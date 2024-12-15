Трансферы «Локомотива» кажутся странными. Но в Ярославле умеют реанимировать карьеры

У Игоря Никитина заиграл «списанный» вратарь, а теперь шанс получил защитник, от которого все отказались.

На днях стало известно, что «Локомотив» заключил пробный контракт с защитником Богданом Киселевичем. В нынешнем сезоне 34-летний хоккеист провёл за «Нефтехимик» 25 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Всего в рамках КХЛ Киселевич отыграл 789 матчей, в которых забросил 34 шайбы и отдал 167 результативных передач, набрав в общей сложности 201 очко. Показатель полезности за карьеру хоккеиста составляет «+100». Не будем также забывать, что Богдан является олимпийским чемпионом Пхёнчхана 2018 года в составе сборной России.

Однако в последнее время карьера Киселевича объективно пошла на спад: после ухода из «Авангарда» опытный мастер достаточно долго искал новую работу, в результате оказавшись в Нижнекамске. Но и в «Нефтехимике» со спортсменом уже успели попрощаться.

«Богдана Киселевича мы поместили в список отказов по причине неудовлетворения от спортивных результатов», – объяснил ситуацию генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

Лучшие же годы Киселевича пришлись на ЦСКА: с армейцами Богдан успел завоевать Кубок Гагарина.

Казалось бы, зачем «Локомотиву» с его курсом на развитие молодёжи и отсутствием каких-либо проблем в обороне нужен возрастной защитник, который «едет с ярмарки»? Однако игрока прекрасно знает главный тренер железнодорожников Игорь Никитин (как раз по совместной работе в ЦСКА), а ярославцы известны тем, что умеют реанимировать карьеры людей, попавших в непростые ситуации.

Яркий пример – памятный переход в «Локомотив» ещё по ходу прошлого сезона вратаря Алексея Мельничука, которого многие эксперты уже успели списать. Если подробно ознакомиться с карьерой Алексея, то можно понять, что жизненный и спортивный путь у 26-летнего вратаря во всех смыслах очень непростой. Однако человек не опускал руки, продолжал стараться и работать.

В Ярославле он оказался во многом благодаря рекомендациям и желанию тренера вратарей местной команды Рашита Давыдова. Мельничук и Давыдов давно знакомы, специалисту известны возможности голкипера, поэтому Рашит ходатайствовал перед главным тренером о приглашении Алексея, дав ему шанс.

Алексей Мельничук Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

«Нет, желания укрепить вратарскую бригаду нет, мы доверяем Мельничуку. Здесь ещё важна «химия» между вратарями, «химия» в команде, «химия» в потолке зарплат. Мы же в том сезоне подписали Алексея не спонтанно, а осознанно. Игроки должны чувствовать доверие, а особенно вратари», – говорил Игорь Никитин.

Действительно, при Давыдове у вратаря открылось второе дыхание, Мельничук снова почувствовал уверенность в своих силах, в результате чего Алексей стал отличным сменщиком Даниила Исаева. Кроме того, с голкипером уже успели продлить контракт аж на два сезона вперёд, что подтверждает слова Никитина о доверии к игроку.

Так что трансферы «Локомотива», которые могут кому-то показаться странными и неоправданными, не должны удивлять. В Ярославле прекрасно знают, как и почему совершают каждую сделку, а валять дурака нынешний тренерский тандем Никитин – Юшкевич никому не позволит ни при каких обстоятельствах.