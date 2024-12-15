«Его цена растёт». Готовы ли в «Миннесоте» дать Капризову крупный контракт?

Одним из главных открытий сезона НХЛ-2024/2025 для российской публики стал Кирилл Капризов. Мы все и так знали, что нападающий «Миннесоты» — талант и настоящий бриллиант. Однако именно в этом сезоне Кирилл вышел на новый уровень.

По его игре здесь и сейчас можно уверенно заявить: Капризов — полноценная суперзвезда. А также главный моторчик «Миннесоты». В прошлом сезоне «дикари» не вышли в плей-офф — в этом они возглавляют сводную таблицу НХЛ.

Наконец-то о Кирилле начали говорить повсеместно. По мнению журналистов The Athletic, Капризов прямо сейчас — главный претендент на «Харт Трофи» — приз лучшему хоккеисту сезона. Его шансы оценивают в 69,2%. У ближайшего преследователя — а им является не кто иной, как сам Коннор Макдэвид — всего 11,5%.

Активно высказываются о нападающем и в клубе. На днях владелец «Миннесоты» Крейг Леопольд дал интервью официальному сайту НХЛ, поделившись мнением о Капризове и его влиянии на команду.

«Кирилл Капризов переживает взрывной год, и, думаю, сейчас все в НХЛ видят то, что мы видели всё это время. Остальные ребята в составе действительно хороши. И наша защита хороша. Так что, честно говоря, как будто всё сошлось воедино. За этой командой интересно наблюдать. Наши фанаты действительно проявляют интерес к клубу», — сказал Леопольд.

В нынешнем сезоне Капризов набрал 43 (18+25) очка в 28 матчах, он занимает третье место в гонке лучших бомбардиров НХЛ и четвёртое — в гонке лучших снайперов. Форвард уступает лишь лидеру «Колорадо» Натану Маккиннону, у которого 47 (11+36) очков в 31 встрече, и соотечественнику из «Тампы» Никите Кучерову, оформившему 44 (14+30) очков в 25 матчах.

В «Миннесоте» Кирилл лидирует с отрывом в 15 очков.

— Считаете ли вы, что Капризов должен быть главным претендентом на «Харт Трофи», который достаётся самому ценному игроку НХЛ? Что бы вы хотели сказать избирателям?

— Я не знаю, готов ли был бы что-то сказать, потому что его цена растёт (смеётся). Я говорю это с юмором. Но он потрясающий игрок.

Кирилл играет так, как будто его рост составляет более 193 см, хотя он всего 178 см. Капризов может поехать в угол площадки и выйти оттуда с шайбой. У него есть навыки игры с клюшкой, которые нечасто увидишь в НХЛ, и он делает других игроков лучше, так что дело не только в том, что он находится на льду и набирает много очков. Когда ты с ним на льду, когда ты его партнёр по звену, тебе лучше держать голову поднятой — ведь шайба может прийти к тебе через четырёх человек, — отвечает Леопольд.

Кирилл Капризов Фото: William Liang/AP Photo/ТАСС

Перед владельцем «Уайлд» вскоре встанет важный вопрос. В конце следующего сезона у Капризова закончится пятилетнее соглашение на $ 45 млн с кэпхитом $ 9 млн. Кирилл может заключить восьмилетний контракт с «Миннесотой» уже 1 июля. Либо дождаться выхода на рынок свободных агентов и в качестве НСА подписать семилетнее соглашение с другим клубом.

Как обстоят дела с продлением контракта Капризова?

«Что ж, это наш приоритет. Нет никаких сомнений. Вообще никаких. Нам нужен Кирилл. Он — большая часть нашего будущего. Мы это знаем. Билли (Билл Герин, генеральный менеджер «Миннесоты». — Прим. «Чемпионата») уже думал об этом. Как нам это сделать? Нам нужно точно определиться, каким будет потолок зарплат. Это важная часть нашего стратегического плана — заключить с Кириллом контракт на как можно более долгий срок», — сказал Леопольд.

Так что нет сомнений, что в ближайшем будущем Капризова ждёт очень крупный долгосрочный контракт. Вот только будут ли доводы «дикарей» достаточно убедительными, чтобы Кирилл сам захотел остаться в клубе?