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Расписание спортивных матчей 17 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: СКА — «Локомотив» в хоккее, баскетбол и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 17 декабря: сибирское дерби в КХЛ, Йокич против Сабониса в НБА и «Ювентус» — «Кальяри» в Кубке Италии! Лучшее для вас!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 6:00: «Сакраменто Кингз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич или Сабонис — кто из европейских звёзд победит?

Никола Йокич продолжает держать в страхе всю лигу, но «Денвер Наггетс» порой не помогает действующему MVP НБА, а одного серба иногда не хватает, чтобы добыть победу. «Сакраменто Кингз» находятся практически на дне турнирной таблицы Запада – 12-е место, но при этом «короли» имеют 50-процентный баланс побед и поражений. Вот настолько конкуренты команды в этой конференции. Кому удастся выиграть в этом противостоянии?

Почему сейчас такой большой перекос в атаку?
В НБА слишком большой перекос в атаку. А было ли такое раньше?
В НБА слишком большой перекос в атаку. А было ли такое раньше?

🏒 15:30: «Сибирь» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в сибирском дерби?

Ги Буше прилетел в Омск и сразу же улетел обратно — медицинская страховка требует присутствия тренера в Канаде. На сибирское дерби «ястребов» в статусе врио выведет помощник Буше Дэйв Барр, работавший помощником в нескольких клубах НХЛ. «Авангард» до паузы ярко провёл два матча с Андреем Подконицки, а «Сибирь» откровенно провалила ноябрь.

Первые слова Ги Буше в Омске:
«Я давно хотел в Россию. Без новых вызовов скучно!» Первое интервью Ги Буше в «Авангарде»
«Я давно хотел в Россию. Без новых вызовов скучно!» Первое интервью Ги Буше в «Авангарде»

🏒 19:30: СКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как СКА сыграет против неудобного соперника?

СКА в последних матчах лихорадило и бросало из стороны в стороны. Глубина состава СКА невероятна, но даже сейчас селекция не прекращается: слухи в СМИ отправляют в Петербург Илью Набокова, давно говорится об интересе к Илье Сафонову из «Ак Барса». «Локомотив» в последние пару лет уже заработал репутацию команды, которая умеет останавливать звёзд СКА, команда Игоря Никитина победила в очном матче в конце октября — получится ли сейчас?

Разговор с хоккеистом петербургской команды:
«Ротенберг помогает игрокам стать лучше». Интервью с форвардом СКА и сборной России
Эксклюзив
«Ротенберг помогает игрокам стать лучше». Интервью с форвардом СКА и сборной России

🏒 19:30: ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли столичный клуб побеждать?

ЦСКА перед паузой набрал отличный ход, побеждая очень минималистично: из пяти последних выигрышей команды три одержано со счётом 2:1, а ещё один — 1:0. Однако такой прагматизм от Ильи Воробьёва, которого ещё пару месяцев назад отправляли в отставку, понятен: это самый простой способ стабилизировать несыгранную команду из ЦСКА. Ну а китайский клуб не собирается просто так доигрывать концовку сезона: на днях они заполучили Александра Шарова из Челябинска.

Как теперь играет ЦСКА:
Новому ЦСКА не нужен «советский хоккей». Команда Воробьёва стала давать результат
Новому ЦСКА не нужен «советский хоккей». Команда Воробьёва стала давать результат

🏀 22:30: «Париж» — «Реал» Мадрид», Евролига, регулярный чемпионат, 16-й тур

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «сливочные» продолжат своё падение?

Кто бы мог подумать, что после 15 туров Евролиги мадридский «Реал» будет занимать 15-ю строчку турнирной таблицы, а дебютант чемпионата «Париж» – её возглавлять. За это мы все и любим спорт – за непредсказуемость. «Сливочные» два сезона кряду играли в финале турнира, а сейчас находятся так низко. Да, к тому же уступили в трёх матчах кряду. У клуба из столицы Испании с такой игрой есть шансы одолеть лидера Евролиги?

НБА пытается создать лигу в Европе:
НБА грозится создать лигу в Европе. Объясняем, почему это очень сомнительная затея
НБА грозится создать лигу в Европе. Объясняем, почему это очень сомнительная затея

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Кальяри», Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии . 1/8 финала
17 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Кальяри
Кальяри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: окажет ли «Кальяри» достойное сопротивление действующему победителю Кубка Италии?

Ювентус проведёт первый матч в новом розыгрыше Кубка Италии. В последнее время команда Тьяго Мотты слишком часто играет вничью — семь раз в 10 предыдущих встречах во всех турнирах. Из-за этого туринский клуб оказался на шестом месте в таблице Серии А с отставанием от лидера турнира в девять очков. «Кальяри» уступил два раза подряд в чемпионате Италии и расположился на третьей с конца строчке в таблице. В отличие от соперника, команда уже провела два матча в Кубке. Она победила «Каррарезе» (3:1) и «Кремонезе» (1:0). Впереди игра с действующим победителем турнира. Получится ли сотворить сенсацию?

Что ещё интересного было на выходных в Европе:
Что за день в футболе! Провал «Баварии», неудачи топов АПЛ и прощание с легендой Испании
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