Всё главное об историческом контракте Шестёркина. Интервью с агентом звезды «Рейнджерс»

Новый контракт вратаря Игоря Шестёркина с «Нью-Йорк Рейнджерс», без сомнений, можно назвать историческим. Таких крупных сделок с участием голкиперов в НХЛ ещё не было. Пока ещё 28-летний хоккеист (30 декабря 2024 года Игорю исполнится 29 лет) может быть доволен: восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта россиянина составит $ 92 млн.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» агент Максим Моливер, представляющий интересы Шестёркина в НХЛ, рассказал о переговорном процессе с нью-йоркским клубом, а также подробно объяснил все нюансы проделанной работы.

«Не соглашусь с тем, что переговоры получились долгими»

— Перед началом сезона в прессе широко освещалось, что вы отказали «Рейнджерс» с их предыдущим предложением. Не повлиял ли этот отказ на новые переговоры? Как клуб отнёсся к позиции игрока?

— Мы общались всё лето, получился позитивный диалог. Большое спасибо генеральному менеджеру «Рейнджерс» Крису Друри: он провёл хорошую работу и дал это соглашение Игорю. Контракт включает в себя не только финансовую часть, но и совокупность пунктов, которые подходили игроку. Мы не сразу пришли к общему знаменателю с клубом, однако всегда было понимание, что в итоге придём к договору, который устраивает обе стороны.

— Почему переговоры по новому контракту Игоря Шестёркина с «Рейнджерс» получились такими долгими?

— Не соглашусь с тем, что они получились долгими. Каждый раз, когда подписывается контракт с игроком такого калибра, требуется определённое время. Кстати, если сейчас посмотреть на всех хоккеистов НХЛ, которые могут подписать подобную «продлёнку», то пока это только Леон Драйзайтль из «Эдмонтона». Повторюсь, переговоры по топовым контрактам всегда занимают время. Главное, что в итоге все стороны пришли к общему соглашению.

— Со стороны клуба в переговорах участвовал только Крис Друри?

— Скажем так: он был вовлечён в каждый шаг переговоров. Для него это был важный момент, поэтому он полностью курировал весь ход сделки.

Игорь Шестёркин и Максим Моливер Фото: из личного архива Максима Моливера

«Если бы Игорь вышел на рынок свободных агентов, то речь могла бы пойти о $ 13 млн и больше»

— Игорю было принципиально остаться в Нью-Йорке? Ждать до лета и выходить на рынок свободных агентов он не планировал?

— Есть несколько моментов. Игорь любит Нью-Йорк, этот город стал для него вторым домом за все те годы, что он здесь провёл, и здесь у него живут теперь уже двое детей. В приоритете было остаться в Нью-Йорке и дать себе шанс побороться за Кубок Стэнли. Могу также отметить особенно тёплое отношение болельщиков «Рейнджерс» к Игорю. Это дорогого стоит.

— Теперь на рынок свободных агентов Игорь выйдет в 37 лет. Будут шансы на ещё одно солидное соглашение?

— 37 лет – это возраст, когда вратари топового уровня могут показывать результат в НХЛ. Возьмите, например, Сергея Бобровского, которому сейчас 36 лет: в прошлом сезоне человек выиграл Кубок Стэнли. Так что всё возможно. Игорь – большой профессионал со своим тонким процессом подготовки. Ничего удивительного, если он захочет ещё одно соглашение после истечения этого.

— Восемь лет и $ 92 млн ($ 11,5 млн в год) – это именно то, что вы хотели получить? Сделал ли Игорь небольшую скидку клубу?

— Если последить за американской прессой, то в ней предсказывали, что Игорь мог рассчитывать на контракт порядка $ 12 млн и более, а если бы он вышел на рынок свободных агентов, то речь могла пойти о $ 13 млн и больше. Поэтому если исходить из этого, то он «оставил деньги на столе», как говорят в Америке. Да, есть небольшая уступка, так как было понимание, что «Рейнджерс» важен каждый доллар для комплектования состава. Сделка получилась выгодной для всех: Игорь получил то, что хотел, а клуб получил топового вратаря на восемь лет. С учётом того, что потолок зарплат в НХЛ постепенно увеличивается, это win-win для обеих сторон.

