Топ-матчи понедельника: «Лацио» — «Интер», хоккей и НБА

Начинаем рабочую неделю со спорта: вероятная битва российский вратарей в НХЛ, а ещё «Лейкерс» – «Мемфис». Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Остон Мэттьюс в шестой очной встрече подряд?

Остон Мэттьюс – настоящий палач «Баффало». В последних пяти официальных матчах американец непременно расстраивал «клинков», даже если те выигрывали. Сейчас у «Торонто» всё идёт отлично, а вот у их соперников наоборот – в Вашингтоне была проиграна уже девятая встреча подряд. В гостях у «листьев» всем играть сложно, но, может быть, именно это воодушевит подопечных Раффа?

🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увидим ли мы битву российских вратарей?

Пока Пётр Кочетков примерил на себя роль первого номера в отсутствие Андерсена, перспективы Даниила Тарасова в «Коламбусе» начинают таять – Мерзликин играет на достойном уровне, а дебютант Гривз провёл два крепких матча (особенно с «Вашингтоном»). «Каролина» оступилась во встрече с «Оттавой», не сумев ни разу забить дома. На «жакетов» настрой будет запредельным?

🏒 2:00: «Сент-Луис Блюз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Сент-Луис» приблизит отставку Лавиолетта?

«Рейнджерс» продолжают тонуть – команда сокрушительно проиграла дома «Лос-Анджелесу» и выпала из зоны плей-офф. Вероятно, обменом капитана дело не ограничится, в Нью-Йорке ждать не намерены и способны рубануть под корень. «Сент-Луис» преобразился при Монтгомери: команда ещё не забралась в восьмёрку, но если сохранит такой темп, то это временно. А ещё у Павла Бучневича внушительная результативная серия – восемь игр. Удастся ли её продлить?

Панарин был бы главным претендентом на поездку на Матч звёзд: Bleacher Report назвал 4-х российских игроков, которые могли бы попасть на Матч звёзд НХЛ

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: появится ли Леброн на паркете?

Почти никто не заметил, а «Мемфис Гриззлиз» добрался до второй строчки Западной конференции. «Мишек» немного лихорадило на старте, но теперь они – однозначный топ. В последних 11 матчах «Мемфис» проиграл лишь раз. У «Лос-Анджелес Лейкерс» дела идут хуже – 10-е место на Западе и нестабильная игра. К тому же две встречи кряду пропустил лидер команды Леброн Джеймс. Поможет ли Король своим напарникам на этот раз?

⚽️ 22:45: «Лацио» — «Интер» Милан, Серия А, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Лацио» серию «Интера» без поражений?

Обе команды находятся в первой пятёрке в таблице чемпионата Италии. «Интер» занимает третью строчку, «Лацио» — пятую. Римский клуб одержал шесть побед в семи предыдущих встречах Серии А, миланский — не уступает в турнире с 22 сентября, то есть почти три месяца. Победитель матча приблизится к лидерам турнира («Аталанте» и «Лацио»), а проигравший немного отстанет. В прошлом сезоне «Интер» одолел соперника (2:0) в Риме, но до этого и разу не победил в четырёх гостевых встречах со столичным клубом.