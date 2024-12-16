Топ-матчи вторника: СКА — «Локомотив» в хоккее, баскетбол и футбол

За чем следить 17 декабря: сибирское дерби в КХЛ, Йокич против Сабониса в НБА и «Ювентус» — «Кальяри» в Кубке Италии! Лучшее для вас!

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🏀 6:00: «Сакраменто Кингз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 17 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокич или Сабонис — кто из европейских звёзд победит?

Никола Йокич продолжает держать в страхе всю лигу, но «Денвер Наггетс» порой не помогает действующему MVP НБА, а одного серба иногда не хватает, чтобы добыть победу. «Сакраменто Кингз» находятся практически на дне турнирной таблицы Запада – 12-е место, но при этом «короли» имеют 50-процентный баланс побед и поражений. Вот настолько конкуренты команды в этой конференции. Кому удастся выиграть в этом противостоянии?

🏒 15:30: «Сибирь» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в сибирском дерби?

Ги Буше прилетел в Омск и сразу же улетел обратно — медицинская страховка требует присутствия тренера в Канаде. На сибирское дерби «ястребов» в статусе врио выведет помощник Буше Дэйв Барр, работавший помощником в нескольких клубах НХЛ. «Авангард» до паузы ярко провёл два матча с Андреем Подконицки, а «Сибирь» откровенно провалила ноябрь.

🏒 19:30: СКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как СКА сыграет против неудобного соперника?

СКА в последних матчах лихорадило и бросало из стороны в стороны. Глубина состава СКА невероятна, но даже сейчас селекция не прекращается: слухи в СМИ отправляют в Петербург Илью Набокова, давно говорится об интересе к Илье Сафонову из «Ак Барса». «Локомотив» в последние пару лет уже заработал репутацию команды, которая умеет останавливать звёзд СКА, команда Игоря Никитина победила в очном матче в конце октября — получится ли сейчас?

🏒 19:30: ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: продолжит ли столичный клуб побеждать?

ЦСКА перед паузой набрал отличный ход, побеждая очень минималистично: из пяти последних выигрышей команды три одержано со счётом 2:1, а ещё один — 1:0. Однако такой прагматизм от Ильи Воробьёва, которого ещё пару месяцев назад отправляли в отставку, понятен: это самый простой способ стабилизировать несыгранную команду из ЦСКА. Ну а китайский клуб не собирается просто так доигрывать концовку сезона: на днях они заполучили Александра Шарова из Челябинска.

🏀 22:30: «Париж» — «Реал» Мадрид», Евролига, регулярный чемпионат, 16-й тур

Интрига: «сливочные» продолжат своё падение?

Кто бы мог подумать, что после 15 туров Евролиги мадридский «Реал» будет занимать 15-ю строчку турнирной таблицы, а дебютант чемпионата «Париж» – её возглавлять. За это мы все и любим спорт – за непредсказуемость. «Сливочные» два сезона кряду играли в финале турнира, а сейчас находятся так низко. Да, к тому же уступили в трёх матчах кряду. У клуба из столицы Испании с такой игрой есть шансы одолеть лидера Евролиги?

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Кальяри», Кубок Италии, 1/8 финала

Интрига: окажет ли «Кальяри» достойное сопротивление действующему победителю Кубка Италии?

Ювентус проведёт первый матч в новом розыгрыше Кубка Италии. В последнее время команда Тьяго Мотты слишком часто играет вничью — семь раз в 10 предыдущих встречах во всех турнирах. Из-за этого туринский клуб оказался на шестом месте в таблице Серии А с отставанием от лидера турнира в девять очков. «Кальяри» уступил два раза подряд в чемпионате Италии и расположился на третьей с конца строчке в таблице. В отличие от соперника, команда уже провела два матча в Кубке. Она победила «Каррарезе» (3:1) и «Кремонезе» (1:0). Впереди игра с действующим победителем турнира. Получится ли сотворить сенсацию?