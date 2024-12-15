«Мемы с Жириновским? Уже не реагирую». Интервью с нападающим сборной России

Одним из лучших игроков Кубка Первого канала в составе сборной России можно смело назвать Илью Сафонова. Нападающий «Ак Барса» забросил и сборной мира КХЛ, и сборной Беларуси, но, кроме того, Сафонов выполнял в каждой игре огромное количество важной черновой работы и постоянно создавал опасность у ворот соперника.

Даже удивительно наблюдать за такой уверенной игрой Ильи на фоне не самого удачного пока что сезона в КХЛ. В интервью «Чемпионату» Сафонов поделился своими эмоциями от турнира, рассказал о вероятных причинах низкой результативности в клубе, вспомнил игру под руководством Дмитрия Квартальнова, а также ответил на вопрос про набивший оскомину мем «Сафонов, на кассу». В Санкт-Петербурге болельщики даже сделали соответствующий плакат, что вызвало у хоккеиста искреннюю улыбку.

«Столько кубков завоёвано на «Татнефть-Арене» — она всегда будет в истории клуба»

– Какие у вас впечатления от игры в сборной?

– Всё нормально. Хорошая команда, хороший коллектив. У нас хорошая такая, сплочённая команда получилась. Отлично чувствуем друг друга, всё прекрасно. Всегда приятно играть за сборную.

– У вас отличная результативность на этом турнире, идёте по графику даже лучше, чем в клубе. За счёт чего получается так удачно выступать?

– В клубе у меня немного не задалось начало сезона, но вот в последних играх перед вызовом в сборную начал наконец-то набирать очки так, как должен, так, как я могу это делать. Больше начал помогать команде результативными действиями. В сборной также стараюсь, работаю. В каждой смене стараюсь выжимать из себя максимум полностью, чтобы помочь команде и победить.

– Основа состава — игроки СКА. Вы единственный представитель «Ак Барса» в сборной, насколько сложно было вливаться в коллектив?

– В целом не очень сложно, со многими ребятами давно уже был знаком. Не первый раз всё-таки вызываюсь в сборную, очень хорошо общаюсь с Маратом Хайруллиным, с Александром Никишиным. Поэтому сложностей в общении не возникало, чужим себя не чувствовал.

– С Маратом Хайруллиным у вас ещё татарстанские связи?

– Честно говоря, даже не помню, когда и где мы познакомились. Наверное, уже в сборной, когда первый раз меня вызвали в команду, меня поселили несколько лет назад с ним, тогда и начали общаться. Потом вместе с ним сборы проходили, так с тех пор понемногу и общаемся, когда есть время.

– Как вам «СКА Арена»? Атмосфера на трибунах?

– Арена огромная, никогда на таких прежде не играл. Самая большая была, наверное, «G-Drive Арена» в Омске. Приятно играть на таких больших стадионах, здорово, что построили такую арену. Главное теперь, чтобы на неё собирались зрители, было побольше болельщиков, привлекали внимание к хоккею. Тем более все условия созданы, думаю, что им на такой арене смотреть хоккей тоже гораздо приятнее и интереснее.

– Не завидуете Петербургу? В стране бум новых арен – строят в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, недавно открыли в Омске и Новосибирске, теперь – в Санкт-Петербурге…

– Если говорить про «Торпедо», то там всё-таки чуть-чуть постарше арена, наверное, уже пора было новую строить. В Екатеринбурге точно намного старше, чем у нас в Казани. Наверное, было бы здорово и в Казани построить, но это всё не от меня же зависит. У нас отличная арена, уютная, домашняя такая. В любом случае одна из лучших в стране по атмосфере, со своей историей. Всё-таки столько кубков именно на этой арене было завоёвано нашей командой, она всегда будет в истории клуба.

– И всё-таки практически каждый матч аншлаги. Не вырос ли клуб из «Татнефть-Арены»?

– Людей много приходит, это здорово. Возможно, и правда стоит задуматься о новой арене, с большей вместимостью, но это ведь не мне всё решать. Если даже я сейчас скажу, что срочно нужна новая арена – вряд ли меня сразу же послушают. В Казани, в Татарстане в целом очень любят хоккей, болеют всей душой, переживают. Поэтому я считаю, что для города появление новой арены – это будет очень хорошо.

Илья Сафонов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Был удивлён увидеть Горбенко на скамейке — увидел на раскатке и сразу же улыбнулся»

– В четверг вы играли против своих одноклубников – Дмитрия Яшкина и Ника Петана. Не ловили себя на странных мыслях?

