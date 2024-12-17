«Часть моей души стала русской. Наслаждаюсь каждой минутой здесь». Интервью с Пелино

Два дня назад, 15 декабря, в Санкт-Петербурге завершился Кубок Первого канала. В последнем матче турнира сборная мира КХЛ проиграла сборной Беларуси.

Вскоре после финальной сирены с корреспондентом «Чемпионата» пообщался помощник главного тренера сборной мира Майкл Пелино. В эксклюзивном интервью 65-летний специалист подвёл итоги турнира, назвал разницу между российскими и североамериканскими хоккеистами, а также в очередной раз признался в чувствах к нашей стране.

«Почувствовал себя, будто в старые добрые времена»

— Как оцените завершившийся Кубок Первого канала?

— Конечно, всегда хочется победить. Когда это не происходит, есть расстройство. Но было невероятно здорово быть частью этого события, снова вернуться в Россию, тренировать здесь, работать с такими игроками, которые были в сборной мира КХЛ. Очень рад, что довелось увидеть эту невероятную арену в Санкт-Петербурге. Уровень игры, который показали все команды, был хорошим. Для меня это особенные моменты.

— Совместная работа с Майком Кинэном была как в старые добрые времена?

— Абсолютно точно! Как только мы приземлились в Санкт-Петербурге, я сразу это почувствовал. Время в России занимает особое место в моём сердце, особенно та его часть, когда мы вместе с Майком и Ильёй Воробьёвым работали в «Металлурге». Но мне повезло поработать и в других клубах — в «Ак Барсе» с Дмитрием Квартальновым, в «Авангарде» и «Локомотиве».

Было здорово пообщаться со старыми друзьями, например, с Виктором Козловым. Это действительно навеяло много воспоминаний. Здорово было разделить все эти моменты с Майком.

Майк Кинэн, Майкл Пелино и Леонид Тамбиев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Кинэн сказал, что было бы лучше, если бы сборная мира КХЛ сыграла против России в последний день турнира.

— Мы гордимся тем, какую команду собрали здесь. Думаю, что две эти команды были лучшими на турнире. Поэтому было бы здорово сыграть против сборной России в решающем матче. У нас было бы чуть больше времени на подготовку, это дало бы нам дополнительные шансы. Была бы возможность выйти на лёд против сильнейшего соперника в более сыгранном состоянии. Но таким уж вышло расписание.

По ходу карьеры я заметил одну особенность у хоккеистов, в большей степени это касается игроков из Северной Америки — когда они понимают, что у них нет возможности побороться за чемпионство, то не могут отдавать себя игре в полной мере. Такое мышление — наша слабость, которая есть в Канаде и США. Игроки из Европы и особенно из России питают бо́льшую страсть к хоккею в любом матче — будь то игра за бронзу или даже за возможность не занять последнее место.

В Северной Америке растут с этим — мы всегда ждём только победы. К сожалению, такое у нас мышление. Сегодня мы не смогли приложить всех усилий.

— То есть мышление — главная причина такого крупного поражения в матче с Беларусью?

— По большей части — да. Но нельзя не отметить и сборную Беларуси — она показала отличную игру и полностью заслужила победу. Мы не были лучшей командой на льду сегодня, это мог увидеть каждый. Мы сыграли посредственно. Это одна из главных сложностей при сборе команды на такой короткий турнир, когда у неё нет общности, единства. Думаю, другие сборные, против которых мы играли, провели больше времени друг с другом, чем мы.

Сложно найти внутреннюю силу духа, чтобы бороться за победу, когда команда не провела достаточно времени вместе. Если бы у нас было немного больше времени, сборная мира могла бы стать очень хорошей командой. Но сейчас мы просто надеялись на мастерство и силу индивидуальностей. А из этого сложно слепить хорошую хоккейную команду.

«Мне всё нравится в России. Возможность услышать гимн была особенной»

— С кем из сборной мира вам понравилось работать больше всего?

— Мне очень повезло работать со всеми игроками, с которыми я когда-либо работал. Каждый из них привносил что-то новое. Конечно, есть и ребята, которым я очень благодарен за этот турнир — это Нэйтан Тодд, Саша Хмелевски, Либор Шулак. С нашими вратарями тоже было очень приятно работать.

Александр Хмелевски Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Я был очень удивлён, когда увидел, как много очков в этом сезоне набрал Дерек Барак. Когда я увидел его в действии на этой неделе, то очень легко понял, почему нынешний год складывается для него настолько успешно. Мне понравилось работать со всеми игроками, которые были в нашем распоряжении. Но чтобы выиграть чемпионат, нужен целый год. А мы хотели провернуть такое всего за три-четыре коротких дня. У нас было полторы тренировки, сложно сказать, что мы успели построить команду.

Помню, в первый год работы в «Металлурге», когда завоевали Кубок Гагарина, мы выиграли вроде как всего один из пяти стартовых матчей. Проиграли 0:3 московскому «Динамо», потерпели ужасное поражение в игре с «Ак Барсом», благодаря Сергею Мозякину с трудом нашли способ обыграть «Витязь». Тогда мы были ужасны. Но мы строили команду шаг за шагом — и в конце концов стали лучшими, забрав кубок.

— Есть ли разговоры о продолжении вашей карьеры после этого турнира?

— Тренерская работа до сих пор у меня в крови! Думаю, я всё ещё хороший хоккейный тренер. Знаю, что могу помогать игрокам и командам. Если на моём пути появится какой-нибудь хороший вариант, обязательно его рассмотрю. Ничто не обрадует меня так, как возвращение в КХЛ и возможность снова быть частью этой лиги.

— В нашем разговоре Майк Кинэн сказал, что отношение к тренерам в Северной Америке и в России различается. Согласитесь с ним?

— Это интересный комментарий. Могу сказать, что в Северной Америке руководители клубов очень уважают тренерскую позицию. Также могу сказать, что игроки в России очень уважают тренеров. Было бы здорово, если бы на разных концах света пришли к общему знаменателю в этом вопросе, чтобы и руководители клубов, и игроки и в России, и в Северной Америке уважали тренеров. Мне нравится, как игроки в России относятся к тренерам, но руководители здесь, кажется, зачастую смотрят на вещи слишком нереалистично.

— Вы много времени провели в России, знаете культуру, людей. Чувствуете ли, что хотя бы небольшая часть вашей души стала русской?

— Определённо! Россия оказала невероятное влияние на меня за все эти годы. Я наслаждаюсь каждой минутой в России, мне всё здесь нравится — люди, культура, хоккей. Даже возможность ещё раз услышать российский гимн здесь, во время турнира, была для меня особенной. Когда слушаю гимн, всегда думаю о своей семье и о стране. Это касается и канадского, и российского гимнов. Для меня это особенное чувство.