«Спросите Трампа, поможет ли он вернуть Россию на ЧМ». Ротенберг — после победы на КПК

Сборная «Россия 25» успешно завершила своё выступление на Кубке Первого канала, одержав победу в матче со сборной Казахстана.

На послематчевой пресс-конференции на вопросы журналистов традиционно ответил главный тренер российской команды Роман Ротенберг.

«Это была командная победа»

— Рады, что выиграли два года подряд. Стабильность – признак мастерства. Благодарны игрокам, клубам, которые отпустили игроков. У нас получился дружный коллектив, мы много работали, провели много мероприятий – были в Петропавловской крепости, на катке, провели мастер-класс с детьми. Круглосуточная работа на благо хоккея.

Сегодня эмоционально всем было непросто, но мы победили с явным преимуществом. Могли бы забить больше, но соперник здорово оборонялся, и у них очень хорошо сыграл вратарь.

Собрали на каждой игре максимальное количество зрителей, это радует. Есть что улучшить, но два КПК подряд – это дорогого стоит. В будущем будет ещё сложнее, не расслабляемся. Будем стремиться, чтобы наша сборная на всех турнирах была на первом месте.

— Кто-то из игроков раскрылся для вас с новой стороны?

— Все звенья сыграли здорово, каждый выполнил свою роль. Нет смысла выделять фамилии, это командная победа. Все играли друг за друга, у нас была команда, и команда победила. Это лучшие игроки на сегодняшний день, которые заслуживают играть в сборной. Две победы сейчас, а до этого были поражения. Тяжёлый турнир, нет права на ошибку, как на Олимпиаде.

Не было пассажиров, кто говорил: дайте отдохнуть, у меня скоро игра за клуб. Сегодня ловили шайбу на себя, играли на пределе. Так и должно быть в сборной России. Хочу обратиться к журналистам, спросите игроков, как и зачем они приезжают в сборную и какой уровень в матчах сборной.

Хочу отметить и соперников. Это лучшие легионеры, у них контракты больше, чем у игроков сборной России. Игроки сборной Беларуси – лидеры клубов КХЛ, надо это уважать. Все мнения, которые распространяются… Не знаю зачем, может быть, по просьбе врагов России. Мне кажется, неправильно распространять эти мнения, лучше пообщаться с игроками, они расскажут, какой уровень хоккея на КПК. Вчерашняя игра с Беларусью – одна из самых сложных встреч на моей памяти. Нам пришлось играть на пределе, выйти на новый уровень.

— Глотов получил приз MVP. Оцените рост этого парня и его связку с Кузнецовым.

— Связка с Кузнецовым родилась вчера во время игры. Попробовали это сочетание в игре с «Барысом», поняли, что это даёт потенциальный результат. В овертайме вчера с передачи Глотова Кузнецов забросил победную шайбу, и сегодня они забросили победную. Дай бог ребята будут вместе так же играть и радовать результатами. У них хорошая коммуникация. Глотов самокритичен, приходится работать, чтобы он не копался в себе, отпускал ситуацию. Они с Кузнецовым балансируют друг друга. Только вперёд, Глотов ещё не показал своего лучшего хоккея, всё ещё впереди.

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— Оцените игру соперника.

— Они правильно сделали, закрыли нам все ходы на пятак, впятером охраняли вратаря, нам было непросто. Играли на контратаках, за счёт этого повели в счёте. Их вратарь сыграл на высоком уровне, нам было непросто его пробить.

— Подъяпольский пока – лучший вратарь сезона. Почему не дали ему сыграть здесь?

— Влад был готов играть, он позитивный человек, помог нам выиграть этот турнир. Мы его хорошо знаем, он сейчас хорошо играет. Мы играли только на победу, поэтому первый вратарь играл все матчи. Не дай бог, была бы другая ситуация, Влад был готов всегда сыграть и выиграть.

Бродо играл почти все матчи своего клуба в НХЛ. Всегда привожу этот пример, надо стремиться быть таким топом, как Бродо, который играл почти все матчи регулярки и плей-офф и выигрывал. Для этого физическое и психологическое состояние должно быть на высоком уровне. Мы не имели права рисковать, нам было важно выиграть сегодня. Илья очень хотел сегодня играть, заслуженно сыграл и выиграл КПК.

