свою очередь, «Сэйбрз» уступили в восьми встречах подряд. Сумеет ли команда Линди Раффа преподнести сюрприз, подставив подножку «Вашингтону»?

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто окажется в финале Кубка НБА?

«Оклахома-Сити Тандер» довольно уверенно победила «Даллас» в четвертьфинале Кубка НБА. Этого точно нельзя сказать о «Хьюстон Рокетс» – команда из Техаса с огромным трудом обыграла «Голден Стэйт» и пробилась в полуфинал. «Молнии» и «ракеты» находятся в топе Западной конференции, что делает их противостояние вдвойне интересным. Кому же доведётся побороться за Кубок?

🏒 6:00: «Сиэтл Кракен» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько очков на сей раз наберёт Никита Кучеров?

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» выдал огненное шоу в Калгари, завершив матч с местными «Флэймз» (8:3) с шестью очками. В той встрече Никита забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач, оформив ассистентский пента-трик. Серия россиянина с набранными очками теперь составляет шесть матчей. Сможет ли Кучеров продлить её во встрече с «Сиэтлом»?

🎿 9:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 3, гонка преследования, женщины, 10 км

Интрига: сможет ли Татьяна Сорина выиграть мини-тур?

В Чусовом классическими гонками преследования завершится третий этап Кубка России, который проходит в формате мини-тура. По итогам последней гонки всё просто: кто финиширует первым, тот и выиграет весь тур. Первой на дистанцию уйдёт олимпийская чемпионка Татьяна Сорина, в 15 секундах за ней — представители молодёжной сборной Елизавета Маслакова и Арина Каличева, а чуть позади них — лидер общего зачёта Екатерина Смирнова.

🎯 10:00: Биатлон, Кубок России, этап 3, гонка преследования, мужчины, 12,5 км

Интрига: возьмёт ли Латыпов реванш у Бажина?

В спринте Эдуард Латыпов мог одержать победу, если бы не завис на последнем выстреле на стойке. Именно эта ошибка позволила Кириллу Бажину обойти Буйвола из Камышлы. Тем не менее между соперниками на финише вышел совсем маленький разрыв — 7,1 секунды. А это значит, что в пасьюте нас ждёт борьба. Возьмёт ли Латыпов реванш или всё-таки Бажину удастся оформить «золотой» дубль?

🎿 10:30: Лыжные гонки, Кубок России, этап 3, гонка преследования, мужчины, 15 км

Интрига: Большунов одержит первую победу?

У мужчин с большим преимуществом заключительную гонку начнёт Андрей Мельниченко. Он очень мощно поработал над классическим ходом и просто так почти 30-секундное преимущество отдавать не будет. Но за его спиной стартуют Илья Семиков и Александр Большунов, которые наверняка будут работать в паре. Возможно, именно в этой гонке трёхкратный олимпийский чемпион одержит первую победу в сезоне.

🎯 12:00: Биатлон, Кубок России, этап 3, гонка преследования, женщины, 10 км

Интрига: устроят ли Сливко и Шевченко очередную битву за медали?

Виктория Сливко и Наталия Шевченко начали сезон довольно неровно, поэтому мы не часто видели противостояния биатлонисток. К середине декабря обе спортсменки набрали форму и теперь борются за медали друг с другом, как и в прошлом году. В спринте сильнее оказалась Сливко, она буквально на четыре секунды опередила Шевченко. Получится ли у Наталии взять реванш в пасьюте?

🎯 13:30: Биатлон, Кубок мира, этап 2, женщины, эстафета

Интрига: немкам порам побеждать?

Женская сборная Германии не побеждала в эстафетах вот уже почти четыре года. Последний раз бундестим надевали на свои шеи золотые медали аж 19 января 2021 года. Сейчас же в лидерах КМ Франциска Пройс, и именно она способна повести за собой немок к успеху. Глядя на такую мощную Францию, другие тоже захотят побеждать. А что, если это тот самый момент прервать серию неудач?

На днях Пройс прервала и другую чёрную полосу: Франциска Пройс одержала личную победу на Кубке мира впервые с января 2019 года

🏒 14:00: «Россия 25» — Казахстан, Кубок Первого канала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: поставит ли команда Романа Ротенберга победную точку в домашнем турнире?

Сборная «Россия 25» начала Кубок Первого канала — 2024 с двух побед — над сборной мира КХЛ (3:1) и над сборной Беларуси (4:3 ОТ). Однако российская команда пока ещё не обеспечила себе победу на домашнем турнире. В заключительный день соревнования россияне сразятся с командой Казахстана. Поставят ли хозяева турнира победную точку в КПК?

🏀 14:00: УНИКС — «Пари Нижний Новгород», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: казанцы впервые в сезоне проиграют клубу не из топ-4?