— Контракт был подписан буквально сразу же, как состав клуба из Нью-Йорка покинул теперь уже бывший капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба. Разгрузка платёжной ведомости стала ключевым фактором в переговорах по Игорю?

— Я бы так не сказал. Не думаю, что эти события повлияли друг на друга. Команде нужно было принять определённое решение по поводу своего будущего и своих финансовых возможностей под потолком зарплат. А тот факт, что контракт с Шестёркиным подписали именно в такой момент, то это желание и позиция руководства «Рейнджерс».

Первая реакция Игоря Шестёркина на новый контракт Игорь Шестёркин впервые прокомментировал подписание восьмилетнего контракта с «Рейнджерс»

«Это самое большое финансовое обязательство, которое взяли на себя «Рейнджерс» за всю историю существования»

— Недавно мы узнали, что Игорь во второй раз в жизни стал отцом. Это так совпало, что вы продлили контракт за несколько дней до родов его супруги?

— Такое не подгадаешь. У Игоря были невероятные 24 часа, за которые он подписал новый контракт с «Рейнджерс» и во второй раз в жизни стал отцом.

— Расскажите по пунктам о главных плюсах и нюансах нового соглашения. Какие ключевые вещи в нём прописаны?

— Нужно отметить, что все восемь лет будет действовать полный запрет на обмен. То есть это контроль ситуации со стороны игрока. Ещё один важный момент: больше 90% этого контракта оформлено в качестве подписного бонуса. Львиная часть всех денег будет выплачена в первые несколько лет соглашения. Это рекордный контракт для вратаря за всю историю НХЛ: и по средней сумме, и по общей сумме (кроме того, в контракте Шестёркина предусмотрена защита от возможного локаута в НХЛ и потенциального выкупа контракта. – Прим. «Чемпионата»). К тому же это самое большое финансовое обязательство, которое взяла на себя команда за всю историю существования.

— Известно, что в Нью-Йорке очень большие налоги. Как решали этот вопрос и от чего отталкивались, когда работали над составлением контракта Шестёркина?

— У Игоря было желание остаться в Нью-Йорке. Налогообложение в штате – это не та вещь, которую мы затрагиваем. Что есть, то есть. Нью-Йорк – столица мира, поэтому здесь соответствующие налоги.

— Для вас было принципиально заключить рекордный в истории НХЛ контракт для вратарей?

— Мы рассматривали Игоря не просто как одного из вратарей, а как одного из лучших хоккеистов лиги. Считаю, что своей игрой и профессиональным подходом к делу он заслужил такой контракт.

Игорь Шестёркин в матче за «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: Jaylynn Nash/Getty Images

«Не думаю, что у Игоря и Артемия есть какое-то соперничество в плане контрактов»

— Согласны, что у Игоря есть все шансы ещё раз стать обладателем «Везины»?

— На данный момент Игорь больше концентрируется на командных достижениях. Самое главное – выиграть Кубок Стэнли вместе с «Рейнджерс».

— Не знаете, поздравил ли Игоря легендарный в прошлом голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист?

— У них тёплые дружеские отношения. Думаю, Хенрик только порадовался за успех Игоря и за то, что позиция голкипера в «Рейнджерс» закрыта на этот год и следующие восемь лет.

— Сейчас в «Рейнджерс» Игорь находится вместе с легендой хоккея Джонатаном Куиком. Опытный американец, выигравший три Кубка Стэнли, сильно помогает ему советами?

— У них очень хорошие отношения. Мы наблюдаем за одним из лучших вратарских тандемов в лиге, прошлый сезон это доказал. Игорь и Джонатан помогают друг другу. Для Игоря большое подспорье, что рядом с ним находится такой опытный игрок.

— Игорь не расстроился из-за того, что Артемий Панарин всё-таки остался самым дорогим игроком в команде? Между ними, наверное, есть шутки на эту тему?

— Нет, они ведь друзья, поэтому не думаю, что у них есть какое-то соперничество в этом плане. Игорь получил тот контракт, которыйхотел, а если у Артемия сумма в соглашении чуть выше, то ничего страшного в этом нет. Хотя общая сумма контракта всё равно выше у Игоря (улыбается).