«Слава богу, Кузьмин жив и здоров»

— Кузьмин подтвердил перелом носа. Как оцениваете эту ситуацию, кто-то сомневался, что он получил травму?

— Не знаю, кто там сомневался. Усов ударил локтем в нос в столкновении. Казалось, это было плечо, но это было не плечо. Судьи этот момент не увидели. Все допускают ошибки, думаю, в будущем судьи будут более внимательными. Когда игрок получает перелом, кровь, в таких ключевых матчах судьи обязаны более внимательно изучать каждый эпизод, чтобы не было ситуаций, как вчера.

Кузьмин забил наш второй гол, он наш ключевой игрок большинства, который только вышел на максимальные возможности. Травмы бывают, но есть судьи, чтобы удалять до конца игры. Удали до конца игры Усова, не было бы таких ситуаций. А это дало импульс сопернику, когда наш игрок весь в крови ушёл в раздевалку, нет удаления. За счёт импульса мы 68 секунд не могли показать тот хоккей, который показывали до этого. Но это жизнь, это хоккей, слава богу, Кузьмин жив и здоров. Два месяца берём, надеемся увидеть его до плей-офф.

— Можно надеяться, чтобы матчи сборной судили не судьи ВХЛ?

— Думаете, другие судьи таких ошибок не допускают? Это же не только я об этом говорю, губернатор подал заявление в правоохранительные органы на судейство в футболе. Мы тоже можем подать заявление, почему нет? Надо, чтобы было всё честно и в футболе, и в хоккее, тогда судьи будут принимать всегда честные решения. Судье нужна объективность. Не говорю, что ими кто-то управляет, просто нам надо добиться максимального результата. А если надо подать заявление в правоохранительные органы, я лично готов это сделать.

Мы обсуждали это с Анисимовым. В этом сезоне мы сделали шаг вперёд, но есть что улучшить. Мы работаем совместно с Минспорта и Администрацией президента, как улучшить все эти направления, как сделать, чтобы дети развивались, чтобы было всё честно, чтобы был единый стандарт. Тогда мы будем все в плюсе, будет больше талантливых мальчишек, интереса к хоккею, будут приходить новые инвесторы.

Очень много частных инвесторов, строятся катки в регионах, дети начинают развиваться. Детям лучше играть сейчас в России. Это раньше надо было лететь в Канаду, Америку, сейчас такой необходимости нет. Агенты получают комиссию $ 10 тыс. за привезённого ребёнка.

Мы должны думать не про бизнес агентов, а как наших детей развивать. Мы же не работаем на Канаду или США, мы работаем на Россию. Наша задача – развивать детей в России. И журналисты должны объективно писать. Когда пишут, что за бугром всё замечательно, а тут в России проблемы… Поверьте, за бугром сейчас намного больше проблем, чем в России. Есть вопросы к нашим медиа, надо поддерживать нашу школу, наш хоккей, наших детишек и нашу сборную.

— Посещаемость 21 тысяча. Есть повод говорить о новом рекорде?

— Задача – максимально привлекать зрителей. За три дня мы собрали 74 тысячи зрителей, даже на ЧМ, бывает, столько не собирают. Благодарны болельщикам, что ходят на наши матчи.

— Насколько далёк российский хоккей от возвращения на международную арену?

— Мы хоть завтра готовы, об этом говорит и результат сборной России. А что касается решений ИИХФ, они тоже не сами принимают все решения. Давайте объективно оценим ситуацию, давайте после этого вернёмся к этому вопросу после смены президента в США, 20 января, когда уходит Байден.

— Трамп поможет?

— Адресуйте этот вопрос Трампу, я не Трамп.

— Какие команды получат преимущество после перерыва – те, у которых многие были в сборных или у кого был плановый перерыв?

— Лучшая тренировка – это игра. Как играл ЦСКА после турнира «Известий», они же всегда выигрывали. Игроки получают дополнительные эмоции в сборной и после этого в клубах выходят на новый уровень.

— Как оцените готовность «СКА Арены», что ещё стоит доработать?

— Всё, что мы обсуждали, всё улучшили. Мы всегда в диалоге с коллегами. Даже в Ледовом каждый день проходят совещания по тому, что можно улучшить. Заливка льда – искусство, каждый день будем работать, чтобы здесь всё становилось лучше и лучше. За последние полгода проделана феноменальная работа.