Овечкин на пороге возвращения! Но «Вашингтон» не страдает в его отсутствие и разрывает НХЛ

Дела у «Вашингтона» и «Баффало» идут прямо противоположным образом – «столичные» ставят рекорды, идут в лидерах конференции, а «клинки» переживают самый тяжёлый период в нынешнем чемпионате, проиграв уже восемь матчей подряд.

Но счёт открыли именно гости – Маклауд прострелил в сторону ворот и шайба после двух рикошетов заползла под щитки Томпсону. Да, шайба слегка курьёзная, но вряд ли это как-то заботило «Сэйбрз». «Вашингтон» много раз демонстрировал в этом сезоне, как стойко он переносит любые виды трудностей, так же случилось и на этот раз – Том Уилсон захватил пятак соперника и дважды реализовал большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но после второй заброшенной шайбы «Кэпиталз» вновь пришлось потерпеть, сначала Кулих сравнял счёт, а потом Так и Бенсон имели превосходные возможности вывести гостей вперёд, но Томпсон этого не допустил.

Третий период был плотным, но чаша весов была склонена в сторону хозяев после шикарной передачи Карлсона и не менее хитрого завершения Строума. Джон исполнил в лучших традициях праймового Де Брёйне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Точку поставил Чикран, поразив уже пустые ворота. 4:2 – «Вашингтон» одержал четвёртую победу подряд и вновь возглавил Восточную конференцию. «Столичные» в отсутствие своего капитана набрали очки в 9 из 11 матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Несколько слов стоит сказать и про Овечкина. Александр уже начал тренироваться с командой и, вероятно, очень скоро выйдет на лёд. Партнёры Ови этому факту особенно рады. Например, Том Уилсон сказал: «Как я уже сказал, легенда вернулась! Нельзя воспринимать как должное, что он рядом».

Многим тренерам бывает тяжело встраивать какого-либо игрока в отлаженную систему, но Спенсеру Карбери это не грозит, так как тренер «Вашингтона» очень хорошо научился использовать имеющиеся у него ресурсы.