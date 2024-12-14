«Удар Тайсона, человек фактически без носа остался!» Ротенберг наехал на судей на КПК

Григорий Кузьмин ушёл со льда весь в крови и уехал в больницу, у него перелом со смещением.

Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала – 2024, обыграв команду Беларуси со счётом 4:3 ОТ. Игра была омрачена травмой нападающего Григория Кузьмина, который попал под силовой приём Ильи Усова и досрочно завершил матч. Это стало главной темой для разговора на пресс-конференции Романа Ротенберга. Главный тренер сборной жёстко раскритиковал судейство и призвал досконально разобраться в этом вопросе.

«Это был удар Тайсона, это не хоккей. Человек остался фактически без носа!»

— Хочу поблагодарить болельщиков, полные трибуны, до слёз, как люди болеют на арене. Коллеги прилетели сюда из Дубая, Абу-Даби, Турции. Сказали, здесь лучшая атмосфера, чем на любом чемпионате мира. Это лучшая арена в мире, лучше, чем в США, Канаде. Мы сделали в России самое лучшее.

Наши ребята выполнили установку, бились друг за друга. Была кровь, у нас у Кузьмина перелом со смещением, он уехал в больницу. Он долго не сыграет, хотя только набрал обороты, стал показывать яркий хоккей.

Очень жёсткая игра. Ожидали этого от сборной Беларуси, у Квартальнова команды всегда бьются на пределе. Это ключевой момент матча – нашего игрока ударили в голову, перелом со смещением, он уезжает в больницу, судьи молчат. Хоккей – мужская игра, трус не играет в хоккей, это касается и судей. Надо принимать мужские решения, если игрок уходит, он был весь в крови! Это был удар Майка Тайсона, это не хоккей, за это нужно удалять сразу. Считаю, судьи провалили игру, это моё личное мнение. Это очень плохой знак для нас, значит, у нас есть вопросы по судейству в целом. Вот в футболе разбираются, губернатор Самарской области выявил проблему, считаю, надо поддержать. Надо тоже разобраться в нашем хозяйстве по судейству, как в футболе. Я не понимаю, что происходит. Люди получают травмы, человек остался фактически без носа, когда он выйдет, мы не знаем. Точного диагноза ещё нет, дай бог вернётся ближе к плей-офф. Хорошо, что он живой, до свадьбы заживёт.

Ребята молодцы, держали удар. Соперник получил импульс, забил три гола. После второго периода серьёзно поговорили с командой, забили один гол, могли больше. В овертайме хорошо сыграли, и Глотов, и Кузнецов. Он такой гол забивал «Питтсбургу» в НХЛ, сегодня забил так сборной Беларуси. Хоккей был высочайшего уровня, Беларусь сыграла феноменально. Очень сильная команда. Все их ребята – лидеры команд КХЛ. Очень важная для нас победа.

— Что сказали судьи, почему не было штрафа?

— Может, не ту видеокассету передали? Не уверен, что они могли бы этот эпизод по-другому разобрать. Там нет второго мнения, это чистейший удар в голову. Они сказали: «Спасибо за ваш вопрос, переходим к следующему». Больше ничего не сказали.

«Может, надо было взять тайм-аут. Так быстро всё происходило, не ожидал»

— Какие эмоции были, когда белорусы забили три гола за 68 секунд?

— Хоккей – это стихия. Понимаю, что каждая секунда важна, как и в жизни. Может произойти всё что угодно, нет подготовленных сценариев, это не кино и не театр. Такие игры поднимают рейтинг хоккея.

Да, бывают ситуации, когда за 68 секунд забивают три гола. Надо правильно реагировать. Я в таких ситуациях в плей-офф КХЛ часто брал тайм-аут. Задним умом всегда умнее, может, надо было сделать это при счёте 2:2, но так всё быстро происходило, честно, не ожидал.

Беларусь поменяла тактику, взяла себе на вооружение наши козыри и пошла в давление впятером. Наши ребята к этому не привыкли, но тем интереснее. Были ошибки при выходе из зоны под давлением, мы это разберём. Завтра будем сильнее, главное – мы победили.

— Не мелькнула мысль поменять Набокова после третьей шайбы?

— Не было вины вратаря вообще, это лучший вратарь КХЛ. Я в нём на 100% уверен, он заслуженно первый номер сборной. Всегда вопрос, кто дал бросить.

— Вы разбили армейскую тройку в сборной, почему?

— Мы всегда ищем баланс. Эту тройку создали мы на прошлом КПК. Но игра в клубе и сборной — это разные вещи, другой уровень хоккея. В третьем периоде Руслан выходил уже с краю и здорово сыграл в этом сочетании. Мог быть героем этой встречи, просто чуть-чуть не попал в щёлочку. У нас все на своих местах, но игра вносит коррективы. Работаем по ситуации. Но я считаю, все звенья себя оправдывают, об этом говорит результат сборной России.

— Что нужно, чтобы установить рекорд по закрытым помещениям как сборная России?

— Как сборная России мы уже установили рекорд, но на мировом уровне — ещё нет. А на уровне сборных у нас уже есть рекорд на крытых аренах.

— В следующей игре могут быть изменения в составе?

— Ещё не обсуждали состав. Моё мнение простое, у нас были тяжелейшие две игры. Сегодня мы видели, что ребята где-то эмоционально отдали много эмоций в прошлом матче. Моё мнение, что завтра надо выставлять максимально сильный состав, чтобы закрепить успех. Мы ещё ничего не выиграли, а на финал выходят самые сильные игроки. Никаких экспериментов здесь быть не может.