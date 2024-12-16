СКА хочет ещё одного вратаря? Голкипер «Магнитки» провёл в сборной все матчи без замен

В эти выходные хоккейные телеграм-каналы ломились от записей, посвящённых Илье Набокову. Ещё осенью появлялись новости, что СКА хотел заполучить голкипера «Металлурга» в свой состав, однако уральский клуб отказался от сделки, которая могла принести клубу Никиту Серебрякова. Тогда СКА удовлетворился Егором Заврагиным, которого выдернули из сочинской аренды — однако это не помешало ему показать отличную игру в Питере с первых же матчей.

На Кубке Первого канала мы увидели несколько знаков невиданного расположения к молодому голкиперу. Набоков получил все три встречи, которые провёл без замен, в том числе и редкий для современных вратарей «двойник» Казахстан – Беларусь. Набоков фигурировал на первом фото, которое было опубликовано в канале Романа Ротенберга после конца турнира — там он соседствовал с Никишиным и Кузнецовым. Что говорится за кулисами — неизвестно, но босс СКА умеет уговаривать приехавших в сборную хоккеистов.

При этом в чемпионате Набоков не играл с 26 ноября и был занесён в список травмированных. В сборную вместе с голкипером «Металлурга» поехали ещё трое вратарей, но никто на лёд так и не вышел. «Раз парень хочет, то пусть добровольцем идёт. Мы же не можем отказать ему в игре за национальную команду. Мы ему всё объяснили, что он может усугубить травму. Мы его не ставили на эти игры в концовке отрезка перед паузой, специально его берегли. Но парень рвется играть за сборную. Пусть едет», — в словах Андрея Разина перед паузой читалось, что эта ситуация ему не очень нравится.

Илья Набоков Фото: РИА Новости

Ротенберг в этом сезоне весьма часто говорил про Набокова. Как посчитали в одном из анонимных телеграм-каналов, главный тренер СКА упомянул вратаря «Металлурга» на пресс-конференциях 48 раз! Именно с Набоковым, а не с кем-то из великих вратарей прошлого Ротенберг сравнивал Заврагина — и именно Набокова он привёл в качестве того, что возраст для вратаря не критичен: «Кто верил в него? Никто. Изначально все писали, что он слишком молодой и ничего не выиграет. Может выиграть и 19-, и 20-летний вратарь».

Показательно, что даже после трёх шайб, пропущенных за 68 секунд в игре с Беларусью, Ротенберг поддержал голкипера: «Здесь не было вины вратаря вообще. Илья – лучший вратарь КХЛ, заслуженно. Он победил в Кубке Гагарина, и я в нём на 100% уверен как в лучшем вратаре на сегодняшний день. И он заслуженно первый номер сборной России. Всегда есть вопрос: а кто дал бросить?».

В принципе, СКА не впервой вытаскивать вратарей после долгой «осады»: год назад в Петербург переехал сначала тренер вратарей Юрий Ключников, а потом и его подопечный Серебряков. Другое дело, что фаворит очень быстро выпал из тренерского расположения после вылета во втором раунде — хотя в той серии с «Автомобилистом» Никита спасал куда чаще. Однако «Металлург» достаточно богат, амбициозен и самостоятелен для того, чтобы не отдавать своего голкипера, если он этого не захочет.

Но есть фактор, который может повысить вероятность расставания — возможный отъезд в Америку. «Колорадо» летом не пожалел на 20-летнего голкипера высокого пика второго раунда. Причина этого понятна: у «лавин» в закромах просто нет никаких других вратарей. Тандем Георгиев — Аннунен с треском провалил старт сезона, и всего за пару недель «Колорадо» создал новый дуэт Блэквуд — Уэджвуд, где вратарям 29 и 32 года соответственно. Играющие прямо сейчас в фарм-клубе «лавин» киперы не котируются высоко.

Контракт Набокова истекает этим летом. Допустим, Илья уже планирует сорваться в «Колорадо» будущим летом и уведомил об этом клубное руководство. В похожих ситуациях в СКА переходили Владимир Тарасенко и Павел Бучневич, для которых пребывание в Петербурге оказалось короткой побывкой перед Сент-Луисом и Нью-Йорком. Однако «Сибирь» и «Северсталь» не получали за своих талантов хоккеистов соответствующего уровня: в Новосибирск перешёл игравший в ВХЛ Вячеслав Солодухин, а в Череповец уехали только деньги.

Поэтому возможный обмен для «Металлурга» может произойти только в случае совпадения двух факторов: клуб уже точно знает, что Набоков продлевать контракт с «Магниткой» не будет, при этом уверен, что СКА заплатит запрашиваемую цену. Даже если Илья просто бесплатно уедет летом, то «Металлургу» он прямо сейчас пригодится больше, чем большой мешок с наличкой, который в ворота не поставишь.

Илья Набоков — MVP Кубка Гагарина Фото: РИА Новости

При этом два года назад Андрей Разин, тогда фактически бывший и генменеджером «Северстали», оказался в такой же ситуации. В СКА тогда в опалу попал Александр Самонов, которому срочно потребовалась замена, и выбор пал на Владислава Подъяпольского. «Северсталь» тогда получила за Подъяпольского царскую компенсацию: Самонова, защитника Даниила Пыленкова и полноценный переход прав арендованного на тот момент центра Ильи Иванцова. При этом Подъяпольский не был действующим MVP Кубка Гагарина и перед обменом отражал менее 90% бросков в «Северстали».

Как могла бы выглядеть схожая компенсация за Набокова?

Михаил Воробьёв. «Магнитка» летом не нашла хорошего двустороннего центра, и выигрывающий 63% вбрасываний универсал Разину наверняка пригодится. Слухи об обмене центра ходят давно, при этом СКА ломит за не попадающего в состав игрока абсурдную цену, якобы попросив у «Салавата» Сашу Хмелевски. Уже готовый вратарь. Будет забавно, если СКА выдернет из аренды в «Сочи» Сергея Иванова, которого когда-то у «Металлурга» и забирал, но это не идеальный вариант. Идеальный вариант для «Магнитки» в такой ситуации — как раз Заврагин, который как минимум не уступает Набокову по потенциалу, но в СКА он ещё не успел выпасть из фавора. Кто-то из многочисленных молодых игроков СКА — здесь выбор огромен.

Это наша версия, а как выглядят возможные желания «Металлурга», мы не узнаем. Вся эта ситуация — первый и сложный экзамен для нового спортивного директора клуба Евгения Бирюкова. Однако одно можно сказать точно: если руководство «Магнитки» предлагаемая цена не устроит, никакого обмена не будет.