Золото Маккенны. Канадский вундеркинд восхищает всех уже в 16 лет

Пару дней назад канадская федерация хоккея объявила состав на грядущий МЧМ. Хотя в последние годы средний уровень «кленовой» молодёжки несколько просел и она не выглядела безоговорочно лучшей на турнире, последние несколько лет у канадцев вышли весьма урожайными. Какая ещё сборная может не включить даже в 25 лучших №3 (форварда Бекетта Сеннеке) и №9 (защитника Зэйна Пареха) последнего драфта?

Сеннеке и ещё пару заметных ребят подвинул парень, который пока не выходил на драфт и не появится даже на церемонии 2025 года. Гэвин Маккенна уже сейчас называется фаворитом набора-2026. На юниорском ЧМ этой весной он набрал 20 очков в семи играх, чуть-чуть уступив побившему рекорд Никиты Кучерова американцу Джеймсу Хэгенсу — зато в финале Маккенна оказался сильнее и стал чемпионом мира. Уже сейчас сайт Daily Faceoff в своей проекции ставит Гэвина на фланг первого звена, хотя 17 лет ему исполнится лишь за пару дней до старта турнира.

Уже происхождение Маккенны максимально необычно: он родился в провинции Юкон, которая расположена на границе с Аляской. Этот регион получил известность благодаря «золотой лихорадке» конца позапрошлого века, и ставший именем нарицательным Клондайк течёт именно там. Впрочем, хоккейным Клондайком Юкон стать не мог: в отдалённой провинции с суровым климатом живут лишь 46 тысяч человек. В истории НХЛ было лишь три игрока из Юкона: двое совокупно провели восемь матчей в лиге, зато третий — Дилан Козенс – уже успел получить от «Баффало» контракт на $ 50 млн. Логично, что оба юконца друг друга знают — Маккенна дружит с младшим братом форварда «Сэйбрз».

Происхождение Маккенны выделяется ещё сильнее — он принадлежит к индейской общине Тшондэк-Хвэчин, в которой насчитывается менее тысячи человек. История Гэвина стандартна для Канады: и мать, и отец сами играли в хоккей, поэтому поставили на коньки и сына. В Юконе большого выбора развлечений не было, поэтому юному Маккенне для тренировок был предоставлен подвал, стены которого пострадали от его бросков и ударов. Кроме того — опять же, канадская классика — родители залили во дворе каток, где юный игрок занимался даже при температуре в -30°С.

Гэвин Маккенна Фото: Jonathan Kozub/Getty Images

«Папа потратил много времени, чтобы построить для меня площадку — и я тоже постарался проводить на ней много времени», — говорил Маккенна ещё в 2022-м, когда журналисты впервые заметили юного таланта. Гэвин рассказывал, что в день наносил более 100 бросков. Чтобы он мог посещать хоккейные лагеря и школы, скидывался даже местный бизнес, а соседи родителей Маккенны специально покупали у них всякое барахло — всё шло на хоккейное развитие Гэвина. Однако в Юконе у юного игрока просто не было достойной конкуренции, и в 13 лет он переехал заниматься в хоккейную академию Келоуны, известную своей юниорской командой.

В юниорских лигах Канады тоже есть драфт — и «Медисин Хэт Тайгерс», который получил первый номер драфта Западной лиги, даже специально обменял нескольких хороших игроков, чтобы ухудшить своё положение. Об этом открыто говорил Уилли Дежарден — бывший тренер Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелесе» крайне высоко котировал Гэвина. «Его видение льда потрясает. Он не боится играть с шайбой, он хочет шайбу, эти качества привлекают меня в игроках», — говорил Дежарден.

В эпоху, когда в скаутских отчётах постоянно натыкаешься на слова «скорость» и «катание», игра Маккенны выглядит противоположностью упрощённого убыстрения, охватившего современный хоккей. Конечно, Маккенну нельзя назвать медленным игроком или неразвитым физически — однако его главная сила в голове и руках, а не в ногах. При просмотре игр канадца возникает ощущение, что ему подвластен почти любой финт: Гэвин постоянно обманывает защитников ложными движениями, хитрыми обводками, спинорамами. При этом он обладает отличным игровым интеллектом: Дежарден отмечает, что Маккенна даже перед пасом открытому партнёру успевает обдумать ещё два-три возможных решения.

Уже в первой игре в WHL 15-летний Маккенна набрал 0+4. Статус «исключительного игрока» он от лиги не получил, поэтому провёл лишь полтора десятка игр в первом сезоне и полноценно дебютировал в юниорском хоккее лишь в сезоне-2023/2024. Игрок наклепал 97 очков в 61 игре — Коннор Бедард в этом же возрасте был лучше лишь ненамного, набрав 100 очков в 62 матчах. В этом году Маккенна вообще набирает два очка за игру (60 за 30) и делает это в команде, где больше нет топовых игроков.

«Игра в WHL в последнее время стала выглядеть для Маккенны лёгкой. Его игра в пас и хоккейный интеллект теперь дополняются головокружительными прорывами, потрясающей техникой и неиссякаемым зарядом энергии. Он уже освоил мастерство смены темпа, которое помогает Гэвину разрывать чужую оборону. Мало кто может «отлепить» шайбу от борта так, как Маккенна — и в его запасе есть множество удивительных способов сделать это», — ещё зимой не скупился на эпитеты автор сайта Eliteprospects Митч Браун.

Весной Маккенна попал на юниорский чемпионат мира. Ту Канаду коллеги справедливо сравнивали со сборной образца январского МЧМ — прямолинейной командой, где лишь Маклин Селебрини выглядел человеком, который придумывал что-то креативное. Однако если Селебрини на МЧМ не разрывал, то Маккенна на ЮЧМ сразу же оформил дубль в ворота шведов, затем сделал 1+2 против чехов и после набирал очки в каждом матче. В финале канадцы при счёте 2:3 в середине третьего периода получили несгораемое пятиминутное большинство — и Маккенна стал его героем: он оформил 1+1, а счёт превратился в 5:3. «С каждым матчем он восхищал меня всё больше. Гэвин выкладывался на каждом участке льда, было честью играть с ним», — сказал один из фаворитов драфта-2025 Портер Мартон.

Гэвин Маккенна Фото: IMAGO/ТАСС

Теперь Маккенна попал в состав молодёжной сборной в 16 лет — пусть даже на момент старта турнира ему будет 17, статистики учитывают его как 16-летнего. Лишь восемь канадских игроков добивались такого же, и компания это солидная: Уэйн Гретцки, Эрик Линдрос, Джейсон Спецца, Джей Баумистер, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Коннор Бедард. Только защитник Билл Кэмпбелл, игравший на МЧМ-1981, выбился из этой когорты — ни одного матча в НХЛ он не провёл.

Кстати, с Бедардом Маккенну роднит ещё одна вещь: они кузены. «Я спросил его, как он справляется с давлением перед большими турнирами. Он сказал, что надо просто играть в свою игру и не позволять внешним факторам давить на тебя. Коннор — лучший в игре под давлением и много раз показывал это. Думаю, это был правильный совет, и он мне очень помог», — говорил Маккенна летом. Впереди у Гэвина самый большой турнир в его карьере, да ещё и на домашнем льду Оттавы — он покажет, как Маккенна слушал старшего брата.