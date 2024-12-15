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Вашингтон — Баффало — 4:2, обзор матча, Овечкин начал тренировки с командой, видео

Овечкин на пороге возвращения! Но «Вашингтон» не страдает в его отсутствие и разрывает НХЛ
Максим Макаров
«Вашингтон» разрывает НХЛ
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«Столичные» одержали очередную победу и вновь возглавили Восток.

Дела у «Вашингтона» и «Баффало» идут прямо противоположным образом – «столичные» ставят рекорды, идут в лидерах конференции, а «клинки» переживают самый тяжёлый период в нынешнем чемпионате, проиграв уже восемь матчей подряд.

Но счёт открыли именно гости – Маклауд прострелил в сторону ворот и шайба после двух рикошетов заползла под щитки Томпсону. Да, шайба слегка курьёзная, но вряд ли это как-то заботило «Сэйбрз». «Вашингтон» много раз демонстрировал в этом сезоне, как стойко он переносит любые виды трудностей, так же случилось и на этот раз – Том Уилсон захватил пятак соперника и дважды реализовал большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но после второй заброшенной шайбы «Кэпиталз» вновь пришлось потерпеть, сначала Кулих сравнял счёт, а потом Так и Бенсон имели превосходные возможности вывести гостей вперёд, но Томпсон этого не допустил.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Гринвей, Маклауд) – 01:36     1:1 Уилсон – 17:09 (pp)     2:1 Уилсон (Чикран) – 25:11 (pp)     2:2 Кулих (Байрэм, Томпсон) – 27:24     3:2 Строум (Карлсон, Рэддиш) – 51:05     4:2 Чикран (Карлсон, Дюбуа) – 58:30    

Третий период был плотным, но чаша весов была склонена в сторону хозяев после шикарной передачи Карлсона и не менее хитрого завершения Строума. Джон исполнил в лучших традициях праймового Де Брёйне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Точку поставил Чикран, поразив уже пустые ворота. 4:2 – «Вашингтон» одержал четвёртую победу подряд и вновь возглавил Восточную конференцию. «Столичные» в отсутствие своего капитана набрали очки в 9 из 11 матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Несколько слов стоит сказать и про Овечкина. Александр уже начал тренироваться с командой и, вероятно, очень скоро выйдет на лёд. Партнёры Ови этому факту особенно рады. Например, Том Уилсон сказал: «Как я уже сказал, легенда вернулась! Нельзя воспринимать как должное, что он рядом».

Многим тренерам бывает тяжело встраивать какого-либо игрока в отлаженную систему, но Спенсеру Карбери это не грозит, так как тренер «Вашингтона» очень хорошо научился использовать имеющиеся у него ресурсы.

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