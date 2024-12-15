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Россия 25 — Казахстан — 2:1, обзор матча Кубка Первого канала по хоккею — 2024

Казахстан оказался крепким орешком! Но Россия завоевала Кубок Первого канала
Елена Кузнецова
Россия завоевала Кубок Первого канала
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Идеальный турнир — три победы в трёх матчах.

В заключительный игровой день Кубка Первого канала по хоккею – 2024 перед сборной России стояла одна задача – победить. Это гарантировало защиту титула без оглядки на вечерний матч между Беларусью и сборной мира КХЛ.

Казахстан на бумаге привёз самую слабую команду из всех на турнире. В ней всего три игрока из КХЛ, остальные выступают либо в чемпионате Казахстана, либо в ВХЛ. Неудивительно, что они проиграли и Беларуси, и команде легионеров (с идентичным счётом 1:3), но сборной России всё равно нельзя было расслабляться.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Буяльский (Бреус, Рымарев) – 01:22 (5x5)     1:1 Соркин (Хайруллин, Конюшков) – 10:46 (5x4)     2:1 Глотов (Кузнецов, Никишин) – 23:48 (5x5)     3:1 Сафонов (Плотников) – 59:39 (en)    

А матч между тем начался с холодного душа, который обеспечил Андрей Буяльский. Получив передачу от Бреуса, он неожиданно залетел в зону атаки по левому флангу и нанёс идеальный по точности бросок в дальнюю девятку! Впервые на этом турнире сборная Россия пропустила первой.

Казахстанцы вообще действовали более чем уверенно в обороне, да и в атаку смело бегали при первой же возможности. Но выправить ситуацию россиянам помогло большинство, которое на этом турнире является для них большим подспорьем. Первая попытка не сработала – казахстанцы великолепно провели две минуты, не давая сопернику никого вывести на бросок, но уже в равных составах Кузнецов и Глотов создали шикарный момент, в котором выручил Шутов.

Вскоре Руслан Исхаков вывалился на ворота, заставив Полохова фолить, и во втором большинстве россиянам удалось разорвать оборону соперника – наконечником атаки выступил Максим Соркин.

Во втором периоде Василий Глотов вывел Россию вперёд – у них с Кузнецовым прошла та же комбинация, что и в первом периоде, но тут уже седьмой номер нашей сборной бросал практически в упор, и Шутов не успел среагировать.

Но Казахстан продолжал подтверждать, что к ним надо относиться очень серьёзно. Они не расклеились и продолжали гнуть свою линию, а вскоре создали убойнейший момент, когда могли забивать и Данияр, и Своеволин, и подключившийся третьей волной Бреус. Шайба скакала по вратарской площади, как безумная, и только чудом не залетела в сетку.

Этот эпизод как будто добавил атакующего порыва казахстанцам, у ворот Набокова всё чаще становилось жарко. Наша команда тоже не старалась давить, особенно заметен был Иван Демидов. 18-летний нападающий попал в состав после травмы Григория Кузьмина, который в прошлом матче получил перелом носа со смещением, и в этом периоде постоянно опасно действовал у чужих ворот.

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Третий период получился безголевым, хотя моментов для взятия ворот было достаточно. Казахстан оказался крепким орешком и сохранял интригу до конца, устроил финальный штурм вшестером, во время которого Александр Елесин накрыл шайбу рукой во вратарской площади, однако судьи почему-то не отреагировали на это нарушение. Точку поставил Илья Сафонов голом в пустые ворота, забив во всех матчах турнира, и Россия стала победителем Кубка Первого канала.

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