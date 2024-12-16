Капризова не остановить! Оформил второй дубль за два дня и возглавил гонку снайперов НХЛ

Кирилл Капризов в этом сезоне НХЛ – настоящая сказка. Пока клуб думает, как уговорить его остаться в команде надолго и подписать долгосрочный контракт, россиянин разрывает лигу и идёт на лучший сезон в карьере.

Он ведёт борьбу с Натаном Маккинноном и Никитой Кучеровым за звание лучшего бомбардира сезона, а сегодня заявил претензии и на «Морис Ришар Трофи».

После дубля в ворота «Филадельфии» Кириллл оформил ещё две заброшенные шайбы в матче с «Вегасом». Он едва в одиночку не справился с соперником, но в итоге «Вегас» смог сначала забить и в третьем периоде, а потом не позволил «дикарям» совершить камбэк.

Игра началась с того, что Капризов забил уже на второй минуте. Матс Цуккарелло поборолся за шайбу у борта и выстрелил передачей из-за ворот на пятачок. Капризов действовал так быстро, что судья за воротами даже не сразу сигнализировал о взятии ворот. Илья Самсонов тоже выглядел потрясённым таким стремительным развитием событий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гостям довольно быстро удалось отыграться благодаря голу Виктора Олофссона в большинстве, а во втором периоде Ши Теодор вывел «Вегас» вперёд. Капризов, на счету которого сегодня было шесть бросков по воротам – больше, чем у кого-либо другого в обеих командах, – сумел пробить Самсонова ещё раз. Он поймал шайбу в воздухе рукой и послал её в ближний угол. Самсонов аж замер на секунду, а потом долго смотрел на ворота и растерянно качал головой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«У нас не хватает слов, чтобы описать, насколько хорош Капризов», — отреагировали на гол в официальных соцсетях НХЛ.

«Я просто стараюсь показывать свою игру. Цуки не играл почти месяц и сразу здорово вошёл, рад за него. У нас сегодня было столько моментов. Мы хотим всегда выигрывать, но иногда так бывает, что проигрываем. Это хоккей», — сказал нападающий после игры.

Кирилл в 34-й раз за карьеру забил не меньше двух голов за матч, лучший показатель в истории «Миннесоты» только у Мариана Габорика (41 матч), но такими темпами Капризов уже скоро снесёт и этот рекорд. А пока установил другой – 22 гола в 31 матче с начала сезона в составе «Уайлд» прежде ещё никто не забивал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это были 21-я и 22-я шайбы россиянина в нынешнем сезоне. Капризов, если сохранит подобный темп, может забить под 60 голов за сезон, что за всю историю лиги среди россиян удавалось только Александру Могильному, Александру Овечкину и Павлу Буре.

Но не будем бежать впереди паровоза, пока что Капризов вырвался в лидеры снайперской гонки, сравнявшись с Леоном Драйзайтлем.