Капризов взял реванш у Мичкова! У Кирилла ювелирный гол и дубль, Матвей «ограбил» партнёра

Полтора месяца назад Кирилл Капризов и Матвей Мичков впервые пересеклись на льду арены Национальной хоккейной лиги. В конце октября их «Миннесота Уайлд» и «Филадельфия Флайерз» соответственно выдали настоящий матч-концерт с изобилием заброшенных шайб. В общей сложности две американские команды забили 12 голов, и «лётчики» одержали домашнюю победу со счётом 7:5. 20-летний Мичков завершил ту игру с 2 (1+1) очками, тогда как 27-летний Капризов отметился ассистентским дублем.

В середине ноября «Филадельфия» нанесла ответный визит в гости, приехав в Сент-Пол на домашнюю арену «Миннесоты». Тон встрече задало блестящее спасение в исполнении главного ветерана НХЛ Марка-Андре Флёри. 40-летний канадец сегодня занял место на последнем рубеже «Уайлд», дав отдохнуть безоговорочному первому номеру команды шведу Филипу Густавссону.

И уже на восьмой минуте матча Флёри показал, что по-прежнему в состоянии проводить встречи на самом высоком уровне, не дав отличиться Трэвису Конечны. 27-летний форвард обязан был открывать счёт в матче, но угодил в ловушку Флёри. Кто-то из скептиков может сказать, что это Конечны умудрился попасть в ловушку голкипера, а кто-то будет утверждать, что это Марк-Андре на опыте и на мастерстве поместил ловушку точно туда, куда и произвёл бросок нападающий. Как бы то ни было, но канадский голкипер в этом игровом моменте совершил эффектный сейв, не позволив «Флайерз» выйти вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следом отношения выяснили силовые форварды соперников – в середине первого периода в кулачном противостоянии сошлись нападающий хозяев Маркус Фолиньо и форвард гостей Гарнет Хэтэуэй. По итогам инцидента оба хоккеиста получили по большому штрафу за драку, отправившись в штрафной бокс на пять минут. Именно оттуда Фолиньо и Хэтэуэй и увидели первый гол в этом матче.

19-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ на свой счёт записал российский лидер «Миннесоты» Капризов. Воспитанник новокузнецкого хоккея отметился ювелирным попаданием в ворота Самуэля Эрссона. Шведский голкипер оставил не самое большое пространство между своим шлемом и ближней штангой, которым тем не менее и воспользовался российский мастер. Капризов подстроился под шайбу, которая отскочила к нему от борта, и в касание переправил её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Капризов в 29-й раз за карьеру в НХЛ помог «Уайлд» открыть счёт в матче. По этому показателю Кирилл продолжает оставаться на четвёртом месте в истории клуба, но его отставание от словака Мариана Габорика теперь составляет всего один подобный гол. Чаще первые голы во встречах за «Миннесоту» забивали только американец Зак Паризе (40) и финн Микко Койву (32).

Во втором периоде чёрная полоса продолжила преследовать Конечны. Сегодня канадский форвард словно побывал на острове невезения. На этот раз казалось, что Трэвис гарантированно отправляет шайбу в пустые ворота, и даже великолепный Флёри уже не мог ему помешать, но в последний момент на её пути выросла клюшка Мичкова. Можно только догадываться, зачем россиянин в принципе решил вмешаться в данный игровой эпизод, но именно его клюшка и не позволила отличиться Конечны. Шайба угодила в клюшку россиянина и, ударившись о неё, улетела восвояси.

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А вот «Миннесота» своим шансом воспользовалась на все 100%. Американский защитник Брок Фэйбер запустил в прорыв соотечественника Мэтта Болди, который выкатился на рандеву с Эрссоном и реализовал момент, набрав 200-е очко за карьеру в НХЛ.

Примечательно, что 23-летнему Болди хватило 233 матчей, чтобы добраться до этой отметки, что является вторым результатом в истории «Миннесоты». Быстрее среди игроков «Уайлд» это сделал лишь Капризов, в своё время уложившийся за 169 встреч. Напомним, оба хоккеиста в НХЛ на данный момент играли исключительно за «дикарей».

Таким образом, «Уайлд» установили преимущество в две шайбы и в дальнейшем хладнокровно довели игру до домашней победы, взяв реванш за поражение полуторамесячной давности. Окончательно же все вопросы о победителе встречи снял отличившийся в середине третьего периода австриец Марко Росси. В концовке защитник «Флайерз» Трэвис Санхайм лишил Флёри матча «на ноль», а заодно Капризова – победной шайбы, но на исходе встречи гол канадского хоккеиста уже не отразился.

Точку же в игре поставил оформивший дубль Капризов. Кирилл поразил пустые ворота и достиг отметки в 20 голов в нынешнем сезоне НХЛ. В активе россиянина теперь 45 (20+25) очков в регулярном чемпионате, и он вновь вернулся на второе место в гонке бомбардиров, опередив нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова (44). Впрочем, форварду «Лайтнинг» свой матч в этом игровом дне ещё только предстоит провести.