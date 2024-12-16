«Ротенберг помогает игрокам стать лучше». Интервью с форвардом СКА и сборной России

В Санкт-Петербурге завершился Кубок Первого канала. 15 декабря «Россия 25» смогла забрать титул, обыграв сборную Казахстана со счётом 3:1.

В той встрече не смог принять участие нападающий Григорий Кузьмин, который днём ранее был вынужден досрочно завершить матч с командой Беларуси. Несмотря на далеко не самый приятный диагноз — перелом носа со смещением, уже на следующий день Григорий пребывал в отличном расположении духа.

Вскоре после финальной сирены Кузьмин пообщался с корреспондентом «Чемпионата». В эксклюзивном интервью 21-летний форвард СКА вспомнил свои ощущения от столкновения с Ильёй Усовым и неожиданный дебют в основе армейцев в Кубке Гагарина, а также отреагировал на сравнение с Андреем Кузьменко и поделился эмоциями от игры в одном звене с Евгением Кузнецовым.

«После матча с Беларусью выглядел, как боксёр в 11-м раунде»

— Как самочувствие? Эпизод с травмой выглядел очень опасно.

— Согласен. Слава богу, врачи умеют всё делать правильно. Вчера мне поставили нос на место. Ребята говорят, что я выгляжу лучше, чем вчера (улыбается). Поспал хорошо, чувствую себя отлично.

— Роман Ротенберг сказал, что там был перелом со смещением. Уже известно, сколько займёт восстановление?

— Сначала было непонятно. Смещение было приличное, достаточно долго вправляли нос, замораживали, неприятная была процедура. Поговорили с врачами, думаю, недели через полторы восстановлюсь, а потом буду выходить на лёд и набирать кондиции. Буду играть в маске — не дай бог что-нибудь попадёт, а то будет ещё хуже.

— То есть можем увидеть вас в матчах до конца года?

— Надеюсь, да. Хотелось бы самому.

— Помните сам момент?

— Да, всё прекрасно помню. Пересматривал момент. Когда уходил в раздевалку, мне всё казалось гораздо жёстче. Не сказал бы, что судьи ошиблись. Да, можно было дать две минуты, но всё зависит от ракурса видео. Понятно, что они смотрели со спины, и выглядело, как будто плечо в плечо. Однако если бы смотрели, где моё лицо, то увидели бы, что и локоть подъехал к носу. Просто зависело от ракурса записи. Не буду вдаваться в подробности, но думаю, что нос не сам сломался.

— Роман Ротенберг сказал, что это был удар Майка Тайсона. Как его ощущали вы?

— После игры сфотографировался. Выглядел, как боксёр в 11-м раунде (смеётся). Роман Борисович точно подметил (улыбается).

— Илья Усов извинился после матча?

— Я покинул арену ещё до третьего периода, надо было ехать на процедуры. Зла на него не держу. Понимаю, что это игровой момент, в хоккее всё бывает. Мы выходим играть и понимаем, что травмы случаются. Вряд ли он ехал ломать мне нос. Надеюсь, в дальнейшем всё будет хорошо.

«Надеюсь, теперь тренерский штаб СКА знает, что я тоже умею так забивать»

— При этом до травмы сезон для вас складывался вполне неплохо — вы даже получали игровое время в связке с Евгением Кузнецовым и Маратом Хайруллиным и вместе создали шедевр в матче с «Динамо». Отрабатывали такое на тренировке?

— У нас такая философия тактики — должны создавать треугольник в нападении. Все понимали, кто куда откроется. В том эпизоде все смогли оказаться в нужное время в нужном месте, поэтому удалось забросить такую красивую шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Такие голы, как в игре с Беларусью, придают уверенности?

— К этому меня привели доверие и хорошее игровое время, без которого вряд ли можно было бы забросить такую шайбу. Чем чаще удаётся забивать, тем больше уверенность — так у любого игрока. Надеюсь, теперь тренерский штаб СКА знает, что я тоже так умею (улыбается). Буду стараться забивать больше, бросать точнее и сильнее.

— Могли представить, что однажды будете выходить в одном звене с Евгением Кузнецовым?

— Если бы года два-три назад мне бы кто-нибудь об этом сказал, я бы очень удивился. Смеяться бы не стал, но было бы очень удивительно. Однако это всё не просто так — я в системе СКА уже столько лет, что сам со счёта сбился. Продолжаю подниматься по этой лестнице. Бывает, что игроки тут меняются, поэтому даже не представляю, с кем ещё смогу здесь сыграть.

— Не самое большое игровое время получаете — в среднем 8.49 за матч, но при этом у вас 11 очков в 19 матчах.

— Мне ещё и в большинстве поиграть дают, много очков набрал там. Да и в равных составах тоже дела неплохо идут. На самом деле, девять минут — нормальное игровое время. Конечно, хочется и по 20 играть. Надеюсь, буду получать такое время и с него набирать ещё больше очков.