Финалист Единой лиги УНИКС прошлого сезона в этом проиграл лишь клубам «большой четвёрки» – ЦСКА, «Зениту» и «Локомотиву-Кубань». В матче с номинальными аутсайдерами команда Велимира Перасовича чувствует себя отлично. На этот раз казанцам предстоит встретиться с «Пари Нижний Новгород». Подопечные Сергея Козина идут следом за УНИКСом в Единой лиге, поэтому захотят побороться за важнейшие очки. Удастся ли «Пари НН» обыграть соперника?

🎿 16:00: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 3, классический стиль, женщины, 20 км

Интрига: Йохауг опять растерзает соперниц?

Классическая разделка на 20 км — вотчина Терезе Йохауг. У норвежки в Давосе вообще нет соперниц, так как многие просто не приехали в Швейцарию: кто-то заболел, кто-то готовится к «Тур де Ски». Лишь чудо может помешать Йохауг выиграть третью подряд дистанционную гонку в текущем сезоне. Может, оно и случится — например, любительница коньковых гонок американка Джессика Диггинс превосходно пробежит классику?

🎯 16:15: Биатлон, Кубок мира, этап 2, мужчины, эстафета

Интрига: ответят ли норвежцы за обидное поражение в Финляндии?

Вторая мужская эстафета сезона пройдёт под знаком борьбы Франции и Норвегии. Первые громко уделали скандинавов в начале декабря. Дали пощёчину!.. Но ответят ли им норвежцы? Сказать сложно, ведь французы основательно подготовились к зиме: половина команды стабильно заезжает в призы и даже выигрывает. Задача для Зифгрида Мазе и его подопечных непростая. Но Норвегия может всё!

⚽️ 19:00: «Гавр» — «Страсбург», Лига 1, 15-й тур

Интрига: справится ли команда Кузяева с прямым конкурентом?

«Гавр», за который выступает россиянин Далер Кузяев, рухнул на предпоследнее место в таблице Лиги 1. Получается, сейчас команда находится в зоне прямого вылета. Правда, отставание от спасительной зоны составляет всего одно очко. В последнее время дела у «Гавра» складываются не лучшим образом — три поражения в четырёх встречах. А что «Страсбург»? Это прямой конкурент «Гавра» в борьбе за выживание. Сейчас он занимает 14-е место в таблице с отрывом от зоны прямого вылета в два очка. «Страсбург» ни разу не победил в пяти предыдущих турах чемпионата (одна ничья, четыре поражения).

Печальные новости для Далера: Стоимость российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева упала на € 2 млн

⚽️ 19:30: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как завершится первое манкунианское дерби для Аморима?

«Сити» подходит к встрече с огромными проблемами. Команда Хосепа Гвардиолы одержала всего одну победу в 10 предыдущих матчах во всех турнирах. Вы можете в это поверить? Сейчас она находится на четвёртом месте в АПЛ с отставанием от лидера турнира в восемь очков. У «Юнайтед» пока тоже не всё в порядке, несмотря на смену тренера. Две предыдущие встречи в АПЛ — два поражения. А ведь команда уже откатилась на 13-е место в таблице. В прошлом сезоне «Сити» дважды обыграл соседей в АПЛ (3:0 и 3:1), но уступил им в финале Кубка Англии (1:2).

⚽️ 22:45: «ПСЖ» — «Лион», Лига 1, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «ПСЖ» прервёт серию «Лиона» без поражений?

Матвей Сафонов предсказуемо выпал из стартового состава «ПСЖ» после ошибки в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Без него парижане дважды подряд сыграли вничью в Лиге 1, а потом разгромили «Зальцбург» (3:0) в Лиге чемпионов. «Лион», в свою очередь, одержал четыре победы подряд во всех турнирах и поднялся на пятое место в таблице Лиги 1. Он не проигрывал в чемпионате почти три месяца — с 22 сентября. «ПСЖ» лидирует в турнире, опережая ближайшего соперника на пять очков. В прошлом сезоне столичный клуб трижды победил соперника (4:1, 4:1, 2:1). Один раз — в финале Кубка Франции.

Сафонову пока остаётся радоваться локальным вещам: Фото Команда Матвея Сафонова и Усмана Дембеле выиграла тренировочный матч между игроками «ПСЖ»

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Леганес», Примера, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барселона» легко обыграет аутсайдера Примеры?

«Барселону» в последнее время сильно штормит. Так сильно, что она одержала всего одну победу в пяти предыдущих турах чемпионата Испании. Более того, каталонцы растеряли большое преимущество перед «Реалом». Теперь именно мадридский клуб лидирует в лиге по потерянным очкам. «Леганес» рубится за выживание и пока занимает четвёртое с конца место в таблице. Идеальный соперник для того, чтобы набрать три очка? Но не будем спешить, ведь «Барса» в этом сезоне проигрывала, к примеру, «Лас-Пальмасу» (1:2).