– Это нормальный, рабочий момент. Понятное дело, в клубе у нас тёплые, дружеские отношения. Но здесь другое дело, игры за сборную. Всё равно уровень крайне высокий, задачи другие, мы по разные стороны. Как бы мы хорошо ни общались, это не значит, что если видишь своих одноклубников на площадке, то нужно что-то им прощать, как-то снисходительнее к ним относиться, проще играть. Такого быть не может, мы играем за сборную, и надо показывать свой лучший хоккей.

– Удалось после игры пообщаться с Яшкиным или Петаном?

– Да нет, что вы. Где время найти? Вечерняя игра, переоделись сразу после игры и поехали в отель отдыхать. Спать и восстанавливаться.

– В матче с командой Беларуси вы играли против команды Дмитрия Квартальнова. Всплывали личные воспоминания о работе с ним?

– Разумеется, их целое море. Это человек, который сильно повлиял на мою карьеру, тренер, с которым я зашёл в КХЛ, который мне доверял. Многое дал, развивал, помогал. Был удивлён увидеть Игоря Юрьевича Горбенко на скамейке, слышал до этого, что его уволили из клуба ВХЛ, где он ранее работал. И тут увидел его на раскатке, сразу же улыбнулся. Не знаю, заметил он меня или нет, но, если будет возможность – всегда буду рад пообщаться.

Илья Сафонов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

– Как в целом оцените свой текущий сезон? Как понял, не совсем довольны как минимум его началом.

– На старте турнира многое не получалось, действительно. Старался, работал. Много переживаний было по этому поводу. Чувствовал, что тренерский штаб мне доверяет, даёт играть, даёт возможность проявить себя. А результат… Он был совсем не тот, на который я рассчитывал и которого от меня наверняка тогда ждали.

Не показывал то, на что способен, не выдавал тот хоккей, который хотел. Сейчас, дай бог, нащупал наконец-то «свой» хоккей. Нащупываю потихонечку свою игру, вместе с ней приходит и уверенность в себе. Дальше идёт результативность, тьфу-тьфу, пусть всё так и продолжается. Надеюсь, что буду оправдывать доверие к себе, и, самое главное, буду получать удовольствие от хоккея, от самой игры. Буду кайфовать. Когда мало что получается, тогда начинаешь закапываться, всё больше нервничать. И это замкнутый круг, только хуже всё становится.

«При Гатиятулине «Ак Барс» старается больше играть с шайбой и действовать впереди»

– Личные неудачи на старте сезона могли быть связаны с адаптацией к хоккею Гатиятулина?

– Не сказал бы. Хоккей у нас теперь чуть-чуть поменялся, но не настолько всё-таки, чтобы так долго буксовать. Сначала, наверное, не пошло, были первые проблемы, не настолько серьёзные, но я сам себя закапывал. В итоге закопал себя эмоционально, был в психологической яме.

– И всё-таки как оцените изменения в тактике «Ак Барса» при Анваре Гатиятулине? Много говорят, что команда стала более скоростная и агрессивная в атаке.

– Побыстрее начали переходить из атаки в оборону, активнее стараемся играть в давление. Стараемся больше играть с шайбой, больше действовать впереди. Наверное, это и правда можно отметить.

– Сезон для «Ак Барса» идёт скорее позитивно? Третье место на Востоке, длительные серии побед, хорошая статистика в различных показателях.

– Третье место – неплохо, но всё-таки претензии у нас другие, мы смотрим чуть выше. Я считаю, что нам точно есть куда и как ещё прибавлять. До плей-офф у нас ещё будет время поменять что-то в своей игре. Надеюсь, что мы отточим все нюансы в своей игре, отшлифуем все нюансы и к матчам на вылет подойдём в оптимальной форме.

– Ставите перед собой на сезон личные бомбардирские или снайперские цели? Или все мысли только о командном результате?

– Нет, конечно, имеются и свои личные моменты, но давайте они лучше останутся при мне. А так, разумеется, весь фокус внимания — на командную победу. Помогать коллективу, быть полезным. У нас одна цель, все её знают. Цель – победить, выиграть Кубок Гагарина, как в целом и в любом сезоне. Так что главное – приносить результат и взять кубок.

– Болельщики часто генерировали шутки про вас, вспоминая видео с Владимиром Жириновским и его помощником. Где Жириновский говорит: «Сафонов, оплатить. Сафонов, на кассу». Как вы к ним относитесь?

– В целом нормально. Ничего такого в этом нет. Первое время смеялся и сам, сейчас уже вошло в привычку, не реагирую. Я сильно эту шутку не распространяю, не использую, но, если болельщики выкладывают – никаких проблем. Приятно, что хотя бы так запомнили меня. Однако в идеале, конечно, хотелось бы запоминаться голами. Результатом. Но обид никаких нет, ничего плохого в этой шутке нет.