— Роман Ротенберг отмечает ваши успехи?

— Он постоянно общается с каждым игроком лично, поддерживает и помогает двигаться в правильном направлении. Каждый хоккеист индивидуален, с разным мышлением. Главный тренер должен уметь подтолкнуть игрока в каждом направлении, помочь улучшить необходимые параметры. Роман Борисович отлично умеет это делать. Личные разговоры оказывают своё влияние.

Григорий Кузьмин Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— В одном из первых ваших матчей в этом сезоне — с «Авангардом» в Санкт-Петербурге — вас неоднократно выводили на броски в большинстве, но забить не удалось. Выглядело всё немного сумбурно — мандраж сказал своё слово?

— Да, там было очень близко к голу — в какой-то момент шайба уже лежала за вратарём, однако её вынесли с линии. Валя Зыков тогда ещё пытался закопать, но не увидел шайбу. Мне бы, конечно, хотелось посмотреть на игрока, который после перехода из ВХЛ в КХЛ чувствовал себя как дома в тапочках. Это большой опыт для любого молодого игрока. Нужно игровое время — тогда потихоньку начинает появляться уверенность. Конечно, необходимо привыкнуть и к новым скоростям.

«Сильно удивился, когда вызвали в СКА по ходу плей-офф»

— Дебют в основе СКА для вас и вовсе состоялся сразу в плей-офф. Помните, как это произошло?

— Да. Тогда у «СКА-Нева» тоже шла серия плей-офф, приехали в Орск на выезд к «Южному Уралу». Мы были в гостинице, готовились к матчу, когда пришла новость о моём подъёме в основу. Было очень приятно. Сильно удивился, потому что в плей-офф такого обычно не происходит — люди дебютируют в регулярных чемпионатах. Понимал, что меня поднимают не просто так, начал психологически готовиться к дебюту и моделировать, что может произойти.

— Насколько удалось подготовиться?

— Благодарен за то, что мне предоставили игровое время. Не то чтобы совсем не рассчитывал на него — понимал, что выйду на лёд, но на сколько минут — складывалось от игры. Тогда по ходу серии с «Торпедо» удалось отличиться, тоже в большинстве играл. Думаю, это достойный результат. Хотелось отблагодарить тренерский штаб за доверие.

— Голова не закружилась тогда — дебют за СКА в Кубке Гагарина, а затем и первый гол, причём довольно важный, в плей-офф, да ещё и на глазах у более чем 20 тысяч болельщиков?

— Фактор арены, наоборот, помог — было приятно увидеть, что в Санкт-Петербурге так сильно любят хоккей. Нашу команду очень хорошо поддерживали, это двигало нас вперёд, хотелось сыграть лучше в каждом моменте. Касаемо того, что это был плей-офф — мне кажется, нужно было от этого абстрагироваться и готовиться, как к обычной игре. Хотя такое было для меня впервые. Надеялся, что это когда-то случится. Понимал, что это хороший шанс для меня.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— По манере игры и даже немного во внешности у вас есть сходство с Андреем Кузьменко. Вдохновлялись его игрой?

— У Андрея есть такое качество — он классно избавляется от защитников за воротами благодаря «улиткам». У меня есть похожий навык, умею маневрировать на небольших участках площадки. У многих ребят пытаюсь подсмотреть что-нибудь — те же броски из-под защитников, в матче с Беларусью как раз такой получился. У Андрея, кстати, тоже бросок с кистей будь здоров. А так стараюсь брать от каждого по чуть-чуть.

«Демидов будет сам решать, как будет складываться его карьера»

— В этом году вы проделали путь от ВХЛ до КХЛ и игры за сборную. Какой шаг видите для себя следующим?

— Нам предстоит провести очень важный матч с «Локомотивом». К сожалению, я не смогу принять в нём участие, буду готовиться, планировать свой график, чтобы понимать, когда смогу влиться в игру. Не за горами новый год и плей-офф, нужно занять как можно более высокое место в таблице и подойти к кубковым противостояниям в хорошей физической форме.

Григорий Кузьмин в сборной России Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Как удаётся сохранять игровой тонус в ротации?

— Все понимают, что это может случиться с каждым. У нас в тренерском штабе собраны большие специалисты, которые работают с ротационными группами. Каждый хоккеист готов выйти на лёд в любой момент. У нас есть определённая работа в зале с расчётом на то, что каждый может сыграть. Физической перегрузки нет, график составлен очень грамотно.

— В основной обойме форвардов СКА есть один игрок моложе вас — Иван Демидов. Каково играть с ним в одной команде?

— Ваня — большой молодец, несмотря на возраст, показывает очень зрелую игру. У него многому можно научиться, хотя ему всего лишь 19 лет недавно исполнилось. Уверен, что у него светлое будущее. Он будет сам решать, как будет складываться его карьера. Но в ней точно всё будет хорошо.